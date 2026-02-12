🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?

Выпуск, который вы наверняка ждали: про замену музыки, первый стартовый номер, судейство, каскад 4+2 вместо 4+3, Селевко и его гигакомпоненты и, конечно, шансы на произвольную, до которой еще два дня.

В качестве бонуса – превью произвольного танца и наши аргументы, кто выиграет сегодня вечером – Чок/Бейтс или Фурнье-Бодри/Сизерон?

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 Полина празднует день рождения и защищает Гуменника, который показал достойный прокат

9:55 Майя видела прокат вживую – что ей понравилось? Почему не получилось подняться выше 12-го места?

12:15 сам Петя расстроился после дебюта? Подробности из Милана

13:35 «Парфюмер» под новую музыку = выучить за 3 дня экзамен по электромеханике. Как это выглядело со стороны?

19:00 почему случился косяк с музыкой? Кто виноват – наша федерация, ISU, МОК, лейблы или Петр?

27:58 чего мы ждали от Гуменника в короткой программе?

38:05 Майя довольна судейством – не было компании «утопим Гуменника». И это позитивный сигнал перед произвольной и для Петросян

44:15 что ждет Гуменника в произвольной? Наши прогнозы

47:15 Малинин, Кагияма , Фа, Чха – лучшие прокаты вечера

51:40 Малинин не на пике формы? Иван считает, что у него огромный запас

56:20 расклад на танцы: Чок / Бейтс или Фурнье-Бодри / Сизерон ? Майя с подробностями тренировок

1:01:50 Паша объясняет главный козырь Чок и Бейтс. Именно на Олимпиаде