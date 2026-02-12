Видео
22

🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?

Выпуск, который вы наверняка ждали: про замену музыки, первый стартовый номер, судейство, каскад 4+2 вместо 4+3, Селевко и его гигакомпоненты и, конечно, шансы на произвольную, до которой еще два дня.

В качестве бонуса – превью произвольного танца и наши аргументы, кто выиграет сегодня вечером – Чок/Бейтс или Фурнье-Бодри/Сизерон?

Слушаем здесь: 

Таймкоды:

0:00 Полина празднует день рождения и защищает Гуменника, который показал достойный прокат

9:55 Майя видела прокат вживую – что ей понравилось? Почему не получилось подняться выше 12-го места?

12:15 сам Петя расстроился после дебюта? Подробности из Милана

13:35 «Парфюмер» под новую музыку = выучить за 3 дня экзамен по электромеханике. Как это выглядело со стороны?

19:00 почему случился косяк с музыкой? Кто виноват – наша федерация, ISU, МОК, лейблы или Петр?

27:58 чего мы ждали от Гуменника в короткой программе?

38:05 Майя довольна судейством – не было компании «утопим Гуменника». И это позитивный сигнал перед произвольной и для Петросян

44:15 что ждет Гуменника в произвольной? Наши прогнозы

47:15 Малинин, Кагияма, Фа, Чха – лучшие прокаты вечера

51:40 Малинин не на пике формы? Иван считает, что у него огромный запас

56:20 расклад на танцы: Чок / Бейтс или Фурнье-Бодри / Сизерон? Майя с подробностями тренировок

1:01:50 Паша объясняет главный козырь Чок и Бейтс. Именно на Олимпиаде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoАлександр Селевко
logoсборная России
logoсборная Японии
logoсборная США
logoМэдисон Чок
logoЧха Чжун Хван
logoсборная Франции
logoсборная Эстонии
logoЧистый хвост – шоу-подкаст
танцы на льду
logoОлимпиада-2026
logoАдам Сяо Хим Фа
logoПетр Гуменник
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoЭван Бейтс
logoГийом Сизерон
logoЮма Кагияма
logoсборная Южной Кореи
мужское катание
logoИлья Малинин
видео
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
канадский и итальянский судья поспорили бы с Майей насчет отсутствия компании "утопим Гумменика"
Ответ уффф
канадский и итальянский судья поспорили бы с Майей насчет отсутствия компании "утопим Гумменика"
И не только они. Причем, утопили в самом начале, а потом тащили всех поверх него, хоть тушкой, хоть чучелком. Если только уж совсем не накосячили и тащить выше было некуда. И некоторым лепили такие компы и баллы, о коих они и мечтать не могли.
А потом все это назвали "лояльным судейством".
Ответ уффф
канадский и итальянский судья поспорили бы с Майей насчет отсутствия компании "утопим Гумменика"
+++++
"он как правило недокручивает в 2 галки" Дружба11, где недокруты на всех прыжках, которые вы нам обещали от объективных международных судей? Ни одного нет.
Ответ Дженифер
"он как правило недокручивает в 2 галки" Дружба11, где недокруты на всех прыжках, которые вы нам обещали от объективных международных судей? Ни одного нет.
«В две галки» - это конечно, сильно 😁 Вопрос: как можно вообще устоять на ногах после такого недокрута?) причем делать это постоянно)))
Настраиваются все абсолютно по-разному. Сама спортсменка в прошлом, поэтому знаю. Некоторые за пару дней до старта уходят в себя и прокручивают в голове только свое будущее выступление, и им это на пользу. А некоторые от такого могут вообще крышей поехать, им наоборот нужно максимально отвлекаться от постоянных мыслей о предстоящем выступлении. Так что это индивидуально, и совершенно не признак какой-то расхлябонности. Судя по тому, что Петя говорит в интервью, ему загоняться мыслями вредно, он начинает чувствовать очень сильное давление. И от трененров не раз слышала, что кому-то нужно тупо в номере сидеть накакуне, а другому лучше гулять и общаться.
Кузнецова слушать невозможно.
Ответ Светлана Воронова
Кузнецова слушать невозможно.
Он не любит наших фигуристов- у меня такое впечатление.
Полина,с днем Рождения Вас!Исполнения мечты жизни и мечтаний Вам!
Я не знал,что у Вас День Рождения!
Не люблю теории заговора, но когда одним спортсменам разрешают брать музыку, а другим нет на тех же соревнованиях, вывод напрашивается сам собой.
Никто и никогда из наших не выступал в таких условиях, поэтому сравнивать с тем, что когда-то было - неуместно. Петя выжал все, что мог из этой ситуации. Да, мог бы прыгнуть тройной тулуп вместо 2-го, а мог бы и развалить программу от нервов, как половина его соперников. Он в борьбе. И это главное.
И да, компы с гое ему сильно прижали из-за первой разминки и отсутствия рейтинга. Спасибо Полине Крутихиной за качественный разбор.
Ответ Skyolker
Не люблю теории заговора, но когда одним спортсменам разрешают брать музыку, а другим нет на тех же соревнованиях, вывод напрашивается сам собой. Никто и никогда из наших не выступал в таких условиях, поэтому сравнивать с тем, что когда-то было - неуместно. Петя выжал все, что мог из этой ситуации. Да, мог бы прыгнуть тройной тулуп вместо 2-го, а мог бы и развалить программу от нервов, как половина его соперников. Он в борьбе. И это главное. И да, компы с гое ему сильно прижали из-за первой разминки и отсутствия рейтинга. Спасибо Полине Крутихиной за качественный разбор.
Про Каррейра-Пономаренко вчера Боброва в эфире танцев сказала, что они получили одобрение музыки прям сильно заранее, мол, «нужно вовремя всё делать». Вопрос: откуда танцоры знали, что едут на ОИ, если у них сборная после нацчемпа была оглашена? Да и Петя сказал сразу, что подавали заявку давно, ответа не было, пришел в последний момент отказ.
Ответ Nowhere_Girl
Про Каррейра-Пономаренко вчера Боброва в эфире танцев сказала, что они получили одобрение музыки прям сильно заранее, мол, «нужно вовремя всё делать». Вопрос: откуда танцоры знали, что едут на ОИ, если у них сборная после нацчемпа была оглашена? Да и Петя сказал сразу, что подавали заявку давно, ответа не было, пришел в последний момент отказ.
Сам факт, что им разрешили, а Пете нет - уже странный. Они не то, чтобы не видели его запрос совсем. Или узнали уже на ОИ, что он под них катает (как у Гленн получилось). Они целенаправленно ему отказали. А могли бы и разрешить, даже денег не спросили.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и
11 февраля, 21:57
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, Малинин лидирует, Кагияма – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й
10 февраля, 21:45
Илья Авербух: «Гуменник готов на 100% и ничего не мешает ему показать свой максимум»
10 февраля, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
16 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
23 минуты назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
28 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
30 минут назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем