Мэдисон Чок снова поменяла юбку в костюме для произвольного танца

Мэдисон Чок поменяла юбку в костюме для произвольного танца.

Американская фигуристка Мэдисон Чок, выступающая в танцах на льду в дуэте с Эваном Бейтсом, внесла изменения в костюм для произвольной программы.

Чок вышла на тренировку на Олимпиаде в новой юбке. Фото опубликовала в телеграм-канале журналист Майя Багрянцева.

Танцевальные дуэты выступят на Играх-2026 с произвольными танцами 11 февраля.

