Мэдисон Чок снова поменяла юбку в костюме для произвольного танца
Американская фигуристка Мэдисон Чок, выступающая в танцах на льду в дуэте с Эваном Бейтсом, внесла изменения в костюм для произвольной программы.
Чок вышла на тренировку на Олимпиаде в новой юбке. Фото опубликовала в телеграм-канале журналист Майя Багрянцева.
Танцевальные дуэты выступят на Играх-2026 с произвольными танцами 11 февраля.
Мэдисон Чок предала себя – и это главное разочарование сезона
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
Мне тоже кажется, что этот вид деятельности 100% её
А то прям танец дементоров был.
потому что за сотрясаниями этой юбки самой Мэдисон и их танца не видно. Мельтешат, пыль в глаза пускают.
Если бы хотели действительно показать танец, свои сильные стороны, то выбрали бы минимализм.
например, вспомнить Лунную сонату ПС - кто смотрел на тряпки? все были заворожены танцем, а могли бы разрисовать платье Габи, портки Гийома луной, звездами и прочей мишурой))
Мэдди заканчивает карьеру на своих правилах и никак иначе.
Всем чистых прокатов!