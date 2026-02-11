Фото
61

Мэдисон Чок снова поменяла юбку в костюме для произвольного танца

Мэдисон Чок поменяла юбку в костюме для произвольного танца.

Американская фигуристка Мэдисон Чок, выступающая в танцах на льду в дуэте с Эваном Бейтсом, внесла изменения в костюм для произвольной программы. 

Чок вышла на тренировку на Олимпиаде в новой юбке. Фото опубликовала в телеграм-канале журналист Майя Багрянцева. 

Танцевальные дуэты выступят на Играх-2026 с произвольными танцами 11 февраля.

Мэдисон Чок предала себя – и это главное разочарование сезона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
танцы на льду
logoЭван Бейтс
logoМэдисон Чок
logoсборная США
logoОлимпиада-2026
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда же Мэдисон поймет, что не в юбке дело?
Ответ Elenstvo
Когда же Мэдисон поймет, что не в юбке дело?
Когда же вы поймете, что дело в том, что она надевает тот образ, который хочет.
Ответ QuadGoD
Когда же вы поймете, что дело в том, что она надевает тот образ, который хочет.
Да, но ей по делу подсказывают)
Прочитала статью Кузнецова 💯
Ответ Владимир Киркоров
Прочитала статью Кузнецова 💯
Кузнецов не по юбке там страдал, а по кошмарным колготкам)
Ответ Revery
Кузнецов не по юбке там страдал, а по кошмарным колготкам)
Первый образ был очень яркий, смелый, да, на грани фола, но как по мне самый классный из всех. Там другое плохо - подчеркивал ужасную фигуру Мэди. Похоже, она просто вовремя это поняла.
Все таки нравятся мне образы Мэди, а более интересно, что идеи она создает сама: я бы на ее месте после спорта пошла в дизайн, как Вера Вонг в свое время, у Мэди определенно есть к этому талант. Платье Диане она смоделировала великолепное, лучшее за всю ее карьеру
Ответ esctyyyyy
Все таки нравятся мне образы Мэди, а более интересно, что идеи она создает сама: я бы на ее месте после спорта пошла в дизайн, как Вера Вонг в свое время, у Мэди определенно есть к этому талант. Платье Диане она смоделировала великолепное, лучшее за всю ее карьеру
Я как-то читала здесь статью как раз о Мэди-дизайнере, и в конце она говорила, что хотела бы этим заниматься после игр
Мне тоже кажется, что этот вид деятельности 100% её
Ответ esctyyyyy
Все таки нравятся мне образы Мэди, а более интересно, что идеи она создает сама: я бы на ее месте после спорта пошла в дизайн, как Вера Вонг в свое время, у Мэди определенно есть к этому талант. Платье Диане она смоделировала великолепное, лучшее за всю ее карьеру
Она еще несколько лет назад говорила, что когда уйдет из спорта, станет дизайнером костюмов) У нее и правда к этому талант. Даже сейчас, когда сама выступает, успевает и другим придумывать
Мед никак не может попасть в нужные акценты. Весь сезон то так, то сяк. Надеюсь, что юбка ей уже ничем не поможет, хватит с нее второго командного золота, ну куда больше? А в личке пусть побеждают реально сильнейшие
Ну и хорошо.
А то прям танец дементоров был.
Ответ Юра Плисецкий
Ну и хорошо. А то прям танец дементоров был.
🤣🤣🤣
Когда юбка привлекает больше внимания, чем её хозяйка.
Ответ Ezhevika33
Когда юбка привлекает больше внимания, чем её хозяйка.
и больше, чем их танец
потому что за сотрясаниями этой юбки самой Мэдисон и их танца не видно. Мельтешат, пыль в глаза пускают.
Если бы хотели действительно показать танец, свои сильные стороны, то выбрали бы минимализм.

например, вспомнить Лунную сонату ПС - кто смотрел на тряпки? все были заворожены танцем, а могли бы разрисовать платье Габи, портки Гийома луной, звездами и прочей мишурой))
Ответ bezsugar
и больше, чем их танец потому что за сотрясаниями этой юбки самой Мэдисон и их танца не видно. Мельтешат, пыль в глаза пускают. Если бы хотели действительно показать танец, свои сильные стороны, то выбрали бы минимализм. например, вспомнить Лунную сонату ПС - кто смотрел на тряпки? все были заворожены танцем, а могли бы разрисовать платье Габи, портки Гийома луной, звездами и прочей мишурой))
Да, есть такое.
Мэди-Мэди, лучше бы ты всё это время, потраченное на дизайн и пошив костюмов провела на подкатках у мастеров скольжения.
Ответ Revery
Мэди-Мэди, лучше бы ты всё это время, потраченное на дизайн и пошив костюмов провела на подкатках у мастеров скольжения.
Уже не поможет. А вот реклама своих творческих способностей на такую аудиторию - это правильно. Честно, я не знала, что она это умеет, молодец!
Ответ Iraida Ivanovna
Уже не поможет. А вот реклама своих творческих способностей на такую аудиторию - это правильно. Честно, я не знала, что она это умеет, молодец!
Лучшая реклама - её платье для Дэвис в этом году. Оно шикарное. Восторг!
Какой многострадальный образ. И все мимо.
Сколько же у неё их? Слишком много юбке внимания за ней и Мэди с Эваном как-то теряются. Юбка полноценный третий участник)
Кузнецов поторопился списывать Мэдисон.
Мэдди заканчивает карьеру на своих правилах и никак иначе.
Всем чистых прокатов!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
15 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
22 минуты назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
27 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
29 минут назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем