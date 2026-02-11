Дробязко о лишении гражданства Литвы: «Мы боремся, суды еще идут – это принципиальный момент. Люди в Литве меня поддерживают, для меня страна – это они»

Фигуристка Дробязко назвала принципиальным суд из-за лишения гражданства Литвы.

Бронзовый призер чемпионата мира-2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко назвала принципиальным суд по делу о лишении ее гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент этой страны Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки. Вердикт был обжалован, а в декабре 2025-го дело было повторно направлено на рассмотрение в Конституционный суд Литвы.

«Это сложная для меня тема. Прежде всего, из-за Повиласа (Ванагаса, мужа и партнера по танцам на льду – Спортс’’). Я прекрасно понимаю, как ему больно: ради него я взяла это гражданство, потому что он хотел кататься только за свою родину. А теперь страна, для которой мы выигрывали медали, принимает такие решения. И он считает это предательством по отношению ко мне и моим заслугам.

Мы не можем съездить показать внучку родственникам мужа. У меня там осталась куча друзей. Не могу сказать, что я безумно переживаю, моя жизнь по большому счету не изменилась. Но обидно и несправедливо. Поэтому мы боремся, суды еще идут. Это принципиальный момент.

Люди в Литве меня до сих пор помнят, любят и поддерживают. Для меня страна – это они, а не решения правительства.

Могло ли все быть иначе, если бы мы изначально решили кататься за Россию? Наверное. Но в конечном счете я ни о чем не жалею. Для меня наши медали ценны именно тем, что они были добыты в настолько тяжелых условиях. Это наша история, наш путь», – сказала Дробязко в интервью Спортсу’’ .

Большой разговор с Маргаритой Дробязко: роды в 52, книга Пападакис, лишение гражданства