  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дробязко о лишении гражданства Литвы: «Мы боремся, суды еще идут – это принципиальный момент. Люди в Литве меня поддерживают, для меня страна – это они»
4

Дробязко о лишении гражданства Литвы: «Мы боремся, суды еще идут – это принципиальный момент. Люди в Литве меня поддерживают, для меня страна – это они»

Фигуристка Дробязко назвала принципиальным суд из-за лишения гражданства Литвы.

Бронзовый призер чемпионата мира-2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко назвала принципиальным суд по делу о лишении ее гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент этой страны Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки. Вердикт был обжалован, а в декабре 2025-го дело было повторно направлено на рассмотрение в Конституционный суд Литвы.

«Это сложная для меня тема. Прежде всего, из-за Повиласа (Ванагаса, мужа и партнера по танцам на льду – Спортс’’). Я прекрасно понимаю, как ему больно: ради него я взяла это гражданство, потому что он хотел кататься только за свою родину. А теперь страна, для которой мы выигрывали медали, принимает такие решения. И он считает это предательством по отношению ко мне и моим заслугам. 

Мы не можем съездить показать внучку родственникам мужа. У меня там осталась куча друзей. Не могу сказать, что я безумно переживаю, моя жизнь по большому счету не изменилась. Но обидно и несправедливо. Поэтому мы боремся, суды еще идут. Это принципиальный момент.

Люди в Литве меня до сих пор помнят, любят и поддерживают. Для меня страна – это они, а не решения правительства.

Могло ли все быть иначе, если бы мы изначально решили кататься за Россию? Наверное. Но в конечном счете я ни о чем не жалею. Для меня наши медали ценны именно тем, что они были добыты в настолько тяжелых условиях. Это наша история, наш путь», – сказала Дробязко в интервью Спортсу’’.

Большой разговор с Маргаритой Дробязко: роды в 52, книга Пападакис, лишение гражданства

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Повилас Ванагас
танцы на льду
Политика
logoсборная Литвы
Маргарита Дробязко
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
жить в России, работать в России, так и отдыхать тоже можно в России, у нас большая интересная страна, прекрасные курорты, Маргарита, присмотритесь например к Анапе, рекомендасьон
Ответ Юркин Клоп
жить в России, работать в России, так и отдыхать тоже можно в России, у нас большая интересная страна, прекрасные курорты, Маргарита, присмотритесь например к Анапе, рекомендасьон
к Анапе с мазутом
Ой, как неохота делать визу для выезда за границу.
Да, Марго, пригласи родственников из Литвы в Анапу, там и покажи им внука.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
15 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
22 минуты назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
27 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
29 минут назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем