Шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменено

Шоу Алины Загитовой в Новосибирске отменено.

Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменили.

Мероприятие должно было состояться 3 марта на «Сибирь-Арене». Информация об отмене появилась на сайте продажи билетов. 

Премьера шоу «Ассоль» состоялась летом 2025 года в Санкт-Петербурге.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Kassy.ru
Ответ bezsugar
солдаут? 🤣
Не в этот раз, по ходу.
Ответ bezsugar
солдаут? 🤣
скорее раздаут не случился))
Ой,а что случилось?Не удалось бюджетников на шоу великой шлемоносица согнать?
Ответ Алеся Ткаченко
Ой,а что случилось?Не удалось бюджетников на шоу великой шлемоносица согнать?
Солдаут по-загитовски 😉
Ответ Алеся Ткаченко
Ой,а что случилось?Не удалось бюджетников на шоу великой шлемоносица согнать?
И шлем не настоящий и Асоль тоже.
Популярность Загитовой падает стремительным домкратом. 100-тысячная отписка в Телеграме, нежелание брать даровые билеты.
Загитова, может подумаешь почему так?
Ответ Акакий Акакиевич
Популярность Загитовой падает стремительным домкратом. 100-тысячная отписка в Телеграме, нежелание брать даровые билеты. Загитова, может подумаешь почему так?
Так её фанаты сами ей придумали образ великой скромницы, а потом сами на свои выдумки и обиделись и стали от Алины отписываться
Ответ Акакий Акакиевич
Популярность Загитовой падает стремительным домкратом. 100-тысячная отписка в Телеграме, нежелание брать даровые билеты. Загитова, может подумаешь почему так?
Там нечем думать
Ассоль: "Никогда не пробовали лепить пельмени на палубе корабля? Сейчас я вам покажу".
Ответ Акакий Акакиевич
Ассоль: "Никогда не пробовали лепить пельмени на палубе корабля? Сейчас я вам покажу".
Этак вы на святое покуситесь, на "впервые в мире!" ))
Ответ Акакий Акакиевич
Ассоль: "Никогда не пробовали лепить пельмени на палубе корабля? Сейчас я вам покажу".
Где-то нервно вздрогнул один кок и целая команда корабля))
Ну какая "Ассоль" в Новосибирске? Надо было "Морозко" ставить.
Ответ Фут.Боль
Ну какая "Ассоль" в Новосибирске? Надо было "Морозко" ставить.
Не подбрасывайте идеи) А то поставят)
Ответ katanie-na-ldu
Не подбрасывайте идеи) А то поставят)
Зрители плакать будут😂
Сибирь отбилась от ига)
Ответ БезызбежноНаКрасный
Сибирь отбилась от ига)
Ну капец, теперь Питер останется единственным опозоренным городом((
бюджетники заняты работой, можно попробовать школьников снять с уроков, но они уже не знают кто это 😁
Что, даже бесплатно никто не хочет идти на эту хрень? 😆
Мне нравятся версии отмены шоу от АЗ-адептов: "Замуж выходит" и "Что-то посерьезнее намечается".
Т.е., 3 февраля, когда Алинушка в ТГ зазывала на шоу в Новосибе, она замуж еще не собиралась, и посерьезнее ничего не намечалось? А тут за неделю прям (с) сразу наметилось?
Но самое странное - что сама она про отмену ни гу-гу. А вот про раздау (зачеркнуто) солдауты - сразу трезвонит.
Ответ FlowerF
Мне нравятся версии отмены шоу от АЗ-адептов: "Замуж выходит" и "Что-то посерьезнее намечается". Т.е., 3 февраля, когда Алинушка в ТГ зазывала на шоу в Новосибе, она замуж еще не собиралась, и посерьезнее ничего не намечалось? А тут за неделю прям (с) сразу наметилось? Но самое странное - что сама она про отмену ни гу-гу. А вот про раздау (зачеркнуто) солдауты - сразу трезвонит.
Ну так про раздау(зачеркнуто) солдаут трезвонить - это ж не мешки ворочать))))
Неужели родители Загитовой не могли хоть немного подумать о её образовании? Да и сейчас не поздно отправить её учиться, подальше от "спонсоров" и местного шоу-биза, в котором она так старается казаться своей. А так, итог предсказуем, и судьба Волочковой будет ещё неплохим вариантом
Ответ AmiMiracle
Неужели родители Загитовой не могли хоть немного подумать о её образовании? Да и сейчас не поздно отправить её учиться, подальше от "спонсоров" и местного шоу-биза, в котором она так старается казаться своей. А так, итог предсказуем, и судьба Волочковой будет ещё неплохим вариантом
Бесполезно, Алина уже РАНХИГС закончила с красным дипломом, и ещё учится в двух вузах, еще в какой-то академии две недели училась. Это все только на показ, для хайпа, как и многое, что она делает после фк карьеры 😔
Ответ Westmoreland
Бесполезно, Алина уже РАНХИГС закончила с красным дипломом, и ещё учится в двух вузах, еще в какой-то академии две недели училась. Это все только на показ, для хайпа, как и многое, что она делает после фк карьеры 😔
С синим
