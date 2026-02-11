Шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменено
Шоу Алины Загитовой в Новосибирске отменено.
Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменили.
Мероприятие должно было состояться 3 марта на «Сибирь-Арене». Информация об отмене появилась на сайте продажи билетов.
Премьера шоу «Ассоль» состоялась летом 2025 года в Санкт-Петербурге.
Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Kassy.ru
Загитова, может подумаешь почему так?
Т.е., 3 февраля, когда Алинушка в ТГ зазывала на шоу в Новосибе, она замуж еще не собиралась, и посерьезнее ничего не намечалось? А тут за неделю прям (с) сразу наметилось?
Но самое странное - что сама она про отмену ни гу-гу. А вот про раздау (зачеркнуто) солдауты - сразу трезвонит.