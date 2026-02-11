Шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменено

Шоу Алины Загитовой в Новосибирске отменено.

Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменили.

Мероприятие должно было состояться 3 марта на «Сибирь-Арене». Информация об отмене появилась на сайте продажи билетов.

Премьера шоу «Ассоль» состоялась летом 2025 года в Санкт-Петербурге.

