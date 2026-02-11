Бестемьянова о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Если он сделает все четверные, это будет здорово. Но надо, чтобы соперники упали»

Бестемьянова: чтобы Гуменник взял медаль на Олимпиаде, звезды должны сойтись.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде , а также оценила его шансы завоевать медаль.

После короткой программы Гуменник идет 12-м с 86,72 баллами.

«Мне кажется, учитывая это беспрецедентное давление, которое оказывалось на Петра, я вообще в шоке от того, сколько на него свалилось, это самая хорошая развязка из всего этого. Очень обидно, что ему не удалось прыгнуть каскад с тройным тулупом. Но заявка была второй по сложности, сложнейшая заявка.

До этого ему музыку запретили. Все сразу. И это все не его вина, это политические игрища. Он выдержал, он молодец. Мы за него очень болеем. То, что показал, – это хорошо», – сказала Бестемьянова.

«Оценки за компоненты у Гуменника, конечно, низковаты. Но мы все предполагали, что так и будет: он катался первым, абсолютно нет рейтинга. К сожалению, это было ожидаемо. <...>

Илья Малинин , на мой взгляд, вне досягаемости. Конечно, он должен отлично откатать произвольную программу, но сейчас он выглядит недосягаемым. Очень хорош был Сяо Хим Фа — я бы дала ему приз за лучшую короткую программу.

Остаются ли у Гуменника шансы на медали? Важно, чтобы Петр откатал все, что он может. Если он сделает все, что умеет, с заявленными пятью четверными прыжками, это будет здорово. Но надо же, чтобы другие упали, ха-ха! Все соперники тоже очень сильные.

Поэтому должны сойтись звезды. Давайте просто поболеем за то, чтобы Петя удачно выступил. А все остальное – не стоит гневить Бога», – приводит слова Бестемьяновой Sport24.

