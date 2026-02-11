Бестемьянова о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Если он сделает все четверные, это будет здорово. Но надо, чтобы соперники упали»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде, а также оценила его шансы завоевать медаль.
После короткой программы Гуменник идет 12-м с 86,72 баллами.
«Мне кажется, учитывая это беспрецедентное давление, которое оказывалось на Петра, я вообще в шоке от того, сколько на него свалилось, это самая хорошая развязка из всего этого. Очень обидно, что ему не удалось прыгнуть каскад с тройным тулупом. Но заявка была второй по сложности, сложнейшая заявка.
До этого ему музыку запретили. Все сразу. И это все не его вина, это политические игрища. Он выдержал, он молодец. Мы за него очень болеем. То, что показал, – это хорошо», – сказала Бестемьянова.
«Оценки за компоненты у Гуменника, конечно, низковаты. Но мы все предполагали, что так и будет: он катался первым, абсолютно нет рейтинга. К сожалению, это было ожидаемо. <...>
Илья Малинин, на мой взгляд, вне досягаемости. Конечно, он должен отлично откатать произвольную программу, но сейчас он выглядит недосягаемым. Очень хорош был Сяо Хим Фа — я бы дала ему приз за лучшую короткую программу.
Остаются ли у Гуменника шансы на медали? Важно, чтобы Петр откатал все, что он может. Если он сделает все, что умеет, с заявленными пятью четверными прыжками, это будет здорово. Но надо же, чтобы другие упали, ха-ха! Все соперники тоже очень сильные.
Поэтому должны сойтись звезды. Давайте просто поболеем за то, чтобы Петя удачно выступил. А все остальное – не стоит гневить Бога», – приводит слова Бестемьяновой Sport24.
Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?
надеяться на ошибки соперников и желать им ошибок могут только гнусные трусы. Петр не из таких
Даже когда у наших был рейтинг, медали ЧЕ и ЧМ и выходили они в другой разминке, на ОИ лучшие результаты - 7 место Димы Алиева и 8 место Жени Семененко и Миши Коляды.
Вот уж не Петю любым местом в десятке попрекать, если он на него накатает. А я уверена, что он при удачном раскладе и в топ-6 попасть может.
Хотя, чего только не прочитаешь на просторах интернета. Вчера узнала, что оказывается, это Малинин сальто вернул. Все-то думали что Адам, а оно вон как.
Мы к сожалению в мире в МО никогда не доминировали, а щас вообще международных нет.
Ну а если еще, вдруг найдутся и "помощники", ну что ж..!😆😆
Марк занял 1 место в команднике, а потом катал в личке,была сверхнагрузка, но медаль привез.
Учитывая каким бы Петя не был талантливым обойти фигуристов с рейтингом будет сложно.
Пете просто желаю прыгнуть свою пятиквадку и попасть в топ 6