  • Бестемьянова о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Если он сделает все четверные, это будет здорово. Но надо, чтобы соперники упали»
Бестемьянова о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Если он сделает все четверные, это будет здорово. Но надо, чтобы соперники упали»

Бестемьянова: чтобы Гуменник взял медаль на Олимпиаде, звезды должны сойтись.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде, а также оценила его шансы завоевать медаль.

После короткой программы Гуменник идет 12-м с 86,72 баллами.

«Мне кажется, учитывая это беспрецедентное давление, которое оказывалось на Петра, я вообще в шоке от того, сколько на него свалилось, это самая хорошая развязка из всего этого. Очень обидно, что ему не удалось прыгнуть каскад с тройным тулупом. Но заявка была второй по сложности, сложнейшая заявка.

До этого ему музыку запретили. Все сразу. И это все не его вина, это политические игрища. Он выдержал, он молодец. Мы за него очень болеем. То, что показал, – это хорошо», – сказала Бестемьянова.

«Оценки за компоненты у Гуменника, конечно, низковаты. Но мы все предполагали, что так и будет: он катался первым, абсолютно нет рейтинга. К сожалению, это было ожидаемо. <...> 

Илья Малинин, на мой взгляд, вне досягаемости. Конечно, он должен отлично откатать произвольную программу, но сейчас он выглядит недосягаемым. Очень хорош был Сяо Хим Фа — я бы дала ему приз за лучшую короткую программу.

Остаются ли у Гуменника шансы на медали? Важно, чтобы Петр откатал все, что он может. Если он сделает все, что умеет, с заявленными пятью четверными прыжками, это будет здорово. Но надо же, чтобы другие упали, ха-ха! Все соперники тоже очень сильные.

Поэтому должны сойтись звезды. Давайте просто поболеем за то, чтобы Петя удачно выступил. А все остальное – не стоит гневить Бога», – приводит слова Бестемьяновой Sport24. 

Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
как-то недостойно желать падений соперникам. Пусть покажет, что умеет, а там уж будь что будет.
надеяться на ошибки соперников и желать им ошибок могут только гнусные трусы. Петр не из таких
Это не желание, она про реальность медали, о которой её явно спросили: чтобы Петру оказаться в медалях его проката уже недостаточно, нужно чтобы наваляли конкуренты.
Может у нее есть опыт? Человек не со стороны.
Даже если случится " фигуристопад" , а наш откатает безукоризненно, ГОЭ ему поставят несравнимо низкие с остальными, что и решит исход ,не в его пользу разумеется. Система -/+5 - шулерская по умолчанию. Разница в ГОЭ расставляет по местам. Грибы правят бал...
Ответ Val Zhitnets
Поэтому судья Азербайджана по "гласу свыше" ставит Гуменника на 4 место-вперед парней))),и судья Грузии поддержала Гуменника)),какие судьи не справедливые ,вот уж как можно было 4 место дать за такой косячный и бескомпонентный прокат.Откройте протокол-и поймете кто играл за Петра), Пете еще повезло что ему квадлутц благородно вернули с пересмотра.А за такой прокат который был вчера-компы абсолютно справедливые.
А с чего такие ожидания от Пети?

Даже когда у наших был рейтинг, медали ЧЕ и ЧМ и выходили они в другой разминке, на ОИ лучшие результаты - 7 место Димы Алиева и 8 место Жени Семененко и Миши Коляды.

Вот уж не Петю любым местом в десятке попрекать, если он на него накатает. А я уверена, что он при удачном раскладе и в топ-6 попасть может.

Хотя, чего только не прочитаешь на просторах интернета. Вчера узнала, что оказывается, это Малинин сальто вернул. Все-то думали что Адам, а оно вон как.
Ответ Zhuuuzhik
Меня ещё удивляет что некоторые пишут что мол вместо Пети если бы поехал допустим Дикиджи и был бы выше? Сомневаюсь.
Мы к сожалению в мире в МО никогда не доминировали, а щас вообще международных нет.
Ответ Hwanrina
Влад Дикиджи реально был бы выше.
Пете откатать чисто , сделать все как он умеет, на загляденье, ПП у него отличная!
Ну а если еще, вдруг найдутся и "помощники", ну что ж..!😆😆
это все истории которые абсолютно не стоят тех затрат/слез которые на них делаются/тратятся. у Аделии будет еще похуже ситуация - она будет без личного тренера. мы унижаем собственных выдающихся спортсменов, которых ставят под украинцев, унижаем российское фигурное катание, участвуя в турнирах, где мы поставлены в заведомо неравные условия. на мой взгляд, нужно было, при существующей ситуации, отказаться от участия в олимпиаде в части ФК и постепенно начинать заново выстраивать сотрудничество в следующем олимпийском цикле
Ответ AAPolyansky
Петру уже 23, Аделии 18 и до следующей Олимпиады они уже не дотянут, а выступать на Олимпиаде мечта каждого спортсмена.
Какое еще давление на Гуменника оказывалось! Собственное разгильдяйство с использованием прав на музыку, шнурок на ноге болтался. Прям, герой с 12 местом. Вон Олесик 13 место в санках заняла и не вещают изо всех щелей, что она беспрецедентное давление на себе испытывала, прекрасно понимают, что соперницы были намного сильнее. А тут накосячил от души и все по головке продолжают гладить!
Ответ Kalina Krasnaia
При чем там тоже проблем было не меньше, с санями и пр.
Ответ Kalina Krasnaia
К сожалению, да, и в очередной раз обидно, что спортсмен был выбран не по спортивному принципу, а потому что федерация так решила. Выбирали бы уж тогда Кондратюка, у того есть характер выдавать максимум на главных стартах, очень редкая черта для наших мужчин-одиночников..
Ну, насчёт упали - пусть не падают. Ошибаться будут , конечно., это же олимпиада. А так шансы всегда есть
Спортс, ну как можно такое печатать... Одна не очень умная женщина брякнула чушь, а вы печатаете... Но это ведь инфополе... Соперники должны упасть... Ну самим -то не стыдно такую ересь нести... Петр в таких пожеланиях не нуждается. Он талантливый, техничный, очень яркий фигурист вне зависимости от того, упадёт кто-то или нет...
Ответ тала
А почему вы не останавливали фанаток Пети в темах Малинина-эти два дня), которые как его только не принижали и чего ему только не желали)...
В тройку тяжело было изначально попасть даже при чистом катании, спортсмены успели медалей много завоевать в наше отсутствие, а это рейтинг и компоненты.Я вообще не понимаю, почему у нас стали в мужском ожидания времён Плющенко 2006-2010. В 2018 вполне радовались 7 и 8 месту Алиева и Коляды. В 2022 8, 15 и 19 места приняли абсолютно спокойно и хорошо, Кондратюк и Семененко стали звездами, Мозалев только подсник.
Ответ vika27
В тройку тяжело было изначально попасть даже при чистом катании, спортсмены успели медалей много завоевать в наше отсутствие, а это рейтинг и компоненты.Я вообще не понимаю, почему у нас стали в мужском ожидания времён Плющенко 2006-2010. В 2018 вполне радовались 7 и 8 месту Алиева и Коляды. В 2022 8, 15 и 19 места приняли абсолютно спокойно и хорошо, Кондратюк и Семененко стали звездами, Мозалев только подсник.
хватит других парней приплетать,ни на кого их них золото не вещали, и реально никого так липовыми рекордами не тянули) как Петю и ни про кого всей стране так сказки не рассказывали).
Марк занял 1 место в команднике, а потом катал в личке,была сверхнагрузка, но медаль привез.
Но это понятно что будет нереально взять медаль с такой конкуренцией в МО.
Учитывая каким бы Петя не был талантливым обойти фигуристов с рейтингом будет сложно.
Пете просто желаю прыгнуть свою пятиквадку и попасть в топ 6
