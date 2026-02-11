Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра после короткой программы на Олимпиаде

Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра на Олимпиаде.

Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль в олимпийской деревне Милана в 7 часов утра по итальянскому времени, сообщает источник ТАСС.

Накануне фигуристы-одиночники выступили на Олимпиаде с короткими программами. Гуменник занял 12-е место с 86,72 баллами.

Утром 8 февраля спортсмена уже вызывали сдавать допинг-тест.

