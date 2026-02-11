Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра после короткой программы на Олимпиаде
Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра на Олимпиаде.
Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль в олимпийской деревне Милана в 7 часов утра по итальянскому времени, сообщает источник ТАСС.
Накануне фигуристы-одиночники выступили на Олимпиаде с короткими программами. Гуменник занял 12-е место с 86,72 баллами.
Утром 8 февраля спортсмена уже вызывали сдавать допинг-тест.
Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Нашего- 8-го, 11-го...,
Что интересно: "сам спортсмен в системе ADAMS указывает окно доступности для допинг-офицеров – это конкретный час в сутки. Как правило, спортсмены ставят раннее утро и собственное место проживания ".
Так что, видимо, сам Петр указал это время.
Разве это не выбор спортсмена в АДАМС? Временной интервал для тестирования???
Да и не указано, других спортсменов во сколько проверили? Умора будет, если остальных раньше проверили
- О, Кузьмич, а ты что в менты подался ? Фашисты, всю ночь держали....-
Не редки случаи, когда спортсмены не увидев друг друга сталкиваются и это приводит к травмам.
А тут еще и мотив есть.