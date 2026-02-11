66

Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра после короткой программы на Олимпиаде

Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра на Олимпиаде.

Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль в олимпийской деревне Милана в 7 часов утра по итальянскому времени, сообщает источник ТАСС.

Накануне фигуристы-одиночники выступили на Олимпиаде с короткими программами. Гуменник занял 12-е место с 86,72 баллами. 

Утром 8 февраля спортсмена уже вызывали сдавать допинг-тест. 

Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Вот Галлямова там нет.., всех бы там построил... В 7 утра позволили тревожить... 🤣
Вот Галлямова там нет.., всех бы там построил... В 7 утра позволили тревожить... 🤣
Проходить допинг-контроль- обязанность спортсмена, чего не скажешь об интервью.
Хотелось бы для сравнения знать, как часто проверяют других спортсменов...
Нашего- 8-го, 11-го...,
Хотелось бы для сравнения знать, как часто проверяют других спортсменов... Нашего- 8-го, 11-го...,
Грассль вон выступает себе несмотря на то, что бегал от допинг-офицеров. И никакого хейта. Все приятно с ним быть на одной арене!
Грассль вон выступает себе несмотря на то, что бегал от допинг-офицеров. И никакого хейта. Все приятно с ним быть на одной арене!
Даа, три раза пропустил((
Что интересно: "сам спортсмен в системе ADAMS указывает окно доступности для допинг-офицеров – это конкретный час в сутки. Как правило, спортсмены ставят раннее утро и собственное место проживания ".
Так что, видимо, сам Петр указал это время.
Надеюсь, он там не пьет воду из открытых бутылок и не ест ничего из чужих рук, даже фанатских
Надеюсь, он там не пьет воду из открытых бутылок и не ест ничего из чужих рук, даже фанатских
Вы не о том беспокоитесь. Переживать надо чтобы в Милане с ним не было дедушки с домашним чизкейком))
Вы не о том беспокоитесь. Переживать надо чтобы в Милане с ним не было дедушки с домашним чизкейком))
Верю, что Петя не такой человек, который будет налегать на дедушкины чизкейки. Слишком умный и благородный для этого.
Ну к таким мелким пакостям после подставы с музыкой Петр уже привык , днем выспится.
Ну к таким мелким пакостям после подставы с музыкой Петр уже привык , днем выспится.
это рептилоиды миланским офицерам позвонили!
это рептилоиды миланским офицерам позвонили!
Вы думаете это смешно? Отнюдь…
К чему эта очередная "пустая" новость про Петра? Домохозяек и фанатов держать злыми и на привязи?
Разве это не выбор спортсмена в АДАМС? Временной интервал для тестирования???
К чему эта очередная "пустая" новость про Петра? Домохозяек и фанатов держать злыми и на привязи? Разве это не выбор спортсмена в АДАМС? Временной интервал для тестирования???
Если его не найдут в оговоренный час в назначенном месте- припишут уклонение без дальнейших расспросов. В остальное время (с 6:00 до 22:00)- можно бегать, но если поймали- отказаться нельзя.
Что за наброс? Юсада бойцов юфс в 2-3 ночи может разбудить, чтобы боец анализы сдал.
Да и не указано, других спортсменов во сколько проверили? Умора будет, если остальных раньше проверили
Что за наброс? Юсада бойцов юфс в 2-3 ночи может разбудить, чтобы боец анализы сдал. Да и не указано, других спортсменов во сколько проверили? Умора будет, если остальных раньше проверили
может в этом и посыл, что всех раньше, а на нашего забили все) обидно
может в этом и посыл, что всех раньше, а на нашего забили все) обидно
А может быть всё ещё проще - напился он пива на ночь, а отлить пустили только в 7 утра.
- О, Кузьмич, а ты что в менты подался ? Фашисты, всю ночь держали....-
Странно что не во время проката.
Странно что не во время проката.
прямо с языка сняли)))
😅😂🤣 Лучше норвежских бройлеров обколотых позвали бы. А у них же справка, жрали, жрут и дальше будут жрать и колотся
А еще кого сегодня в 7 утра вызвали?
Петя, будь аккуратен. В одной разминке со спортсменом из страны У…Тем более с нескрываемой ненавистью. Все при себе, коньки, костюм, вода…
Петя, будь аккуратен. В одной разминке со спортсменом из страны У…Тем более с нескрываемой ненавистью. Все при себе, коньки, костюм, вода…
Я бы еще посоветовала Пете смотреть по сторонам, когда они будут на разминке.
Не редки случаи, когда спортсмены не увидев друг друга сталкиваются и это приводит к травмам.
А тут еще и мотив есть.
Я бы еще посоветовала Пете смотреть по сторонам, когда они будут на разминке. Не редки случаи, когда спортсмены не увидев друг друга сталкиваются и это приводит к травмам. А тут еще и мотив есть.
Да уж…
