Судья из Азербайджана Клюшников поставил Гуменника на 4-е место в короткой программе на Олимпиаде

Судья из Азербайджана поставил Гуменника на 4-е место на Олимпиаде.

Судья Юрий Клюшников, представляющий Азербайджан, поставил российского фигуриста Петра Гуменника на 4-е место в короткой программе на Олимпиаде -2026.

Клюшников оценил выступление Гуменника в 96,96 балла (54,36 за технику, 42,60 – за компоненты). Больше баллов от него получили только американец Илья Малинин, японец Юма Кагияма и француз Адам Сяо Хим Фа.

При этом судья из Канады поставила российского фигуриста на 19-е место (81,56 балла).

Гуменник, выступающий в нейтральном статусе, после короткой программы идет 12-м с 86,72 балла. Лидирует Малинин (108,16). Произвольную программу на Олимпиаде мужчины представят 13 февраля.

Гуменник справился 💪