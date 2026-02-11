124

Судья из Азербайджана Клюшников поставил Гуменника на 4-е место в короткой программе на Олимпиаде

Судья из Азербайджана поставил Гуменника на 4-е место на Олимпиаде.

Судья Юрий Клюшников, представляющий Азербайджан, поставил российского фигуриста Петра Гуменника на 4-е место в короткой программе на Олимпиаде-2026. 

Клюшников оценил выступление Гуменника в 96,96 балла (54,36 за технику, 42,60 – за компоненты). Больше баллов от него получили только американец Илья Малинин, японец Юма Кагияма и француз Адам Сяо Хим Фа. 

При этом судья из Канады поставила российского фигуриста на 19-е место (81,56 балла). 

Гуменник, выступающий в нейтральном статусе, после короткой программы идет 12-м с 86,72 балла. Лидирует Малинин (108,16). Произвольную программу на Олимпиаде мужчины представят 13 февраля. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Этот судья, похоже, чисто по национальностям всем ставил, у него там почти по всем фигуристам оценки сумасшедшие. Ника у него в пятёрке сильнейших, Джун у него девятый, Шайдоров десятый, Торгашев семнадцатый. Но только по Джуну подобралась коалиция, позволившая его успешно задвинуть. Это вообще спорт или Евровидение?
Самая большая, что он такой не один. Пару дней назад в танцах было точно также. Британец оценил основных конкурентов своих соотечественников - канадцев и итальянцев примерно на 10 баллов ниже, чем все остальные судьи (своих, конечно, оценил выше). И уже не в первый раз так делает.
Когда только один подсуживает или засуживает - система оценок с этим успешно борется, отбрасывая крайности. Но вот когда набирается коалиция - тут уже тушите свет.
Простой азербайджанец Юрий Клюшников.
Уроженец Свердловска, ранее судившивший от Украины.
а еще Эгадзе на 5 место. Хорошо человека покормили видать
И вполне понятно кто передавал корм судье)),догадайтесь с трех раз- раз нагрибованы Ника Эгадзе и Петр,и кто же был курьер-передатчиком корма?Бермудский треугольник прямо)))ну никогда не догадаешься
Он и Дишу всегда тащит)
Быстрее бы ИИ начал всех одинаково оценивать
Главное чтобы это прошивка всех оценивала по одной шкале
я бы тоже поставила Петю на четвертое место, если была бы судьей хаха
В том то и прикол, что Гуменник накатал на 96 баллов
Клюшников родился и вырос в России. Он сначала судил за украинскую федру, потом перешёл в азербайджанскую. Он из нашего блока, всегда нашим наваливает.
Ну это не менее абсурдно, чем 19-е место от канадки. Хорошо хоть, эти предвзятости в разные стороны компенсировали друг друга, и итоговая оценка получилась более-менее справедливой. А вообще, удивительного в этом мало, национальная предвзятость присутствует в том или ином виде на всех соревнованиях в ФК, но на ОИ выходит за все рамки приличия. По-хорошему, большая часть судей после Олимпиады должна отстраняться от работы на пару лет и никогда больше не допускаться до судейства на играх.
При этом, у канадского судьи был помощник, в лице итальянца, который поставил Петра на 17 место, а вот Азербайджанский судья поддержки не имел.
Надеюсь придем к тому, что оценки будет ставить ИИ
