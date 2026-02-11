Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков, в том числе аксель, в произвольной программе на Олимпиаде

Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде.

Американский фигурист Илья Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх-2026 в Милане.

После короткой программы Малинин лидирует со 108,16 баллами.

В заявке фигуриста на произвольную – четверные флип, аксель, лутц и риттбергер, каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, секвенция четверной сальхов – тройной аксель.

Мужчины выступят с произвольными программами на Олимпиаде 13 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

