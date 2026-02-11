50

Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков, в том числе аксель, в произвольной программе на Олимпиаде

Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде.

Американский фигурист Илья Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх-2026 в Милане. 

После короткой программы Малинин лидирует со 108,16 баллами. 

В заявке фигуриста на произвольную – четверные флип, аксель, лутц и риттбергер, каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, секвенция четверной сальхов – тройной аксель. 

Мужчины выступят с произвольными программами на Олимпиаде 13 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Лучшие фигуристы мира прямо сейчас – где в этом рейтинге Гуменник?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Олимпиады-2026
мужское катание
logoИлья Малинин
logoОлимпиада-2026
logoсборная США
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если 7 прыгнет, то это будет событие, хотя его катание меня и не трогает, но это уже мои проблемы
Монстр! Если исполнит, это войдёт в историю. И вряд ли кто в ближайшие не знаю сколько лет сможет его переплюнуть
Илье удачи и исполнить все задуманное! Но я думаю, что поскольку он катается последний, то он посмотрит на баллы того же Кагиямы и на месте решит, что и сколько ему прыгать. Главное тут не очередной немыслимый рекорд, а личное олимпийское золото 🥇
Малинину - золото.
Гумменику - серебро (с текущего 12 места это максимум).
Ответ Shamarin
Малинину - золото. Гумменику - серебро (с текущего 12 места это максимум).
А вы оптимист по жизни, я смотрю))
Ответ Sportsfan
А вы оптимист по жизни, я смотрю))
Чем дальше, тем всё чудесатее и чудесатее)
Я очень хочу увидеть ЭТО еще раз ) Потому что после ФГП слов не осталось никаких, одни звуки -- 146 только за технику ))
Удачи Илье!
Скорее всего, Малинин последний фигурист, который войдет в историю с 7 прыжками, в Трусова- последняя женщина с 5 прыжками на ОИ. Ведь скоро спорт на грани человеческих возможностей в ПП заменит одиночный танец на льду...
Ответ Есения Скокова
Скорее всего, Малинин последний фигурист, который войдет в историю с 7 прыжками, в Трусова- последняя женщина с 5 прыжками на ОИ. Ведь скоро спорт на грани человеческих возможностей в ПП заменит одиночный танец на льду...
Трусова 5 чисто не сделала, а заявить можно сколько угодно. А вот Малинин 7 прыгал.
Ответ fklover
Трусова 5 чисто не сделала, а заявить можно сколько угодно. А вот Малинин 7 прыгал.
Минусую за высказывание против Саши Трусовой, самой недооценённой в истории ФК великой фигуристке!
В том, что пойдёт на 4А, не верю
Ответ olga.v.lukianova
В том, что пойдёт на 4А, не верю
А почему нет ? У него остальной контент такой, что может себе позволить упасть. Но, скорее всего будет смотреть на оценки предшественников.
Ответ Elena Polkina
А почему нет ? У него остальной контент такой, что может себе позволить упасть. Но, скорее всего будет смотреть на оценки предшественников.
До этого на ОИ у раз заявлял и не шел. А тут предстоит самый ответственный прокат в жизни.
Ну и видя вчера серьезного Арутюняна в кике с Ильей, не думаю, что он даст добро на 4А
Если всё сделает это будет потрясающе, всем смотреть. 🙄
Уверена, что Илья, как минимум, попробует это выполнить. Он амбициозный парень, для него семь квадов на Олимпиаде - доказательство собственной силы, уникальности и установка на дальнейшую мотивацию. Желаю ему удачи!
Ответ Ирина С
Уверена, что Илья, как минимум, попробует это выполнить. Он амбициозный парень, для него семь квадов на Олимпиаде - доказательство собственной силы, уникальности и установка на дальнейшую мотивацию. Желаю ему удачи!
Он уже в командных понял, какой риск не всё прыгнуть. И в той же КП с 4А не рисковал. Риск должен быть оправдан, иначе можно остаться без ОЧ в личке.
Семь четверных?
Давненько я фигурку не смотрел.
Ответ Ю. Евгеньевич
Семь четверных? Давненько я фигурку не смотрел.
И Илья их уже прыгал в ФГП в том году.
Ответ Ю. Евгеньевич
Семь четверных? Давненько я фигурку не смотрел.
Посмотрите прокат Малинина в финале Гран-при
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, Малинин лидирует, Кагияма – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й
10 февраля, 21:45
Гуменник планирует исполнить четверные лутц и флип в короткой программе на Олимпиаде, Малинин заявил четверной аксель – тройной тулуп
10 февраля, 17:10
Илья Авербух: «Гуменник готов на 100% и ничего не мешает ему показать свой максимум»
10 февраля, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
14 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
21 минуту назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
26 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
28 минут назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем