Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков, в том числе аксель, в произвольной программе на Олимпиаде
Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде.
Американский фигурист Илья Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх-2026 в Милане.
После короткой программы Малинин лидирует со 108,16 баллами.
В заявке фигуриста на произвольную – четверные флип, аксель, лутц и риттбергер, каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, секвенция четверной сальхов – тройной аксель.
Мужчины выступят с произвольными программами на Олимпиаде 13 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Олимпиады-2026
Гумменику - серебро (с текущего 12 места это максимум).
Удачи Илье!
Ну и видя вчера серьезного Арутюняна в кике с Ильей, не думаю, что он даст добро на 4А
Давненько я фигурку не смотрел.