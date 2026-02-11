Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх.
В заявке Гуменника – четверные флип, лутц и риттбергер, а также каскад четверной сальхов – тройной тулуп и секвенция четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель.
После короткой программы на Олимпиаде россиянин занимает 12-е место с 86,72 баллами. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).
Произвольную программу мужчины покажут 13 февраля. Выступление Гуменника – в 23:13 по московскому времени.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Олимпиады-2026
значит так:
Малинин 7 квадов, в тч 4А
Кагияма 4 квада
Адам 4 квада
Шайдоров 3 квада
Грассль 3 квада
Джун 2 квада
Аймоз 2 квада
Сато 2 квада
Гоголев 3 квада
Торгашев 2 квада
Егадзе 4 квада
Петр то есть второй после Малинина по заявленной сложности!!!
Отступать некуда, как говорится
Удачи! Пусть Онегину покорится олимпийский лед, пусть растопит лед и сердца судей
Все пойдут на максимум, у многих оценки плотно прямо идут, разрыв минимальный.
Плюс есть те, кто сейчас выше Петра, и они ромашки по характеру и 2 чистых проката выдают крайне редко.
Тот же Грассль, Адам, Кевин, Джун, да и Марсак ентот не пойми откуда взявшийся "лидер"..
В общем, будет интересно)
Хочется, чтоб все откатали чисто и показали свои заготовки как надо. Чтоб уж не давать соперникам шансов))
В ПП контент не такой сложный, поэтому так высоко не останется.
ПП всех расставит по своим местам. Заслуженным и незаслуженным... Все в ловких судейских руках ( читай, ручонках)))))
просто как бы он совсем не запомнился как спортсмен, скорее своими высказываниями вне льда..