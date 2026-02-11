Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде

Гуменник заявил пять квадов в произвольной программе на Олимпиаде.

Российский фигурист Петр Гуменник планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх.

В заявке Гуменника – четверные флип, лутц и риттбергер, а также каскад четверной сальхов – тройной тулуп и секвенция четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель.

После короткой программы на Олимпиаде россиянин занимает 12-е место с 86,72 баллами. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).

Произвольную программу мужчины покажут 13 февраля. Выступление Гуменника – в 23:13 по московскому времени.

Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?