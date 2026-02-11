122

Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде

Гуменник заявил пять квадов в произвольной программе на Олимпиаде.

Российский фигурист Петр Гуменник планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх.

В заявке Гуменника – четверные флип, лутц и риттбергер, а также каскад четверной сальхов – тройной тулуп и секвенция четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель. 

После короткой программы на Олимпиаде россиянин занимает 12-е место с 86,72 баллами. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).

Произвольную программу мужчины покажут 13 февраля. Выступление Гуменника – в 23:13 по московскому времени. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Олимпиады-2026
Давай Петя, жги на все деньги, медаль не дадут, но хоть потом не будешь жалеть. Получай удовольствие.
Главное, показать себя достойно и у Пети это пока очень даже получается.
Желаю Пете спокойствия и уверенности в ногах!
И шнурков крепких!
Крепче наших нервов, да
о, нашла сама)
значит так:
Малинин 7 квадов, в тч 4А
Кагияма 4 квада
Адам 4 квада
Шайдоров 3 квада
Грассль 3 квада
Джун 2 квада
Аймоз 2 квада
Сато 2 квада
Гоголев 3 квада
Торгашев 2 квада
Егадзе 4 квада

Петр то есть второй после Малинина по заявленной сложности!!!
Главное это все еще отпрыгать и чисто...если сделает, конечно, монументально будет)
Там, к сожалению, можно гоями за элементы все перекроить. Пете крохи дают.
Только что пересмотрела прокат Онегина в Омске. Надо теперь также на Олимпиаде. Удачи, Петя!
У Пети ещё не было чистой пятиквадки, поэтому пора бахнуть на ОИ)
Нет, также не надо.. надо лучше! Удачи Пете🙏
Пете терять нечего, а улучшаться надо и тут качественный прокат с таким прыжковым контентом ему в помощь. Удачи и успеха !
Петру желаем удачи, чтобы все прыжки были в плюсовой зоне. Медаль он уже точно не получит, так пускай насладится своим олимпийским прокатом
Терять нечего
Отступать некуда, как говорится
Удачи! Пусть Онегину покорится олимпийский лед, пусть растопит лед и сердца судей
Очень надеюсь, что Пётр в КП прошёл олимпийскую адаптацию, почувствовал лёд, атмосферу, поддержку, приобрёл уверенность. Пусть всё получится в ПП!
Конечно, нужен максимально возможный контент, терять абсолютно нечего. И никакой трагедии в 12 месте нет, гораздо показательнее совсем небольшие отрывы в баллах, запрыгнуть в шестерку вполне Пете по зубам.
пп будет огонь у мужчин.
Все пойдут на максимум, у многих оценки плотно прямо идут, разрыв минимальный.
Плюс есть те, кто сейчас выше Петра, и они ромашки по характеру и 2 чистых проката выдают крайне редко.
Тот же Грассль, Адам, Кевин, Джун, да и Марсак ентот не пойми откуда взявшийся "лидер"..
В общем, будет интересно)
Хочется, чтоб все откатали чисто и показали свои заготовки как надо. Чтоб уж не давать соперникам шансов))
Да хорошо откатал Марсак, чего вы? Не лучше Пети с его старшими квадами, но вполне себе прилично! Безошибочно и улучшил личный SB!
В ПП контент не такой сложный, поэтому так высоко не останется.
ПП всех расставит по своим местам. Заслуженным и незаслуженным... Все в ловких судейских руках ( читай, ручонках)))))
а пп он как катает обычно? без ошибок?
просто как бы он совсем не запомнился как спортсмен, скорее своими высказываниями вне льда..
