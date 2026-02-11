85

Владислав Дикиджи: «Очень переживал за Гуменника. То, что с музыкой – не представляю, как он выдержал морально»

Владислав Дикиджи: очень переживал за Гуменника на Олимпиаде.

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выступление чемпиона России-2026 Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял на Играх 12-е место в короткой программе. За несколько дней до этого он был вынужден поменять музыку в программе из-за авторских прав.

«Очень переживал за Петю. То, что с музыкой, не представляю, как он выдержал морально. По поводу двойного тулупа Петя перестраховался. Кто не будет волноваться в такой ситуации», – сказал Дикиджи.

Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?

«Это кощунство: уже до музыки дошли». Интервью композитора, который спас Гуменника

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Как же бомбит Дружбу11, никак не успокоится))
А Влад замечательный порядочный парень, поддерживает своего товарища, спасибо ему за это.
Пете собраться в ПП и выдать свой максимум, всё, что от него зависит.
Ответ Olga.t
Как же бомбит Дружбу11, никак не успокоится)) А Влад замечательный порядочный парень, поддерживает своего товарища, спасибо ему за это. Пете собраться в ПП и выдать свой максимум, всё, что от него зависит.
Там фантазии уже дошли до мирового заговора против Влада, который возглавил лично Петя… что у человека в голове…
Ответ Olga.t
Как же бомбит Дружбу11, никак не успокоится)) А Влад замечательный порядочный парень, поддерживает своего товарища, спасибо ему за это. Пете собраться в ПП и выдать свой максимум, всё, что от него зависит.
Откуда пишет эта или этот Дружба совсем не дружеские посты про наших ребят?
Молодец. Важно поддержать товарища в такой момент. Как бы там ни было, Петя там выступает за всех, можно сказать.
Ответ Бу!
Молодец. Важно поддержать товарища в такой момент. Как бы там ни было, Петя там выступает за всех, можно сказать.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дружба11
Комментарий удален пользователем
Сразу сказали, что мужчин не будут выбирать по ЧР, так почему по голове Влада? Никаких закрытых прокатов в лесу не устраивали, так что зачем видеть везде заговор.
Влад хороший парень, прекрасный спортсмен и друг. Мечтается , чтобы скорее наша тройка парней поехала на ГС. Не один Петя в стрессовой ситуации, а нормально, командой.
Ответ missis-Zima
Влад хороший парень, прекрасный спортсмен и друг. Мечтается , чтобы скорее наша тройка парней поехала на ГС. Не один Петя в стрессовой ситуации, а нормально, командой.
Комментарий скрыт
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Вам со стороны, конечно, виднее, чем субъектам коммуникации (это если не поняли сарказм). :-)
Обожаю и Влада и Петю, всегда доброжелательно относятся друг к другу и к окружающим
Ответ Призрачный триксель
Обожаю и Влада и Петю, всегда доброжелательно относятся друг к другу и к окружающим
Да очень хорошие ребята, мужчины в целом у нас адекватные.Только Самсонова иногда заносит
Дружба11 назвал отношения ребят "фуфлодружбой ", предлагаю ему подкорректировать свой ник, так сказать "закрепить право собственности".
Ответ Olga.t
Дружба11 назвал отношения ребят "фуфлодружбой ", предлагаю ему подкорректировать свой ник, так сказать "закрепить право собственности".
😂
Ответ Olga.t
Дружба11 назвал отношения ребят "фуфлодружбой ", предлагаю ему подкорректировать свой ник, так сказать "закрепить право собственности".
Ахахах) поддерживаю ваше гениальное предложение, оно максимально отражает суть поведения этого агрессора, у которого от любви до жгучей ненависти один шаг
Спасибо, Влад! Хорошие вы наши ❤️
Настоящий друг поддержал
Дружба-не нужно на себя брать больше, чем можете унести. Не прикидывайтесь знающим того , чего не было. И хватит ребят стравливать .
Ответ missis-Zima
Дружба-не нужно на себя брать больше, чем можете унести. Не прикидывайтесь знающим того , чего не было. И хватит ребят стравливать .
Да там крышу давно сорвало. Всех в ЧС отправил и сидит свои простыни строчит денно и нощно о своем. О девичьем.
Ответ Lennuci
Да там крышу давно сорвало. Всех в ЧС отправил и сидит свои простыни строчит денно и нощно о своем. О девичьем.
Я у него однажды споросила, на кого он раотает. Он меня сразу забанил. Видимо, я в точку попала. Кто-то приплачивает ему, не удивлюсь. У него здесь еще и несколько аккаунтов, судя по стилистике некоторых других хейтеров Пети.
Друзья - соперники друг друга всегда поддержат, а тем более в такой трудной и нервной обстановке. И Влад это сделал, как сделал бы и Петя поменяйся они местами.
Влад - умничка, отличный парень и хороший друг! А комментарии некоторых одиозных болельщиков просто мерзко читать.
Ответ Бетси Тверская
Влад - умничка, отличный парень и хороший друг! А комментарии некоторых одиозных болельщиков просто мерзко читать.
ну ты то приходишь и все время читаешь и с такими же как ты сама взахлеб читаешь, продолжай свое наблюдение раз тебе мерзко-мне всегда очень приятно, когда таких корежит)))
Ответ Дружба11
ну ты то приходишь и все время читаешь и с такими же как ты сама взахлеб читаешь, продолжай свое наблюдение раз тебе мерзко-мне всегда очень приятно, когда таких корежит)))
Попрошу мне не "тыкать" во-первых. А во-вторых - если кого и корежит здесь- то исключительно только Вас. Всего хорошего.
