Владислав Дикиджи: «Очень переживал за Гуменника. То, что с музыкой – не представляю, как он выдержал морально»

Владислав Дикиджи: очень переживал за Гуменника на Олимпиаде.

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выступление чемпиона России-2026 Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял на Играх 12-е место в короткой программе. За несколько дней до этого он был вынужден поменять музыку в программе из-за авторских прав.

«Очень переживал за Петю. То, что с музыкой, не представляю, как он выдержал морально. По поводу двойного тулупа Петя перестраховался. Кто не будет волноваться в такой ситуации», – сказал Дикиджи.

