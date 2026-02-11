«Такое счастье». Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны
Французская фигуристка Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны.
Французская фигуристка Лоранс Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны.
Фурнье-Бодри выступает в танцах на льду с Гийомом Сизероном. Они лидируют после ритм-танца на Олимпиаде-2026 в Милане.
«Поздравляю! У вас золото», – написала в соцсети американская певица.
«Такое счастье», – ответила Фурнье-Бодри, прикрепив эмодзи с сердечками и слезами радости.
Это как Ума Турман только усмехнулась на название Российской группы)
На баскетбольных матчах, боксёрских матчах и на ивентах UFC, например, собирается половина Голливуда.
А Лоло с Гийомом собраться и выдать лучшего "Кита" в жизни.
Это сколько людей посмотрят выступление ФБС после этого поста у Мадонны в соц сетях
Фанатов ещё прибавится.
А ребятам спокойно откатать ПТ и получить удовольствие
Удачи паре в ПП и заслуженного золота! ♥️