«Такое счастье». Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны

Французская фигуристка Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны.

Французская фигуристка Лоранс Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны.

Фурнье-Бодри выступает в танцах на льду с Гийомом Сизероном. Они лидируют после ритм-танца на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Поздравляю! У вас золото», – написала в соцсети американская певица.

«Такое счастье», – ответила Фурнье-Бодри, прикрепив эмодзи с сердечками и слезами радости.