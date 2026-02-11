38

«Такое счастье». Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны

Французская фигуристка Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны.

Французская фигуристка Лоранс Фурнье-Бодри репостнула сообщение с поддержкой от Мадонны.

Фурнье-Бодри выступает в танцах на льду с Гийомом Сизероном. Они лидируют после ритм-танца на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Поздравляю! У вас золото», – написала в соцсети американская певица.

«Такое счастье», – ответила Фурнье-Бодри, прикрепив эмодзи с сердечками и слезами радости.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Лоранс Фурнье-Бодри
38 комментариев
ну пока не золото, но надеюсь тоже, да и приятно, что нет воплей про использование музыки, а только поддержка
Ответ refrabelle
ну пока не золото, но надеюсь тоже, да и приятно, что нет воплей про использование музыки, а только поддержка
Да уж Мадонне ещё не хватало мелочиться с музыкой)
Это как Ума Турман только усмехнулась на название Российской группы)
Ответ *Vesta*
Да уж Мадонне ещё не хватало мелочиться с музыкой) Это как Ума Турман только усмехнулась на название Российской группы)
Ума, может, и усмехнулась, а её агенты не дали разрешение на использование имени, поэтому ребята группу в итоге переименовали с использованием латиницы и цифр)
Даже Мадонна смотрит фигурное катание, а то нишевый спорт, нишевый спорт
Ответ Heopsa
Даже Мадонна смотрит фигурное катание, а то нишевый спорт, нишевый спорт
Ну, одна Мадонна не сильно меняет общую картину.
На баскетбольных матчах, боксёрских матчах и на ивентах UFC, например, собирается половина Голливуда.
Я б не торопилась - чтоб не сглазить. Но поддержка от Мадонны - это круто!
Сизерон с любой партнершей рано или позже чемпионом станет, совершенно прекрасный танцор с индивидуальным стилем
Вообще, я так рада за Лоло, после сериала как-то еще больше к ней прониклась, такая она теплая, искренняя. Слезы, что всю ее карьеру пустили под откос, и тут такой шанс – и вот она звезда, еще и трясущегося Сизерона в чувство приводит
Где-то во Франции сейчас испытывает сложные эмоции одна известная авторка...

А Лоло с Гийомом собраться и выдать лучшего "Кита" в жизни.
Классно.
Это сколько людей посмотрят выступление ФБС после этого поста у Мадонны в соц сетях
Фанатов ещё прибавится.
А ребятам спокойно откатать ПТ и получить удовольствие
Мадонна молодец!
Удачи паре в ПП и заслуженного золота! ♥️
Здорово! Такая поддержка от Мадонны - это на самом деле очень ценно! Удачи им сегодня, пусть все сложится!
