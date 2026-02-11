  • Спортс
Илья Малинин: «Я на Олимпиаде в качестве фаворита, но быть фаворитом – это одно, а заслужить золото под давлением – совсем другое»

Малинин: быть фаворитом – это одно, а заслужить золото под давлением – другое.

Американский фигурист Илья Малинин высказался о статусе фаворита на Олимпиаде-2026 в Милане.

Малинин лидирует после короткой программы в личном турнире (108,16). Японец Юма Кагияма идет вторым (103,07), француз Адам Сяо Хим Фа – третьим (102,55), россиянин Петр Гуменник – 12-м (86,72).

«Ощущения были отличные, правда. Я выбрал другой подход по сравнению с командными соревнованиями. На меня многое свалилось – я бы назвал это олимпийским волнением. Ощущалось огромное давление, и меня переполняли эмоции перед выходом на лед.

Подходя к короткой программе, мне хотелось действовать чуть медленнее, спокойнее и, если честно, просто «включить автопилот» и посмотреть, что получится. Я рад, что в этот раз мне удалось лучше держаться на ногах.

Честно говоря, я целую неделю не общался с мамой, пока был здесь. От папы я узнал, что она не хочет создавать мне дополнительный стресс. Хочет, чтобы я справился сам.

Хочу быть уверен, что после произвольной программы смогу пообщаться с ней и увидеть реакцию. Наверняка она мне устроит за короткую программу в командном турнире, но это мама – и я люблю ее за это.

Я здесь в качестве фаворита, но быть фаворитом – это одно, а по-настоящему заслужить золото под давлением – совсем другое. Конечно, я не воспринимаю это как должное, мне еще предстоит поработать над произвольной», – сказал Малинин.

Всегда считал и буду считать, что не имеет значения национальность человека, а только то, где он родился и вырос. По высказываниям и интервью этот парнишка чистый американец и от русского у него только имя и фамилия. Поэтому не понимаю тех, кто считает его нашим.
Ответ Ржевский
Тоже не понимаю этого,зачем пытаться притянуть его к России. Да этнически он русский,но родился и вырос он в Америке, менталитет у него чисто американский,он и в России то ни разу не был. Зачем только у нас всё пытаются к нему примазаться
Ответ Призрачный триксель
Комментарий скрыт
А под каким давлением , Ильюша, ты бы выступал, если б выступал первым в первой разминке , да еще без вкатанной музыки, и еще говорили бы как " неприятно " кататься рядом с такими людьми, как сказал какой-то недалёкий Марсак.
Ответ sim460
Илюша был в положении вчерашнего юниора и получал нищенские компоненты.Через все это он проходил,ему с неба ничего не упало
Ответ sim460
Вот уж брюзгливый Марсак- последняя проблема, о которой нужно думать.
Судя по баллам Малинина в компах, Чан и Ханю у Малинина должны уроки скольжения брать. Ну и золото скромный Илюша уже себе в карман положил, спасибо флагу.
Я не сомневаюсь, что он и в условно артистической программе первый будет с таким-то блатом. Вчера это наглядно было
Ответ Christina-Maria
Судя по баллам Малинина в компах, Чан и Ханю у Малинина должны уроки скольжения брать. Ну и золото скромный Илюша уже себе в карман положил, спасибо флагу. Я не сомневаюсь, что он и в условно артистической программе первый будет с таким-то блатом. Вчера это наглядно было
Ответ Christina-Maria
Судя по баллам Малинина в компах, Чан и Ханю у Малинина должны уроки скольжения брать. Ну и золото скромный Илюша уже себе в карман положил, спасибо флагу. Я не сомневаюсь, что он и в условно артистической программе первый будет с таким-то блатом. Вчера это наглядно было
Малинину и всем остальным до грибов Ханю в зените славы ещё пахать и пахать. У Малинина со старшими квадами, с каскадом 4LZ-4T в кп оценка за технику и компоненты ниже, чем у Ханю в 2018-ом с набором Кагиямы и финальным комбинированным вращением на 3 уровень )))

А по скольжению Ханю абсолютно не лучший. Например, Киган Мессинг гораздо лучше владеет коньком (не говоря о скорости, он и Кагияма - самые быстрые фигуристы), Юма - тоже лучше скользит, а самым лучшим катальщиком был даже не Чан (который, впрочем, тоже лучше Ханю), а его современник Такахико Кодзука. Ни в то время никто не владел коньком лучше, ни сейчас. Отлично скользил Ода, очень неплохо - Татсуки Матида.
Малинин совсем разонравился, пафосный, чересчур самоуверенный, самовлюблённый - перебор. Тем более никакой второй оценкой там и не пвхнет, чистый технарь с подогнанными компами. Все лидеры прошлых лет были намного приятнее и по поведению, и по катанию.
Ответ Юлия Р
Малинин совсем разонравился, пафосный, чересчур самоуверенный, самовлюблённый - перебор. Тем более никакой второй оценкой там и не пвхнет, чистый технарь с подогнанными компами. Все лидеры прошлых лет были намного приятнее и по поведению, и по катанию.
Он всегда таким был. Я после того, как он назвал себя «квадгодом» перестала за него болеть. К тому же, однотипные деревянные прокаты, ничего не поменялось
Ответ Black&White
Он всегда таким был. Я после того, как он назвал себя «квадгодом» перестала за него болеть. К тому же, однотипные деревянные прокаты, ничего не поменялось
Он квадбогом назвал себя в 13 лет.Вы его фанаткой были когда он по новисам катался ?
Посмотрел вчера катание Малинина, но не цепляет вообще, все движения механические, без души. Понравился очень Адам, но сейчас ценится увы другое 😔
Ответ Westmoreland
Посмотрел вчера катание Малинина, но не цепляет вообще, все движения механические, без души. Понравился очень Адам, но сейчас ценится увы другое 😔
Это все-таки спорт в первую очередь, а не просто танцы на льду, для чисто танцев есть отдельная программа.
Ответ Great_Player
Это все-таки спорт в первую очередь, а не просто танцы на льду, для чисто танцев есть отдельная программа.
Где блата ещё больше, чем в одиночке?)
А кваксель зачем постоянно заявлять и не прыгать ?)
Ответ islay
А кваксель зачем постоянно заявлять и не прыгать ?)
Потому что есть строгие дяди из федры и Раф, которым нужно обеспечить золото.
Ответ islay
А кваксель зачем постоянно заявлять и не прыгать ?)
Чтобы судьи первый прыжок нагрибовали как четверной аксель ))
Вообще не понимаю многочисленных комментариев про заносчивость, самовлюблённость, пафос и тд. Он типа не в качестве фаворита сюда ехал? Выступление на Олимпиаде не предполагает давления и волнения? Никто не ждёт от него золотой медали? Да и то — в оригинальном интервью он говорит, что золото пока как раз не гарантировано и ещё надо дождаться ПП.
Ответ lynlyn
Вообще не понимаю многочисленных комментариев про заносчивость, самовлюблённость, пафос и тд. Он типа не в качестве фаворита сюда ехал? Выступление на Олимпиаде не предполагает давления и волнения? Никто не ждёт от него золотой медали? Да и то — в оригинальном интервью он говорит, что золото пока как раз не гарантировано и ещё надо дождаться ПП.
С колоссальным запасом оценки за компоненты при любом прокате он по определению должен испытывать куда меньше волнения, чем все остальные. По команднику было понятно, что золото обеспечено даже с грязным прокатом и никакой программой. Если такой нервный, то го к мозгоправу.
Ответ Wayfaring Stranger
С колоссальным запасом оценки за компоненты при любом прокате он по определению должен испытывать куда меньше волнения, чем все остальные. По команднику было понятно, что золото обеспечено даже с грязным прокатом и никакой программой. Если такой нервный, то го к мозгоправу.
Американцы все очень очень нервные. И принимают от этого химию, разрешенную по показаниям. Та же Гленн, а еще гимнасты, пловцы и прочие. Им бы такие испытания, как у наших. Как у Петра, как у Валиевой.
Пф…., пусть спросит у Гуменника, что такое давление 🤣
Ответ Наталья Шибаева_1116796217
Пф…., пусть спросит у Гуменника, что такое давление 🤣
Так вот он посмотрел, как и насколько все Гуменнику сочувствует и позавидовал(зачёркнуто) решил взять на вооружение.)
Ответ Наталья Шибаева_1116796217
Пф…., пусть спросит у Гуменника, что такое давление 🤣
Пусть они вдвоем об этом и поговорят. Вы-то здесь при чем?
Не вижу в словах Малинина самолюбования. Вполне здравые рассуждения. То, что он приехал в Милан фаворитом коню понятно. Все это знают, и Илья не исключение.
Если бы тебе,Илюша вчера поставили компы по твоему прокату,то был бы ты как минимум 2,а первым должен был быть Адам
Ответ Призрачный триксель
Если бы тебе,Илюша вчера поставили компы по твоему прокату,то был бы ты как минимум 2,а первым должен был быть Адам
По компам он за пределами десятки должен быть. Не едет и не скользит, прямые ноги. Но правильный флаг обеспечивает нужные компы.
Ответ Призрачный триксель
Если бы тебе,Илюша вчера поставили компы по твоему прокату,то был бы ты как минимум 2,а первым должен был быть Адам
Вы бы так оценками Кагеямы возмущались, который с падением умудрился за 100 выйти и даже обойти идеальный прокат Адама, а Малинин получил все заслуженно.
