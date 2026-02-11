Илья Малинин: «Я на Олимпиаде в качестве фаворита, но быть фаворитом – это одно, а заслужить золото под давлением – совсем другое»
Американский фигурист Илья Малинин высказался о статусе фаворита на Олимпиаде-2026 в Милане.
Малинин лидирует после короткой программы в личном турнире (108,16). Японец Юма Кагияма идет вторым (103,07), француз Адам Сяо Хим Фа – третьим (102,55), россиянин Петр Гуменник – 12-м (86,72).
«Ощущения были отличные, правда. Я выбрал другой подход по сравнению с командными соревнованиями. На меня многое свалилось – я бы назвал это олимпийским волнением. Ощущалось огромное давление, и меня переполняли эмоции перед выходом на лед.
Подходя к короткой программе, мне хотелось действовать чуть медленнее, спокойнее и, если честно, просто «включить автопилот» и посмотреть, что получится. Я рад, что в этот раз мне удалось лучше держаться на ногах.
Честно говоря, я целую неделю не общался с мамой, пока был здесь. От папы я узнал, что она не хочет создавать мне дополнительный стресс. Хочет, чтобы я справился сам.
Хочу быть уверен, что после произвольной программы смогу пообщаться с ней и увидеть реакцию. Наверняка она мне устроит за короткую программу в командном турнире, но это мама – и я люблю ее за это.
Я здесь в качестве фаворита, но быть фаворитом – это одно, а по-настоящему заслужить золото под давлением – совсем другое. Конечно, я не воспринимаю это как должное, мне еще предстоит поработать над произвольной», – сказал Малинин.
