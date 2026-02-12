2954

⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и

Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду на Олимпиаде в Милане.

Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду на Олимпиаде-2026 в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 225,82

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 224,39

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 217,74

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 209,58

5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 206,72

6. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 204,66

7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 204,32

8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 203,68

9. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 201,49

10. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 199,80

11. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 197,62

12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 196,03

13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 196,02

14. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 187,18

15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 185,00

16. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 181,44

17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 179,45

18. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 176,39

19. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 165,23

20. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 165,05

Произвольный танец

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 135,64

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 134,67

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 131,56

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 125,30

5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 123,19

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 122,96

7. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 121,71

8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 121,43

9. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 120,14

10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 119,47

11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 118,87

12. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 118,85

13. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 118,07

14. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 112,83

15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 109,67

16. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 109,35

17. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 108,64

18. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 106,99

19. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 100,25

20. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 97,74

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
танцы на льду
результаты
logoОлимпиада-2026
logoГийом Сизерон
logoОливия Смарт
Фиби Беккер
logoКристина Каррейра
София Валь
logoЭллисон Рид
logoМэдисон Чок
Джейсон Чан
logoШарлен Гиньяр
logoЭван Бейтс
Милла Рууд Рейтан
Эмилия Зингас
Вадим Колесник
logoЛьюис Гибсон
logoсборная Великобритании
Катержина Мразкова
Николай Майоров
logoЭнтони Пономаренко
logoсборная Испании
logoЛайла Фир
logoсборная Канады
logoГлеб Смолкин
сборная Австралии
logoЖоффре Бриссо
logoПайпер Гиллес
logoЗакари Лага
Ромен Ле Гак
Асаф Казимов
logoДиана Дэвис
Джеймс Эрнандес
logoТим Дик
logoЕвгения Лопарева
logoНатали Ташлерова
logoсборная Франции
logoсборная Финляндии
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoФилип Ташлер
logoсборная Литвы
Мари-Жад Лорьо
logoМарко Фаббри
сборная Грузии
logoСаулюс Амбрулевичюс
logoсборная Швеции
logoМаттиас Верслуйс
logoМарджори Лажуа
logoсборная Чехии
logoПоль Пуарье
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная США
Холли Харрис
logoЮлия Турккила
Даниэль Мразек
2954 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
плевать на заслуги других, плевать если ФБС уйдут после золота ОИ. Один из лучших, а может даже лучший ПТ этого цикла от двух профи. Это должно быть золото
Ответ Юркин Клоп
плевать на заслуги других, плевать если ФБС уйдут после золота ОИ. Один из лучших, а может даже лучший ПТ этого цикла от двух профи. Это должно быть золото
По "знаковости" вида, это - уровень Торвилл и Дина. А с поправкой на нынешнюю сложность и скорость, да ещё и на куцый стаж - они круче на порядок.
Ответ Юркин Клоп
плевать на заслуги других, плевать если ФБС уйдут после золота ОИ. Один из лучших, а может даже лучший ПТ этого цикла от двух профи. Это должно быть золото
upd
но французского судьи не будет, а будет американский.
И упали вчера на прокате.
Так что - лотерея.
На ОИ-2018 Гийом сражался с одной из величайших танцевальных пар в истории: кому-то были ближе искрящиеся и находящиеся в постоянном диалоге со зрителем канадцы, а кому-то французские "ожившие скульптуры" - более обособленные и менее открытые миру. Я болел за Тессу и Скотта, но победа Габи и Гийома не вызвала бы у меня негатива - они тоже были уникальны.
На ОИ-2022 Гийом сражался со статусом беспрекословного фаворита: иногда взять то, что твоё по праву, куда тяжелее, чем может показаться. У пары накопились внутренние противоречия, травмы, да банально усталость! Но "своё" Пападакис-Сизерон по итогу забрали...
А вот на ОИ-2026 Гийома ожидал соперник, который во многом даже пострашнее Вирчу-Мойр... Ибо ему и прекрасной Лоранс предстоит сражаться с... отсутствием здравого смысла.
Если есть в ФК что-то, что нравится мне меньше, чем награды за "правильную" федерацию, так это золотые медали "за заслуги перед спортом".
Не испытываю негатива к Мэдисон и Эвану, но надеюсь, что потрясающий "Кит" поглотит сегодня вечером принцип КВНовской очереди, которому не место в танцах.
Ответ Воронин
На ОИ-2018 Гийом сражался с одной из величайших танцевальных пар в истории: кому-то были ближе искрящиеся и находящиеся в постоянном диалоге со зрителем канадцы, а кому-то французские "ожившие скульптуры" - более обособленные и менее открытые миру. Я болел за Тессу и Скотта, но победа Габи и Гийома не вызвала бы у меня негатива - они тоже были уникальны. На ОИ-2022 Гийом сражался со статусом беспрекословного фаворита: иногда взять то, что твоё по праву, куда тяжелее, чем может показаться. У пары накопились внутренние противоречия, травмы, да банально усталость! Но "своё" Пападакис-Сизерон по итогу забрали... А вот на ОИ-2026 Гийома ожидал соперник, который во многом даже пострашнее Вирчу-Мойр... Ибо ему и прекрасной Лоранс предстоит сражаться с... отсутствием здравого смысла. Если есть в ФК что-то, что нравится мне меньше, чем награды за "правильную" федерацию, так это золотые медали "за заслуги перед спортом". Не испытываю негатива к Мэдисон и Эвану, но надеюсь, что потрясающий "Кит" поглотит сегодня вечером принцип КВНовской очереди, которому не место в танцах.
👏👏👏👏👏👏
Ответ Воронин
На ОИ-2018 Гийом сражался с одной из величайших танцевальных пар в истории: кому-то были ближе искрящиеся и находящиеся в постоянном диалоге со зрителем канадцы, а кому-то французские "ожившие скульптуры" - более обособленные и менее открытые миру. Я болел за Тессу и Скотта, но победа Габи и Гийома не вызвала бы у меня негатива - они тоже были уникальны. На ОИ-2022 Гийом сражался со статусом беспрекословного фаворита: иногда взять то, что твоё по праву, куда тяжелее, чем может показаться. У пары накопились внутренние противоречия, травмы, да банально усталость! Но "своё" Пападакис-Сизерон по итогу забрали... А вот на ОИ-2026 Гийома ожидал соперник, который во многом даже пострашнее Вирчу-Мойр... Ибо ему и прекрасной Лоранс предстоит сражаться с... отсутствием здравого смысла. Если есть в ФК что-то, что нравится мне меньше, чем награды за "правильную" федерацию, так это золотые медали "за заслуги перед спортом". Не испытываю негатива к Мэдисон и Эвану, но надеюсь, что потрясающий "Кит" поглотит сегодня вечером принцип КВНовской очереди, которому не место в танцах.
Красиво написали... Но не совсем верно. на мой взгляд
Лоранс и Сизерон уже можно сказать легенда, которые в первый совместный сезон выдают с сногшибательные ( в прямом смысле - они укатывают соперников дугами и ребрами, иногда и сами сбиваются :) прокаты произвольной программы . Но концепция их РТ и исполнение на Олимпиаде не убеждают в безусловном превосходстве .
Да , очередь порочная практика. Да, игры федерации и всякие закулисные от судей - порочная практика.
Но и авансы за божественный талант и практически безграничный потенциал, без привязки к конкретному прокату французов, просто возведения в абсолют катания, только потому что - это Сизерон и отсутствия всякой заинтересованности увидеть более сильные стороны в ключевых моментах соперников, и не только Чок и Бейтс - тоже порочная практика.
Спорт - про то , что побеждает сильнейший в данный момент. Пусть будет так и сегодня.
Лично я буду рада из Мэдисон Чок, и за Лоранс Фурнье- Бодри , и за Пайпер Гиллес при условии их лучших прокатов.
Как я Рада за Лоренс ,она просто героиня . Не побояться встать в пару с Сизероном, знать , что ее будут сравнивать с Габриэлой, это жуткая история с соренсоном, в которой она вообще не причем. И быть такой великолепной в этой паре, с новой стороны раскрыть партнера, быть такой собранной и с железными нервами.
Ну с Сизероном все понятно , он и есть ФК. Он -лучший партнер за последние много -много лет . Да и вообще в списке великих. Хоть и чуть на психозе на этих играх.
Ответ Nensi55
Как я Рада за Лоренс ,она просто героиня . Не побояться встать в пару с Сизероном, знать , что ее будут сравнивать с Габриэлой, это жуткая история с соренсоном, в которой она вообще не причем. И быть такой великолепной в этой паре, с новой стороны раскрыть партнера, быть такой собранной и с железными нервами. Ну с Сизероном все понятно , он и есть ФК. Он -лучший партнер за последние много -много лет . Да и вообще в списке великих. Хоть и чуть на психозе на этих играх.
Сизерона можно понять, куча стрессов так-то у него.. скатывание с новой партнершей и вначале было совсем непонятно как пойдет .. а тут бывшая решила вылить ушат помоев и это все аккурат перед важными стартами , но он выстоял, хотя было видно , что сегодня ему было очень тяжело , ноги не слушались … очень видимо хотел доказать , что он может и без Габриэлы
Гийом вернулся и спас нас от возможных трекратных пешеходов ЧОКов)
Какая же Лоранс великая просто. Встать с Сизероном в пару - это не только подарок, но и какая огромная была ответственность. Сразу было понятно, что он не просто потанцевать пришел. Я просто ей восхищена до глубины души
Ответ smoky eyes
Какая же Лоранс великая просто. Встать с Сизероном в пару - это не только подарок, но и какая огромная была ответственность. Сразу было понятно, что он не просто потанцевать пришел. Я просто ей восхищена до глубины души
я просто влюбилась в эту сильную женщину! и это никакая не пропаганда))) она капецки крутая!
Ответ kate_ko
я просто влюбилась в эту сильную женщину! и это никакая не пропаганда))) она капецки крутая!
Влюбиться в талант точно не зазорно ))) Потрясающая сильная и смелая Женщина
Вот это у Мэди с Эваном оторванность от реальности образовалась за этот цикл благодаря поддержке федерации. Радоваться должны серебру своему, так-то Пайпер с Полем были лучше. И два золота командника сомнительные, и три золота ЧМ не все заслуженные по факту.
Ответ bolelschiza
Вот это у Мэди с Эваном оторванность от реальности образовалась за этот цикл благодаря поддержке федерации. Радоваться должны серебру своему, так-то Пайпер с Полем были лучше. И два золота командника сомнительные, и три золота ЧМ не все заслуженные по факту.
За серебро ГП на домашнем для них ЧМ до сих пор особенно обидно.
Ответ Kritichnaya
За серебро ГП на домашнем для них ЧМ до сих пор особенно обидно.
Это вообще вопиющее свинство. Уж как канадцев грабили, ну не Чок расстраиваться
За Фурнье-Бодри – Сизерона и их шедеврального «Кита». Надеюсь, что услышим Марсельезу 🔥 и очень надеюсь, что пешеходки и некатайки Фир не будет на пьедестале 🤦🏻‍♀️
Ответ Урагана Эриксен
За Фурнье-Бодри – Сизерона и их шедеврального «Кита». Надеюсь, что услышим Марсельезу 🔥 и очень надеюсь, что пешеходки и некатайки Фир не будет на пьедестале 🤦🏻‍♀️
Для меня вообще загадка, как Фир смогла пробраться в мировой топ...
Ответ Torinofigureskating
Для меня вообще загадка, как Фир смогла пробраться в мировой топ...
Она из Монреаля, и вроде есть кумовство в ISU
Если бы Мэди выиграла сегодня золото, то стала бы 3х кратной как Тесса, но Мэди далеко не Тесса. Так что все справдливо.
Ответ Lilia Sadykova
Если бы Мэди выиграла сегодня золото, то стала бы 3х кратной как Тесса, но Мэди далеко не Тесса. Так что все справдливо.
Да только Тесса в личке 2 раза стала. А это уровень
Ответ Клайм
Да только Тесса в личке 2 раза стала. А это уровень
Реально на афишах никто и никогда не будет различать.
Мне все таки хочется обнять Мэди, она так плачет((
Она отдала всю себя конечно, но все таки она не танцорша уровня 3 ОЧ, как бы я ее не любила. У нее вышла очень хорошая карьера с любимым человеком, большое будущее на дизайнерском поприще. Не плачь, милая((
Ответ esctyyyyy
Мне все таки хочется обнять Мэди, она так плачет(( Она отдала всю себя конечно, но все таки она не танцорша уровня 3 ОЧ, как бы я ее не любила. У нее вышла очень хорошая карьера с любимым человеком, большое будущее на дизайнерском поприще. Не плачь, милая((
Мне тоже её жалко(
Ответ esctyyyyy
Мне все таки хочется обнять Мэди, она так плачет(( Она отдала всю себя конечно, но все таки она не танцорша уровня 3 ОЧ, как бы я ее не любила. У нее вышла очень хорошая карьера с любимым человеком, большое будущее на дизайнерском поприще. Не плачь, милая((
Они молодцы 💔 я ее очень люблю, но признаю, что 3 ОЧ было бы перебором..а карьера у нее и правда прекрасная.
Эван как будто больше расстроен, он вообще не улыбался
С Гийомом все понятно, он царь и бог, но Лоранс такая прекрасная, такая умничка, невероятный поворот в ее судьбе
Ответ Witch64
С Гийомом все понятно, он царь и бог, но Лоранс такая прекрасная, такая умничка, невероятный поворот в ее судьбе
А какая надёжная! Ни разу не накосячила за все прокаты, в отличии от Сизерона. Юбка не в счет
Ответ Arita1
А какая надёжная! Ни разу не накосячила за все прокаты, в отличии от Сизерона. Юбка не в счет
Да. По ощущениям, Гийомчик очень нервничал , еще бы наконец партнерша, которая сама его может воодушевить и успокоить
Лоранс очень психологически сильная девушка, ведь ни разу не подвела …. Вот это у нее менталити хелс
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
13 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
20 минут назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
25 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
27 минут назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем