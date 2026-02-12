⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и

Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду на Олимпиаде в Милане.

Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду на Олимпиаде-2026 в Милане. Олимпиада-2026 Милан, Италия Танцы на льду Итоговое положение 1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 225,82 2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 224,39 3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 217,74 4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 209,58 5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 206,72 6. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 204,66 7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 204,32 8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 203,68 9. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 201,49 10. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 199,80 11. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 197,62 12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 196,03 13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 196,02 14. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 187,18 15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 185,00 16. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 181,44 17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 179,45 18. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 176,39 19. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 165,23 20. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 165,05 Произвольный танец 1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 135,64 2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 134,67 3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 131,56 4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 125,30 5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 123,19 6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 122,96 7. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 121,71 8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 121,43 9. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 120,14 10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 119,47 11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 118,87 12. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 118,85 13. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 118,07 14. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 112,83 15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 109,67 16. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 109,35 17. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 108,64 18. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 106,99 19. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 100,25 20. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 97,74 Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026