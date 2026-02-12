⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и
Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду на Олимпиаде-2026 в Милане.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 225,82
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 224,39
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 217,74
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 209,58
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 206,72
6. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 204,66
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 204,32
8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 203,68
9. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 201,49
10. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 199,80
11. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 197,62
12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 196,03
13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 196,02
14. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 187,18
15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 185,00
16. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 181,44
17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 179,45
18. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 176,39
19. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 165,23
20. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 165,05
Произвольный танец
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 135,64
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 134,67
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 131,56
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 125,30
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 123,19
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 122,96
7. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 121,71
8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 121,43
9. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 120,14
10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 119,47
11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 118,87
12. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 118,85
13. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 118,07
14. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 112,83
15. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 109,67
16. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 109,35
17. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 108,64
18. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 106,99
19. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 100,25
20. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 97,74
но французского судьи не будет, а будет американский.
И упали вчера на прокате.
Так что - лотерея.
На ОИ-2022 Гийом сражался со статусом беспрекословного фаворита: иногда взять то, что твоё по праву, куда тяжелее, чем может показаться. У пары накопились внутренние противоречия, травмы, да банально усталость! Но "своё" Пападакис-Сизерон по итогу забрали...
А вот на ОИ-2026 Гийома ожидал соперник, который во многом даже пострашнее Вирчу-Мойр... Ибо ему и прекрасной Лоранс предстоит сражаться с... отсутствием здравого смысла.
Если есть в ФК что-то, что нравится мне меньше, чем награды за "правильную" федерацию, так это золотые медали "за заслуги перед спортом".
Не испытываю негатива к Мэдисон и Эвану, но надеюсь, что потрясающий "Кит" поглотит сегодня вечером принцип КВНовской очереди, которому не место в танцах.
Лоранс и Сизерон уже можно сказать легенда, которые в первый совместный сезон выдают с сногшибательные ( в прямом смысле - они укатывают соперников дугами и ребрами, иногда и сами сбиваются :) прокаты произвольной программы . Но концепция их РТ и исполнение на Олимпиаде не убеждают в безусловном превосходстве .
Да , очередь порочная практика. Да, игры федерации и всякие закулисные от судей - порочная практика.
Но и авансы за божественный талант и практически безграничный потенциал, без привязки к конкретному прокату французов, просто возведения в абсолют катания, только потому что - это Сизерон и отсутствия всякой заинтересованности увидеть более сильные стороны в ключевых моментах соперников, и не только Чок и Бейтс - тоже порочная практика.
Спорт - про то , что побеждает сильнейший в данный момент. Пусть будет так и сегодня.
Лично я буду рада из Мэдисон Чок, и за Лоранс Фурнье- Бодри , и за Пайпер Гиллес при условии их лучших прокатов.
Ну с Сизероном все понятно , он и есть ФК. Он -лучший партнер за последние много -много лет . Да и вообще в списке великих. Хоть и чуть на психозе на этих играх.
Она отдала всю себя конечно, но все таки она не танцорша уровня 3 ОЧ, как бы я ее не любила. У нее вышла очень хорошая карьера с любимым человеком, большое будущее на дизайнерском поприще. Не плачь, милая((
Эван как будто больше расстроен, он вообще не улыбался
Лоранс очень психологически сильная девушка, ведь ни разу не подвела …. Вот это у нее менталити хелс