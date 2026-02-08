Гуменник вышел на первую тренировку на Олимпиаде в Милане. Его сопровождают Дайнеко и Арутюнян
Фигурист Гуменник вышел на первую тренировку на Олимпиаде в Милане.
Российский фигурист Петр Гуменник вышел на первую тренировку на Олимпиаде в Милане, передает корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.
Его сопровождают тренеры Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян.
В прогоне короткой программы под новую музыку фигурист исполнил четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель.
Мужчины представят короткие программы 10 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
