Гуменник вышел на первую тренировку на Олимпиаде в Милане. Его сопровождают Дайнеко и Арутюнян

Фигурист Гуменник вышел на первую тренировку на Олимпиаде в Милане.

Российский фигурист Петр Гуменник вышел на первую тренировку на Олимпиаде в Милане, передает корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.

Его сопровождают тренеры Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян.

В прогоне короткой программы под новую музыку фигурист исполнил четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель.

Мужчины представят короткие программы 10 февраля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Как это интересно)) Рафик привнес не то чтобы интригу, но вызывали же его в срочном порядке явно для другого. А он и тут нашему Пете помогает. Вот о чем я раньше писала - пусть его приезд поможет именно Пете!
Он уже давно в Милане, его никто не вызывал. Просто были проблемы с аккредитацией.
При чем тут Милан? Речь именно про аккредитацию, чтобы он мог быть рядом. В Милане он может быть сколько угодно, но только после косяков Малинина аккредитация появилась в мгновение ока, что и для Петра только плюс.
Спасибо Рафаэлю. За всё, что он делает для Пети.
Комментарий скрыт
Арутюнян с Петей работает без оплаты.
Красавец наш Петруччо! Пусть итальянский лед ему поможет
А какое бы Пётр устроил пожариссимо с программой под итальянскую оперу! Но увы, у кого-то мозгов только для ледникового периода хватает
Точно!
В общем, смотрим двухсерийное кино с Петром)
Часть 1-Ленский и Ольга, часть 2- Онегин и дамы) Пусть показ пройдет с успехом! Да, и теперь нужен не платочек, а дуэльный пистолет.
...и ведь не скажешь, что такая двухсерийность - это новое слово в ФК. Достаточно вспомнить Мао Асада https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/1092489.html или Адам Сяо Хим Фа https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3094582.html.
А вы говорите для Малинина вызвали!!! 🤣
Надеюсь на лучшее, что успеет Петя вкатать программу с новой музыкой. Желаю Петру чистых прокатов и покорить всех. Особенно судей.
Хорошо, что у Петра есть такая поддержка на Олимпиаде. Аделии морально будет гораздо тяжелее.
Тандему наставников Дайнеко/Арутюнян удачи, Пете гладкого и чистого льда!
Петя хоть с тренерами, Аделька вообще одна будет. Может грузинская федерация как в Пекине Этери к Губановой прицепят, что бы она хоть там находиться могла, если они будут на одном льду.
Надо просто порадоваться, что Пётр и Аделия прошли этот непростой путь до ОИ. И, несмотря, на все сложности, продолжающие их приследовать, готовятся к своим выступлением. Ведь, если вдуматься, могло и этого не случиться...Так что работаем, хоть и увы, с тем что есть. Верим в лучшее. Поддерживаем от всего сердца и желаем удачи. Они справятся, всё для этого есть, остальное от них уже не зависит.
У них разное время тренировок :( У Аделии и Насти :(
Арутюнян - это крутоооооо!!!!!!
