Гуменник сдал допинг-тест в Олимпийской деревне Милана сегодня в 7 утра

Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра на Олимпиаде.

Российский фигурист Петр Гуменник сдал допинг-тест в Олимпийской деревне Милана сегодня в 7 часов утра по местному времени.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мужчины представят короткие программы 10 февраля.