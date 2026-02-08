30

Гуменник сдал допинг-тест в Олимпийской деревне Милана сегодня в 7 утра

Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра на Олимпиаде.

Российский фигурист Петр Гуменник сдал допинг-тест в Олимпийской деревне Милана сегодня в 7 часов утра по местному времени.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мужчины представят короткие программы 10 февраля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
30 комментариев
А под какую музыку он это делал?
Ответ Shamarin
А под какую музыку он это делал?
Под «Доброе утро, последний герой!» ))
А во сколько пописал Малинин? И пописал ли?
Ответ Lennuci
А во сколько пописал Малинин? И пописал ли?
Меня тоже волнует этот вопрос.
Ответ Lennuci
А во сколько пописал Малинин? И пописал ли?
Он скорее покакал. Причём прямо во время проката
Хотел было возмутиться что и тут наших подставляют, выводят из себя, но вспомнил как на прошлой ои так же взяли допинг у украинской лыжницы Каминской. И нашли. Правда в западных свободных сми об этом если и писали, то микроскопическим шрифтом. А про Валиеву орали так, как наверно не будут орать даже если пришельцы с другой звезды прибудут к нам с визитом.
Ответ заблокированному пользователю
Хотел было возмутиться что и тут наших подставляют, выводят из себя, но вспомнил как на прошлой ои так же взяли допинг у украинской лыжницы Каминской. И нашли. Правда в западных свободных сми об этом если и писали, то микроскопическим шрифтом. А про Валиеву орали так, как наверно не будут орать даже если пришельцы с другой звезды прибудут к нам с визитом.
Валиева была лучшей в мире в фигурном катании.. Что такое лыжница с Украины - наукой не доказано.
Главное чтобы всё чисто было. 🤞
Гуменник идёт по коридору спорт центра....
Это буквально новость на главной: "Х сходил в туалет".
Видимо с вечера уже с пробирками стояли супостаты у номера Пети...
Интересно, а вот сборную Америки вызывали анализы сдать, желательно тоже в семь утра, а лучше в пять
В 7 утра самое подходящее время.
Только просыпаешься с мыслью посс..уду помыть, а тут и писбои подоспели.
Сделал дело, а потом хочешь вставай, пей кофе и зарядку делай, хочешь дрыхни дальше.
А пришли бы, допустим, в 8 утра.
Мочевой пузырь пуст, нужно вливать в себя какие-то жидкости, ждать вместе с писбоями.
А потом уже фиг заснешь, и настроение испорчено.
