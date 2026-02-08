Гуменник сдал допинг-тест в Олимпийской деревне Милана сегодня в 7 утра
Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра на Олимпиаде.
Российский фигурист Петр Гуменник сдал допинг-тест в Олимпийской деревне Милана сегодня в 7 часов утра по местному времени.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Мужчины представят короткие программы 10 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Только просыпаешься с мыслью посс..уду помыть, а тут и писбои подоспели.
Сделал дело, а потом хочешь вставай, пей кофе и зарядку делай, хочешь дрыхни дальше.
А пришли бы, допустим, в 8 утра.
Мочевой пузырь пуст, нужно вливать в себя какие-то жидкости, ждать вместе с писбоями.
А потом уже фиг заснешь, и настроение испорчено.