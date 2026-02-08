Композитор Акопян: «Мне очень приятно, что Гуменник выбрал мое произведение для Олимпиады. Все юридические вопросы мы быстро решили»
Композитор Эдгар Акопян высказался о ситуации с заменой музыки в короткой программе Петра Гуменника перед Олимпиадой в Милане.
Российский фигурист не сможет выступить под композиции из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» Акопяна – саундтрек к фильму «Онегин».
«Мое творчество очень долгие годы связано с миром фигурного катания, и за многие годы у меня сложились очень добрые отношения и с нашими прекрасными фигуристами, и с их командами. Вопросов по авторским правам быть не может. Хочу пожелать удачи Петру и Аделии Петросян! Болеем за наших!» – сказал Акопян.
«Мне как творческому человеку, который пишет музыку, безусловно, льстит и очень приятно, что Петр Гуменник выбрал мое произведение для выступления на Олимпиаде. Но я опечалился, что нашему дорогому спортсмену не дали выступить под то, что он долгое время готовил. Считаю такие шаги неприемлемыми. Нельзя мешать творчеству.
Меня многие спрашивают: «Как с правами?» Даже вопроса такого не было! Много болельщиков пишут: «Спасибо, что разрешили». А я не представляю, как можно поступить по-другому. Мы быстро решили все юридические вопросы, никаких сомнений не было. Это наш спортсмен, наша страна. Я – часть этой страны. К тому же, у меня хорошие дружеские отношения с людьми из фигурного катания. У нас крутая, профессиональная и сильная федерация.
Я послушал отредактированную версию музыки, надо было ее адаптировать по форме. Сделано все классно.
Подходит ли новая музыка Гуменнику? И короткая, и произвольная программа у Петра под саундтреки из фильма «Онегин». Он хорошо вписывается в образ этой музыки, наверняка она была ему знакома. Произведение написано в русском стиле и духе, вдохновляясь Толстым и Пушкиным. Думаю, у Петра все получится.
Я очень болею за наших спортсменов. Будем скрещивать пальцы. И фактор наличия моей музыки не делает интерес к фигурному катанию больше или меньше. Хочется, чтобы молодой спортсмен, представитель России, показал себя миру. Надеюсь, никакие политические инсинуации этому не помешают», – приводит слова Акопяна Sport24.
Низкий поклон Эдгару Степановичу за его творчество и его жизненную позицию.
Спасибо Эдгару и успехов Пете!
Авторы зачастую подневольную - даже если бы и хотели помочь, то не могут пойти против гигантов индустрии.
Но, конечно, перед любым использованием музыки, нужно сначала обращаться к обладателю прав за разрешением.
Жду проката Петра!
Что то не видно было болельщиков Луны и остальных, а наши вчера заспамили МОК, ИСУ и всех причастных к Парфюмеру, от авторов музыки до правообладателей фильма
Высказались и представитель МОК, и композиторы, и все СМИ гудели .... кроме нашей федерации
Они в домике