  • Композитор Акопян: «Мне очень приятно, что Гуменник выбрал мое произведение для Олимпиады. Все юридические вопросы мы быстро решили»
147

Композитор Акопян: «Мне очень приятно, что Гуменник выбрал мое произведение для Олимпиады. Все юридические вопросы мы быстро решили»

Композитор Акобян о КП Гуменника: вопросов по авторским правам быть не может.

Композитор Эдгар Акопян высказался о ситуации с заменой музыки в короткой программе Петра Гуменника перед Олимпиадой в Милане.

Российский фигурист не сможет выступить под композиции из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» Акопяна – саундтрек к фильму «Онегин». 

«Мое творчество очень долгие годы связано с миром фигурного катания, и за многие годы у меня сложились очень добрые отношения и с нашими прекрасными фигуристами, и с их командами. Вопросов по авторским правам быть не может. Хочу пожелать удачи Петру и Аделии Петросян! Болеем за наших!» – сказал Акопян.

«Мне как творческому человеку, который пишет музыку, безусловно, льстит и очень приятно, что Петр Гуменник выбрал мое произведение для выступления на Олимпиаде. Но я опечалился, что нашему дорогому спортсмену не дали выступить под то, что он долгое время готовил. Считаю такие шаги неприемлемыми. Нельзя мешать творчеству.

Меня многие спрашивают: «Как с правами?» Даже вопроса такого не было! Много болельщиков пишут: «Спасибо, что разрешили». А я не представляю, как можно поступить по-другому. Мы быстро решили все юридические вопросы, никаких сомнений не было. Это наш спортсмен, наша страна. Я – часть этой страны. К тому же, у меня хорошие дружеские отношения с людьми из фигурного катания. У нас крутая, профессиональная и сильная федерация.

Я послушал отредактированную версию музыки, надо было ее адаптировать по форме. Сделано все классно.

Подходит ли новая музыка Гуменнику? И короткая, и произвольная программа у Петра под саундтреки из фильма «Онегин». Он хорошо вписывается в образ этой музыки, наверняка она была ему знакома. Произведение написано в русском стиле и духе, вдохновляясь Толстым и Пушкиным. Думаю, у Петра все получится.

Я очень болею за наших спортсменов. Будем скрещивать пальцы. И фактор наличия моей музыки не делает интерес к фигурному катанию больше или меньше. Хочется, чтобы молодой спортсмен, представитель России, показал себя миру. Надеюсь, никакие политические инсинуации этому не помешают», – приводит слова Акопяна Sport24. 

Чему учит история Гуменника, которому запретили музыку в последний момент

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАделия Петросян
музыка
logoОлимпийская сборная России
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
мужское катание
147 комментариев
Спасибо этому прекрасному человеку и композитору!
Спасибо этому прекрасному человеку и композитору!
Мы живём во времена, когда за обычный человеческий поступок хочется руки целовать.
Низкий поклон Эдгару Степановичу за его творчество и его жизненную позицию.
Мы живём во времена, когда за обычный человеческий поступок хочется руки целовать. Низкий поклон Эдгару Степановичу за его творчество и его жизненную позицию.
Комментарий скрыт
Здесь ситуация просто win-win. У Петра шикарная музыка без проблем с АП, у композитора - плюс к известности за счет проката топ-фигуриста на ОИ под его произведение.

Спасибо Эдгару и успехов Пете!
Так и должен автор музыки поступать. Авторы должны радоваться, что их музыку узнают, потому что саундтреки - не самое популярное у публики направление, и если бы не такой вот спорт, мало кто вообще бы знал что это за музыка.
Так и должен автор музыки поступать. Авторы должны радоваться, что их музыку узнают, потому что саундтреки - не самое популярное у публики направление, и если бы не такой вот спорт, мало кто вообще бы знал что это за музыка.
Иски, в основной своей доли, исходят от корпораций, которые купили права на эти произведения. И хотят побольше монеток срубить.

Авторы зачастую подневольную - даже если бы и хотели помочь, то не могут пойти против гигантов индустрии.

Но, конечно, перед любым использованием музыки, нужно сначала обращаться к обладателю прав за разрешением.
Так и должен автор музыки поступать. Авторы должны радоваться, что их музыку узнают, потому что саундтреки - не самое популярное у публики направление, и если бы не такой вот спорт, мало кто вообще бы знал что это за музыка.
Применительно к музыке из хитов Голливуда и Бродвея эти рассуждения звучат смехотворно.
Композиция и правда прекрасная, мне очень понравилась, спасибо Эдгару, что выручил!
Жду проката Петра!
От меня правообладателям огромное спасибо! Без их подлой выходки я не узнал бы о творчестве этого замечательного композитора и музыканта! Вальс Акобяна прекрасен и эта композиция значительно интереснее, чем заезженная никчемная парфюмерная пустышка!
Все таки российские болельщики - это сила 💪
Что то не видно было болельщиков Луны и остальных, а наши вчера заспамили МОК, ИСУ и всех причастных к Парфюмеру, от авторов музыки до правообладателей фильма
Высказались и представитель МОК, и композиторы, и все СМИ гудели .... кроме нашей федерации
Они в домике
Все таки российские болельщики - это сила 💪 Что то не видно было болельщиков Луны и остальных, а наши вчера заспамили МОК, ИСУ и всех причастных к Парфюмеру, от авторов музыки до правообладателей фильма Высказались и представитель МОК, и композиторы, и все СМИ гудели .... кроме нашей федерации Они в домике
ОК и ИСУ как раз вообще непричастны)) МОК только озвучил факт того, что безданые представители фигуриста не получили разрешения на пользование композиции у автора именно на ОИ.
ОК и ИСУ как раз вообще непричастны)) МОК только озвучил факт того, что безданые представители фигуриста не получили разрешения на пользование композиции у автора именно на ОИ.
цель была бомбить везде, создать шумиху, чтобы увидели и быстрее решили вопрос
До вчерашнего дня не знал об этом композиторе. Послушал его произведения, многие понравились. И таких как я, думаю, много
https://m.youtube.com/watch?v=6bbrp2UpAgA&list=RD6bbrp2UpAgA&start_radio=1. Это ссылка на YouTube на авторский канал композитора. Музыка-шедевр,спасибо МОК за это открытие, лично для меня.Обожаю вальсы❤️❤️❤️❤️
https://m.youtube.com/watch?v=6bbrp2UpAgA&list=RD6bbrp2UpAgA&start_radio=1. Это ссылка на YouTube на авторский канал композитора. Музыка-шедевр,спасибо МОК за это открытие, лично для меня.Обожаю вальсы❤️❤️❤️❤️
Комментарий скрыт
Спасибо добрый человек, что протянул руку помощи в трудную минуту
Большое спасибо прекрасному композитору за такой поступок!
