Композитор Акопян: «Мне очень приятно, что Гуменник выбрал мое произведение для Олимпиады. Все юридические вопросы мы быстро решили»

Композитор Акобян о КП Гуменника: вопросов по авторским правам быть не может.

Композитор Эдгар Акопян высказался о ситуации с заменой музыки в короткой программе Петра Гуменника перед Олимпиадой в Милане.

Российский фигурист не сможет выступить под композиции из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» Акопяна – саундтрек к фильму «Онегин».

«Мое творчество очень долгие годы связано с миром фигурного катания, и за многие годы у меня сложились очень добрые отношения и с нашими прекрасными фигуристами, и с их командами. Вопросов по авторским правам быть не может. Хочу пожелать удачи Петру и Аделии Петросян ! Болеем за наших!» – сказал Акопян.

«Мне как творческому человеку, который пишет музыку, безусловно, льстит и очень приятно, что Петр Гуменник выбрал мое произведение для выступления на Олимпиаде. Но я опечалился, что нашему дорогому спортсмену не дали выступить под то, что он долгое время готовил. Считаю такие шаги неприемлемыми. Нельзя мешать творчеству.

Меня многие спрашивают: «Как с правами?» Даже вопроса такого не было! Много болельщиков пишут: «Спасибо, что разрешили». А я не представляю, как можно поступить по-другому. Мы быстро решили все юридические вопросы, никаких сомнений не было. Это наш спортсмен, наша страна. Я – часть этой страны. К тому же, у меня хорошие дружеские отношения с людьми из фигурного катания. У нас крутая, профессиональная и сильная федерация.

Я послушал отредактированную версию музыки, надо было ее адаптировать по форме. Сделано все классно.

Подходит ли новая музыка Гуменнику? И короткая, и произвольная программа у Петра под саундтреки из фильма «Онегин». Он хорошо вписывается в образ этой музыки, наверняка она была ему знакома. Произведение написано в русском стиле и духе, вдохновляясь Толстым и Пушкиным. Думаю, у Петра все получится.

Я очень болею за наших спортсменов. Будем скрещивать пальцы. И фактор наличия моей музыки не делает интерес к фигурному катанию больше или меньше. Хочется, чтобы молодой спортсмен, представитель России, показал себя миру. Надеюсь, никакие политические инсинуации этому не помешают», – приводит слова Акопяна Sport24.

