Рудковская о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Нашим ребятам все испытания достаются. Но мы русские – и не сдаемся»

Рудковская о замене музыки в короткой Гуменника: мы русские, и не сдаемся.

Продюсер Яна Рудковская высказалась о замене музыки для короткой программы Петра Гуменника перед Олимпиадой в Милане.

Российский фигурист не сможет выступить под композиции из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» Эдгара Акопяна – саундтрек к фильму «Онегин». 

«Договариваться с МОК бесполезно: если они что-то решили, то это практически невозможно поменять.

Парень очень техничный, у него шикарная программа, она ему очень шла, и музыка, безусловно, помогала ему в этом. У него есть пять четверных прыжков. Такой техничный набор есть всего у трех-четырех фигуристов на этих Играх, который они делали в сезоне.

Я думаю, и федерация, и тренерский штат найдут правильное решение. У него предыдущая программа «Дюна» была тоже очень интересной.

Нашим ребятам все испытания достаются. То тренера убирают, то музыку, И гимн не разрешают, и флаг. Одни запреты. Но, как говорится, мы русские – и не сдаемся.

Петру я, безусловно, шлю поддержку. Ему нужно, несмотря ни на что, выступать и показывать свой характер, он много раз доказывал, боролся и показывал свой максимальный технический уровень. Парень очень стабилен был на протяжении всего сезона. Я за него не переживаю. Он справится», – сказала Рудковская.

Чему учит история Гуменника, которому запретили музыку в последний момент

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга!
Петенька, жду тебя к нам на шоу.
Ответ Ольга Маке
Петенька, жду тебя к нам на шоу.
лучшие домики, музыка с законными правами и много льда🤣
Ответ bezsugar
лучшие домики, музыка с законными правами и много льда🤣
золотой унитаз и карп серебристый.
Гуменник, Плющенко, Рудковская, под вальс Акопяна... Мы русские...🤦🏻‍♂️
Ответ стрёмный сайт
Гуменник, Плющенко, Рудковская, под вальс Акопяна... Мы русские...🤦🏻‍♂️
Гусские))они,гусские))
Ответ стрёмный сайт
Гуменник, Плющенко, Рудковская, под вальс Акопяна... Мы русские...🤦🏻‍♂️
Из её уст это звучит нелепо, когда закладывает идею силы и выделения.
Но, в целом, совершенно нормально так обобщать представителей народов данного пространства.
Сила России- в разности этнического состава!
А вы-то здесь причём?)) Потянули свои щупальца к Пете
Ответ Лутц-Ритт
А вы-то здесь причём?)) Потянули свои щупальца к Пете
а кто будет всяких принцев в шоу катать?))
Нарисовалась главная экспертка фигурного катания всея Руси.
Уже на Петруччио глаз положила... хваткая мадам.
И продолжаем возить себе шмотки диор и Шанель из страны нато, забыла добавить.
"Петенька, ждём тебя на нашем шоу!"- радостно воскликнула Яночка! " Там будешь под живой вокал своего Парфюмера катать! Димочка Билан и Филечка Киркоров уже подобрали тебе музыкальное сопровождение со своим исполнением! Впервые в мире и только у нас!"
Мы - Рудковские, с нами МОК!
Мы Рудковские с нами диор
О, Яна появилась, со своим предприимчивым нюхом и поддержкой в своём знакомом стиле. Видимо готова встретить Петра с ОИ хлебом-солью, как бы невзначай предложив хорошие условия в шоу.
Ответ Тайга86
О, Яна появилась, со своим предприимчивым нюхом и поддержкой в своём знакомом стиле. Видимо готова встретить Петра с ОИ хлебом-солью, как бы невзначай предложив хорошие условия в шоу.
Господи ну кто закроет рот этой токсичной особе?! Не лезь со своим пафосом и навязчивой поддержкой…сделанной лишь для того, чтоб потом заставить человека чувствовать себя обязанным
Ответ Тайга86
О, Яна появилась, со своим предприимчивым нюхом и поддержкой в своём знакомом стиле. Видимо готова встретить Петра с ОИ хлебом-солью, как бы невзначай предложив хорошие условия в шоу.
Петя заслуживает хороших условий. Участие в шоу это деньги. А когда предложений много, есть возможность выбрать наиболее интересное. Пусть у Пети всё сложится на этих ОИ. А это нервный год принесёт хорошие дивиденды.
