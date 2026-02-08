Рудковская о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Нашим ребятам все испытания достаются. Но мы русские – и не сдаемся»

Рудковская о замене музыки в короткой Гуменника: мы русские, и не сдаемся.

Продюсер Яна Рудковская высказалась о замене музыки для короткой программы Петра Гуменника перед Олимпиадой в Милане.

Российский фигурист не сможет выступить под композиции из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» Эдгара Акопяна – саундтрек к фильму «Онегин».

«Договариваться с МОК бесполезно: если они что-то решили, то это практически невозможно поменять.

Парень очень техничный, у него шикарная программа, она ему очень шла, и музыка, безусловно, помогала ему в этом. У него есть пять четверных прыжков. Такой техничный набор есть всего у трех-четырех фигуристов на этих Играх, который они делали в сезоне.

Я думаю, и федерация, и тренерский штат найдут правильное решение. У него предыдущая программа «Дюна» была тоже очень интересной.

Нашим ребятам все испытания достаются. То тренера убирают, то музыку, И гимн не разрешают, и флаг. Одни запреты. Но, как говорится, мы русские – и не сдаемся.

Петру я, безусловно, шлю поддержку. Ему нужно, несмотря ни на что, выступать и показывать свой характер, он много раз доказывал, боролся и показывал свой максимальный технический уровень. Парень очень стабилен был на протяжении всего сезона. Я за него не переживаю. Он справится», – сказала Рудковская.

