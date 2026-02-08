Гендиректор WADA: «Мы не думаем, что Валиева принимала допинг сама»
Гендиректор WADA: мы не думаем, что Валиева принимала допинг сама.
Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высказался о причастности окружения российской фигуристки Камилы Валиевой к ее допинговому делу.
«Как и сказал президент [Витольд Банька], мы провели расследование и у нас не нашлось доказательств для привлечения кого-либо к ответственности.
Но, конечно, мы не думаем, что она принимала допинг сама. Если мы получим больше информации, то будем готовы еще что-то сделать. Но для нее самой дело закончено, она вернулась», – сказал Ниггли.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Надеюсь наша федерация не оставит эти заявления без юридической реакции.
Речь ведь не об этом в новости и праведный гнев должен быть направлен в другое русло.
В КАС Камилу не защищали наши юристы, судя по мотивировочной части , там полнейшая белиберда , почему , возникает вопрос, который озвучили сразу же , наши смелые олимпийцы могикане , ведь судя по практике таких дел, надо было одну версию раскручивать до конца. Сама она тоже не защищалась .
А в данной новости речь идет о другом , не верят, что сама принимала вещество , речь ни о ней, а о окружение . И ВАДА считает явно , что наша сторона именно такой защитой скрыла настоящих виновников попадания ТМЗ , здесь идет четкий посыл .
А то, что вещество было найдено , так надо было и провести и представить доказательную базу попадания, как это делают буквально все и таких допинг - дел сотни в год .