Гендиректор WADA: мы не думаем, что Валиева принимала допинг сама.

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высказался о причастности окружения российской фигуристки Камилы Валиевой к ее допинговому делу.

«Как и сказал президент [Витольд Банька], мы провели расследование и у нас не нашлось доказательств для привлечения кого-либо к ответственности.

Но, конечно, мы не думаем, что она принимала допинг сама. Если мы получим больше информации, то будем готовы еще что-то сделать. Но для нее самой дело закончено, она вернулась», – сказал Ниггли.