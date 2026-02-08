277

Гендиректор WADA: «Мы не думаем, что Валиева принимала допинг сама»

Гендиректор WADA: мы не думаем, что Валиева принимала допинг сама.

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высказался о причастности окружения российской фигуристки Камилы Валиевой к ее допинговому делу.

«Как и сказал президент [Витольд Банька], мы провели расследование и у нас не нашлось доказательств для привлечения кого-либо к ответственности.

Но, конечно, мы не думаем, что она принимала допинг сама. Если мы получим больше информации, то будем готовы еще что-то сделать. Но для нее самой дело закончено, она вернулась», – сказал Ниггли.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoКамила Валиева
logoдопинг
logoWADA
logoсборная России
женское катание
Оливье Ниггли
277 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но в целом мы поняли да, что допинг вы хотели найти именно в команде Тутберидзе и отстранить ее, а не спортсменов. Поэтому результатом своего дела неудовлетворенны.
Ответ fada
Но в целом мы поняли да, что допинг вы хотели найти именно в команде Тутберидзе и отстранить ее, а не спортсменов. Поэтому результатом своего дела неудовлетворенны.
Комментарий скрыт
Ответ 40-летний менеджер
Комментарий скрыт
Ага, три года спустя 🤦🏼‍♀️
Думайте что хотите. Суды прошли, уже и наказание закончилось, а они все водят жалом около ТШТ. Очевидно, что цель была отстранить тренерскую группу, и подобные высказывания только подтверждают это
Ответ Vendetta4111323
Думайте что хотите. Суды прошли, уже и наказание закончилось, а они все водят жалом около ТШТ. Очевидно, что цель была отстранить тренерскую группу, и подобные высказывания только подтверждают это
И эта цель была нк только у них. Все началось у вас, а они подхватили.
Ответ keti gagunashvili
И эта цель была нк только у них. Все началось у вас, а они подхватили.
Согласна В России уже не знают как уничтожить тшт
А Тутберидзе в спорте уже больше 10 лет и уже, наверное, сотни ее спортсменов сдали миллион допинг проб. Всякие баньки не в курсе этого?
Ответ fada
А Тутберидзе в спорте уже больше 10 лет и уже, наверное, сотни ее спортсменов сдали миллион допинг проб. Всякие баньки не в курсе этого?
Верно, поддерживаю.
Ответ fada
А Тутберидзе в спорте уже больше 10 лет и уже, наверное, сотни ее спортсменов сдали миллион допинг проб. Всякие баньки не в курсе этого?
Он как раз в курсе это работает на аудиторию которая не разбирается в матчасти , так же было и про Сочи и Родченкова только идиот может поверить что можно незаметно вскрывать и переливать мочу потом обратно закрыть пробирку там же круглые сутки то одни приносят пробы то другие и так ни кому не попасться .
Надо быть совершенно лишенным логики и ума, чтобы предполагать, что ТШТ давали . Самой сильной , с самыми большими компами. ЗАЧЕМ. ТШТ как мы постоянно убеждаемся умны и сообразительны. Зачем давать перед ЧР что-то, когда Валиева выиграла бы с запасам с контентом, более легким, чем выступала ? ВОт смысл какой ? Более слабым звеном была на тот момент Щербакова и могла пролететь, но нет же - чиста( разве что ТИ, но не утверждаю). Какой такой смысл ? Яя больше верю, что угостили/
Ответ Elena Polkina
Надо быть совершенно лишенным логики и ума, чтобы предполагать, что ТШТ давали . Самой сильной , с самыми большими компами. ЗАЧЕМ. ТШТ как мы постоянно убеждаемся умны и сообразительны. Зачем давать перед ЧР что-то, когда Валиева выиграла бы с запасам с контентом, более легким, чем выступала ? ВОт смысл какой ? Более слабым звеном была на тот момент Щербакова и могла пролететь, но нет же - чиста( разве что ТИ, но не утверждаю). Какой такой смысл ? Яя больше верю, что угостили/
Конечно бред, тем более тмз курсом надо пить, от одной таблетки толку нет. А курса быть не могло, у них фгп отменили в последний момент, там 2 недели всего до ЧР, это время на выведение не хватит, не то, что на курс+выведение. Только отбитый мог так рисковать
Ответ Elena Polkina
Надо быть совершенно лишенным логики и ума, чтобы предполагать, что ТШТ давали . Самой сильной , с самыми большими компами. ЗАЧЕМ. ТШТ как мы постоянно убеждаемся умны и сообразительны. Зачем давать перед ЧР что-то, когда Валиева выиграла бы с запасам с контентом, более легким, чем выступала ? ВОт смысл какой ? Более слабым звеном была на тот момент Щербакова и могла пролететь, но нет же - чиста( разве что ТИ, но не утверждаю). Какой такой смысл ? Яя больше верю, что угостили/
ну вот да, чтобы самим себя подставить и создать проблемы и себе, и другим своим спортсменам
Валиева, видимо, единственный случай, когда у спортсмена нашли допинг за последние 4 года? Или вада по всем высказывается ежедневно и именно в таком ключе?
Ответ fada
Валиева, видимо, единственный случай, когда у спортсмена нашли допинг за последние 4 года? Или вада по всем высказывается ежедневно и именно в таком ключе?
Вы не понимаете, ЭГ и своим и чужим как кость в горле.
Ответ fada
Валиева, видимо, единственный случай, когда у спортсмена нашли допинг за последние 4 года? Или вада по всем высказывается ежедневно и именно в таком ключе?
Не, просто , это единственная защищенная спортсменка , которой влепили за это аж 4 года дисквала.
Ну если они намекают на Тутберидзе это ещё страннее , потому что какой стаж у Тутберидзе сколько лет сколько спортсменов из разных стран Россиия , Казахстан , Грузия а случай и то один и то очень мутный . лучше бы ВАДА отчиталось и признало себя виноватыми что вовремя не проверили .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Ну если они намекают на Тутберидзе это ещё страннее , потому что какой стаж у Тутберидзе сколько лет сколько спортсменов из разных стран Россиия , Казахстан , Грузия а случай и то один и то очень мутный . лучше бы ВАДА отчиталось и признало себя виноватыми что вовремя не проверили .
И при этом, так как победителей и призеров проверяют в разы больше остальных, единичный случай на все пробы явно показывает чей-то злой умысел, а не систему
Ответ smoky eyes
И при этом, так как победителей и призеров проверяют в разы больше остальных, единичный случай на все пробы явно показывает чей-то злой умысел, а не систему
это может быть злой умысел, это может быть грязная добавка, это может быть какая-то несанкционированная медицинская активность на стороне Камилы. связка: моменты с сердцем - ТМЗ наводит на эти размышления. предуктал у нас используется кардиологами довольно широко, именно как укрепляющий препарат. разумеется, врачи ФМБА ей ничего такого не выписывали, но учитывая личную активность Камилы по поиску средств для похудения чуть ли не в даркнете, вполне допускаю, что например ее мама и другие близкие какие-то штучки с "серым" кардиологом проделывали. другое дело, что Камила бы раскололась - но возможно, она и раскололась в беседе с нашими, а мы просто этого не знаем
Ками изначально была невиновна, и это было понятно всем.
Ответ Маргарита В Сафронова
Ками изначально была невиновна, и это было понятно всем.
простите, но все что спортсмен несет в рот - это его ответственность
Ответ Маргарита В Сафронова
Ками изначально была невиновна, и это было понятно всем.
Комментарий скрыт
"У нас не нашлось доказательств...Дело закончено.... но мы будем регулярно голословно намекать и обвинять....
Надеюсь наша федерация не оставит эти заявления без юридической реакции.
Ответ Алина Бель
"У нас не нашлось доказательств...Дело закончено.... но мы будем регулярно голословно намекать и обвинять.... Надеюсь наша федерация не оставит эти заявления без юридической реакции.
Федерация оставила без внимания отсутствие результата пробы)))) и похоже что согласованием музыки они тоже себя не утруждали, что вы от них ещё хотите?
Ответ Алина Бель
"У нас не нашлось доказательств...Дело закончено.... но мы будем регулярно голословно намекать и обвинять.... Надеюсь наша федерация не оставит эти заявления без юридической реакции.
Зря надеетесь))
А мы не думаем, что она вообще его принимала.
Доказательств для привлечения кого-то к ответственности не нашли и не верят в то, что Камила принимала запренщёнку, - зато влепили ей по полной 4 года дисквала за микродозу, не дающую вообще никакого положительного эффекта... Пусть этот Ниггли лучше расскажет честно по чьей указке они, вадовские шавки, так усердно долго сливали сильнейшую и лучшую фигуристку за всю историю мирового фигурного катания...
Ответ Сергей Горшт
Доказательств для привлечения кого-то к ответственности не нашли и не верят в то, что Камила принимала запренщёнку, - зато влепили ей по полной 4 года дисквала за микродозу, не дающую вообще никакого положительного эффекта... Пусть этот Ниггли лучше расскажет честно по чьей указке они, вадовские шавки, так усердно долго сливали сильнейшую и лучшую фигуристку за всю историю мирового фигурного катания...
4 года дали за наглое вранье про "деда", поскольку "дед" мало того, что не явился на заседание, так даже не дал показания под протокол ДАК и РУСАДА. А "дед" - главный фигурант, ибо по версии Валиевой пек те самые пирожные.
Ответ Сергей Горшт
Доказательств для привлечения кого-то к ответственности не нашли и не верят в то, что Камила принимала запренщёнку, - зато влепили ей по полной 4 года дисквала за микродозу, не дающую вообще никакого положительного эффекта... Пусть этот Ниггли лучше расскажет честно по чьей указке они, вадовские шавки, так усердно долго сливали сильнейшую и лучшую фигуристку за всю историю мирового фигурного катания...
Только и находят микродозу , а как по другому , у пловчихи Мэдисон Кокс в 2018 г нашли ещё более меньшую микродозу ТМЗ и дали 2 года дисквала, но она в КАС с юристами доказала проникновение этого препарата в организм и скостили до полугода .
Речь ведь не об этом в новости и праведный гнев должен быть направлен в другое русло.
В КАС Камилу не защищали наши юристы, судя по мотивировочной части , там полнейшая белиберда , почему , возникает вопрос, который озвучили сразу же , наши смелые олимпийцы могикане , ведь судя по практике таких дел, надо было одну версию раскручивать до конца. Сама она тоже не защищалась .
А в данной новости речь идет о другом , не верят, что сама принимала вещество , речь ни о ней, а о окружение . И ВАДА считает явно , что наша сторона именно такой защитой скрыла настоящих виновников попадания ТМЗ , здесь идет четкий посыл .
А то, что вещество было найдено , так надо было и провести и представить доказательную базу попадания, как это делают буквально все и таких допинг - дел сотни в год .
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава WADA Банька: «Не чувствую себя комфортно из-за присутствия Тутберидзе на Олимпийских играх»
5 февраля, 11:11
Дюамель о возвращении Валиевой: «Желаю ей удачи. Прошло много времени, и фигурное катание хорошо продвинулось вперед»
21 января, 03:25
Луна Хендрикс: «Добавляю две медали к своей коллекции с чемпионатов мира и Европы. И еще двух все еще не хватает»
20 января, 08:24Фото
Рекомендуем
Главные новости
Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами
вчера, 22:15
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне
вчера, 22:07
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и
вчера, 21:57
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
вчера, 14:58Видео
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
вчера, 19:01
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
вчера, 18:45
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
вчера, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
вчера, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
вчера, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
вчера, 15:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
вчера, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
вчера, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем