Губерниев о жалобах Дэвис: «Если бы она выступала за Россию, у нее этих проблем не было бы, потому что на Олимпиаду она не была бы заявлена»

Губерниев высказался о жалобах фигуристки Дэвис на олимпийскую деревню.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о жалобах грузинской фигуристки Дианы Дэвис на соседей по олимпийской деревне в Милане-2026.

Дэвис сообщила, что «у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят».

«Если бы дочь Тутберидзе выступала за Россию, у нее этих проблем в Олимпийской деревне не было бы, потому что на эту Олимпиаду она не была бы заявлена. Каждый делает свой выбор. Выбор сделала – терпите.

В конце концов сами приберитесь в комнате, проветрите номер. Олимпийская деревня – место не самое удобное на всех Играх, пора привыкнуть к этому. Надо не роптать, а радоваться. А если что-то не нравится, возьми да измени, дорогая товарищ Дэвис», – сказал Губерниев.

Она уже от России съездила, после чего без всякого карантина ушла в сборную Грузии.
Ответ Katerina Sunny
Она уже от России съездила, после чего без всякого карантина ушла в сборную Грузии.
Ну по факту карантин то был, они ж довольно долго заявлялись, но не появлялись на соревнованиях.
Ответ Delirium
Ну по факту карантин то был, они ж довольно долго заявлялись, но не появлялись на соревнованиях.
По факту они сидели в сборной и рассказывали, что приедут на соревнования как только, так сразу.
После того, как у Димки отобрали возможность есть, выпивать и пердеть в Европе он теперь весь одной субстанцией изойдется по любому поводу. Не бомбит у него, не бомбит
Ответ rzqhbbqd4c
После того, как у Димки отобрали возможность есть, выпивать и пердеть в Европе он теперь весь одной субстанцией изойдется по любому поводу. Не бомбит у него, не бомбит
Так-то он правду сказал. Дэвис находится на Играх только и исключительно благодаря привилегированному положению своей матери в нашем спорте. Благодаря этому еë и в нашей сборной через головы протащили и карантин дали пересидеть не отчисляя из сборной и отпустили в Грузию несмотря на факты: медаль ЧР, членство в сборной и поездку на ОИ. Стольких спортсменов завернули с переходом, а этой разве что красную ковровую дорожку не расстелили.
И несмотря на всë это - девица не довольна.
Ответ rzqhbbqd4c
После того, как у Димки отобрали возможность есть, выпивать и пердеть в Европе он теперь весь одной субстанцией изойдется по любому поводу. Не бомбит у него, не бомбит
Так он же правду сказал.
Какую то ахинею несёт
Ответ Капудастик
Какую то ахинею несёт
Я ее не оправдываю, но может действительно ей попались проблемные соседи.
Ответ Капудастик
Какую то ахинею несёт
Нет, на этот раз правду-матку.
Сборная Грузии симпатичная, но не болею за неё из-за скользкого типа по фамилии Смолкин. Да и неправильно это, чтобы этот новодел с купленными спортсменами обыграл фигурнокатательные страны со столетней историей такие как Франция, Италия, Канада
Ответ Онопко2
Сборная Грузии симпатичная, но не болею за неё из-за скользкого типа по фамилии Смолкин. Да и неправильно это, чтобы этот новодел с купленными спортсменами обыграл фигурнокатательные страны со столетней историей такие как Франция, Италия, Канада
Обыграть Францию с Лопарёвой, Канаду с Гоголевым или США с Малининым? Что из них неправильнее? :)
Ответ АдминБЦ
Обыграть Францию с Лопарёвой, Канаду с Гоголевым или США с Малининым? Что из них неправильнее? :)
Ну так-то только Лопаревой можно подобные претензии предъявить, она родилась и начала спортивный путь в России. Гоголев и Малинин никакого отношения к России не имеют.
Если что-то хреново, логично указать организаторам, администраторам на необходимость исправления.
А не терпеть.
Опять губами шлёпает.
На мой взгляд, переход ДС в Грузию абсолютно правильное решение, нужно было сделать этот шаг раньше. Учитывая известность и влияние ЭГ, присутствие дочери в нашей сборной - источник беспрерывных скандалов и хейта (абсолютно без привязки к таланту и реальным достижениям пары). Сейчас комфортнее всем: нашим спортсменом, федерации (поэтому и быстро отпустили) и, конечно ДС. Хотя повод для хейта, при желании, всегда найти можно. Сейчас глупо кусать исподтишка тренера, на котором висит огромное бремя всеобщих ожиданий и на которого итак беспрерывно давят все наши "доброжелатели": МОК, WADA и западное фигурнокатательное сообщество.
Ответ Андрей Рыбалко
На мой взгляд, переход ДС в Грузию абсолютно правильное решение, нужно было сделать этот шаг раньше. Учитывая известность и влияние ЭГ, присутствие дочери в нашей сборной - источник беспрерывных скандалов и хейта (абсолютно без привязки к таланту и реальным достижениям пары). Сейчас комфортнее всем: нашим спортсменом, федерации (поэтому и быстро отпустили) и, конечно ДС. Хотя повод для хейта, при желании, всегда найти можно. Сейчас глупо кусать исподтишка тренера, на котором висит огромное бремя всеобщих ожиданий и на которого итак беспрерывно давят все наши "доброжелатели": МОК, WADA и западное фигурнокатательное сообщество.
Так при допуске России эта парочка прибежит обратно.
Ответ 40-летний менеджер
Так при допуске России эта парочка прибежит обратно.
Технически сложно будет. Хотя желание повесить золото в команднике может порешать.
У меня никогда не было негатива к Дэвисам, перешли - нашим спокойнее, не будут поверх них тянуть звездную парочку, но последние высказывания Глеба, который даже слово Россия боится произнести, как будто не прожил там большую часть жизни и не выступал от этой страны на Олимпиаде, не вызывают желания за них болеть.
Помнится в 2022 ее заявили 😂
Тактичный однако. Он теперь и в фигурном катании специалист…
Ответ tativansk
Тактичный однако. Он теперь и в фигурном катании специалист…
Специалист в обустройстве спортсменов на ОИ. И он прав.
Ответ tativansk
Тактичный однако. Он теперь и в фигурном катании специалист…
Так давно уже в фигурном специалист, как только на Алине Загитовой крыша поехала ))
Рекомендуем