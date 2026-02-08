Губерниев о жалобах Дэвис: «Если бы она выступала за Россию, у нее этих проблем не было бы, потому что на Олимпиаду она не была бы заявлена»

Губерниев высказался о жалобах фигуристки Дэвис на олимпийскую деревню.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о жалобах грузинской фигуристки Дианы Дэвис на соседей по олимпийской деревне в Милане-2026.

Дэвис сообщила, что «у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят».

«Если бы дочь Тутберидзе выступала за Россию, у нее этих проблем в Олимпийской деревне не было бы, потому что на эту Олимпиаду она не была бы заявлена. Каждый делает свой выбор. Выбор сделала – терпите.

В конце концов сами приберитесь в комнате, проветрите номер. Олимпийская деревня – место не самое удобное на всех Играх, пора привыкнуть к этому. Надо не роптать, а радоваться. А если что-то не нравится, возьми да измени, дорогая товарищ Дэвис», – сказал Губерниев.