1183

⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Сакамото выиграла произвольную программу, Губанова – 2-я, Гленн – 3-я

Каори Сакамото выиграла произвольную программу в команде на Олимпиаде-2026.

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

Женщины

Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 148,62

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 140,17

3. Эмбер Гленн (США) – 138,62

4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 126,94

5. Маделин Скизас (Канада) – 125,00

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 78,88

2. Алиса Лью (США) – 74,90

3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 71,62

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,79

5. Маделин Скизас (Канада) – 64,97

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЭмбер Гленн
logoЛара Наки Гутманн
результаты
logoКаори Сакамото
logoсборная США
женское катание
logoсборная Италии по фигурному катанию
командные соревнования
сборная Грузии
logoМаделен Скизас
logoсборная Канады
logoОлимпиада-2026
logoАнастасия Губанова
logoсборная Японии
1183 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Аделия, камон! Этих дам с кучей ошибок, недокрутов и каскадами 3-2 надо брать тепленькими😈😈😈
Очень хочется, что американцы остались без золота. Получили позорное золото на прошлых играх, про эти игры вообще молчу, должна же быть хоть какая-то спортивная справедливость.
Ответ fada
Очень хочется, что американцы остались без золота. Получили позорное золото на прошлых играх, про эти игры вообще молчу, должна же быть хоть какая-то спортивная справедливость.
Комментарий скрыт
Ответ SophiDemonenok
Комментарий скрыт
А может подсыпали? Кое-чего..
Каори технику меньше Губановой поставили. Коротко об уровне женского мирового ФК без нас.
Ответ Alina66
Каори технику меньше Губановой поставили. Коротко об уровне женского мирового ФК без нас.
Губанова-то топчик по технике. Дожили...
Ответ Лемур
Губанова-то топчик по технике. Дожили...
С недокрутами....Грузию подтянули...
Смешно, как все Губанову считали слабым звеном в грузинской команде, а она в итоге еще и тащит ее! Сегодня перекатала саму чемпионку США, это дорогого стоит!
Ответ Peter Varfolomeyev
Смешно, как все Губанову считали слабым звеном в грузинской команде, а она в итоге еще и тащит ее! Сегодня перекатала саму чемпионку США, это дорогого стоит!
Лучшая техническая оценка у Насти! Вот это номер! Ай,да Настя! Молодец, собралась!
Ответ Peter Varfolomeyev
Смешно, как все Губанову считали слабым звеном в грузинской команде, а она в итоге еще и тащит ее! Сегодня перекатала саму чемпионку США, это дорогого стоит!
Да, молодец, собралась и утерла почти всем нос
Вы меня, конечно, извините - но Адель должна выигрывать.
Ответ U-hoho
Вы меня, конечно, извините - но Адель должна выигрывать.
Адели нужно еще самой все свое сделать.
Женское фигурное катание. Олимпиада 2026. Губанова - первая по технике в ПП с недокрутами. Сакамото и Гленн с 3А позади... У меня все.
Ответ Entela Ivanko
Женское фигурное катание. Олимпиада 2026. Губанова - первая по технике в ПП с недокрутами. Сакамото и Гленн с 3А позади... У меня все.
Как по технике первая? 74 у Каори, разве нет?
Ответ Адриана
Как по технике первая? 74 у Каори, разве нет?
72 с копьем
Раз пошла такая непонятная пьянка с оценками, оформляю запрос. Можно плиз Японии золото в команде, Грузии бронзу, а Адели золото в личке))

Петру медаль! Мы даже не против и золотой 😆
Ответ Yasenka
Раз пошла такая непонятная пьянка с оценками, оформляю запрос. Можно плиз Японии золото в команде, Грузии бронзу, а Адели золото в личке)) Петру медаль! Мы даже не против и золотой 😆
А Петяяя?
Ответ Yasenka
Раз пошла такая непонятная пьянка с оценками, оформляю запрос. Можно плиз Японии золото в команде, Грузии бронзу, а Адели золото в личке)) Петру медаль! Мы даже не против и золотой 😆
Хороший запрос.😊
фигурнокаталеьные боги, дайте командное золото японцам!!!
Боже мой... Страшно смотреть, что будет в личке. У Петросян не все так плохо по шансам
Ответ Entela Ivanko
Боже мой... Страшно смотреть, что будет в личке. У Петросян не все так плохо по шансам
Если Адель чисто откатает, то я даже не знаю кого еще грибовать судьям
Ждём Перл-Харбор за золото и битву виноделов за бронзу.
Ответ Redaries
Ждём Перл-Харбор за золото и битву виноделов за бронзу.
красиво сказано!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
36 минут назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
52 минуты назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем