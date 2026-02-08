⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Сакамото выиграла произвольную программу, Губанова – 2-я, Гленн – 3-я

Каори Сакамото выиграла произвольную программу в команде на Олимпиаде-2026.

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

Женщины

Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 148,62

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 140,17

3. Эмбер Гленн (США) – 138,62

4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 126,94

5. Маделин Скизас (Канада) – 125,00

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 78,88

2. Алиса Лью (США) – 74,90

3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 71,62

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,79

5. Маделин Скизас (Канада) – 64,97

