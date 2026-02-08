⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Сакамото выиграла произвольную программу, Губанова – 2-я, Гленн – 3-я
Каори Сакамото выиграла произвольную программу в команде на Олимпиаде-2026.
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане.
Милан, Италия
Командные соревнования
Женщины
Произвольная программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 148,62
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 140,17
3. Эмбер Гленн (США) – 138,62
4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 126,94
5. Маделин Скизас (Канада) – 125,00
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 78,88
2. Алиса Лью (США) – 74,90
3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 71,62
4. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,79
5. Маделин Скизас (Канада) – 64,97
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
1183 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Петру медаль! Мы даже не против и золотой 😆