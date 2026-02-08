⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара выиграли произвольную программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Конти и Мачии – 3-и

Миура и Кихара выиграли произвольную программау в командном турнире ОИ-2026.

Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

Пары

Произвольная программа

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 155,55

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 139,70

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 136,61

4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 135,36

5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 134,42

Короткая программа

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 82,84

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 77,54

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 76,65

4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 68,24

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 66,59

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026