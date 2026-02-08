⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара выиграли произвольную программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Конти и Мачии – 3-и
Миура и Кихара выиграли произвольную программау в командном турнире ОИ-2026.
Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане.
Милан, Италия
Командные соревнования
Пары
Произвольная программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 155,55
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 139,70
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 136,61
4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 135,36
5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 134,42
Короткая программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 82,84
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 77,54
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 76,65
4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 68,24
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 66,59
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
