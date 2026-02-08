  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • ⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара выиграли произвольную программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Конти и Мачии – 3-и
886

⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара выиграли произвольную программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Конти и Мачии – 3-и

Миура и Кихара выиграли произвольную программау в командном турнире ОИ-2026.

Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

Пары

Произвольная программа

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 155,55

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 139,70

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 136,61

4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 135,36

5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 134,42

Короткая программа

1. Рику МиураРюичи Кихара (Япония) – 82,84

2. Анастасия МетелкинаЛука Берулава (Грузия) – 77,54

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 76,65

4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 68,24

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 66,59

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
сборная Грузии
logoРюичи Кихара
logoсборная Канады
результаты
logoЭлли Кам
logoЛука Берулава
logoНикколо Мачии
logoсборная США
logoДэнни О’Ши
logoТреннт Мишо
командные соревнования
logoСара Конти
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoОлимпиада-2026
logoсборная Японии
logoЛиа Перейра
logoАнастасия Метелкина
пары
logoРику Миура
886 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ОККО с ума сошли? Анонс.. "Гуменник едет да золотом" . Мы конечно тоже тайно об этом мечтаем,) но адекватность тоже терять не надо )
Ответ Аврора Крейсер
ОККО с ума сошли? Анонс.. "Гуменник едет да золотом" . Мы конечно тоже тайно об этом мечтаем,) но адекватность тоже терять не надо )
Да да. У них еще и про Аделию такая же реклама есть
Ответ Аврора Крейсер
ОККО с ума сошли? Анонс.. "Гуменник едет да золотом" . Мы конечно тоже тайно об этом мечтаем,) но адекватность тоже терять не надо )
Это аффирмации.
И вот такая Американская пара станет ОИ чемпионом. Зачем этот командник нужен?
Ответ ekaterina_)))
И вот такая Американская пара станет ОИ чемпионом. Зачем этот командник нужен?
мне нигде так не обидно за наших, как в парах.
Ответ ekaterina_)))
И вот такая Американская пара станет ОИ чемпионом. Зачем этот командник нужен?
А что, лучше японцы из танцев, которые вообще не отобрались в личный вид?
А в эстафетах вас тоже смущает, когда пассажир за счет других выигрывает?
Мне канадская пара больше понравилась. И программа сложнее, и в музыку хорошо поставлено, девочка очень пластичная.
Ответ PourContre
Мне канадская пара больше понравилась. И программа сложнее, и в музыку хорошо поставлено, девочка очень пластичная.
Верно.
Реклама - Петр Гуменник едет за золотом - за гранью добра и зла.
Никогда раньше я так не болела за канадцев
Ответ Anisu
Никогда раньше я так не болела за канадцев
Поддерживаю комментарий.
Какая же отвратная табличка на ОИ. Позор
Ответ Daria Kurko
Какая же отвратная табличка на ОИ. Позор
Да это не табличка, это просто порнография какая-то((((
Ответ Леличек
Да это не табличка, это просто порнография какая-то((((
Как виндой 2000 сделана.
Рику сама от таких грибищ аж под лавку, свалилась.
Ответ *Vesta*
Рику сама от таких грибищ аж под лавку, свалилась.
Это показатель справедливости оценок, если сами фигуристы удивлены и не понимают как такое возможно.
Канадцы лучше, даже с кривым первым выбросом. Но сейчас упакуют за американцев
Ответ Лемур
Канадцы лучше, даже с кривым первым выбросом. Но сейчас упакуют за американцев
Замечательная пара.
грузины остаются в борьбе, парники у них оказались самым сильным звеном в команде
Я теперь понимаю, почему так не нравится многим Лина в комментировании, я уже устала от нее. Только 2 пара.
Ответ Юлия Ягунова
Я теперь понимаю, почему так не нравится многим Лина в комментировании, я уже устала от нее. Только 2 пара.
хоть не говорят в прокате за это спасибо
Ответ Юлия Ягунова
Я теперь понимаю, почему так не нравится многим Лина в комментировании, я уже устала от нее. Только 2 пара.
Да, её как-то очень много)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
36 минут назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
52 минуты назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем