Авербух о смене музыки в короткой программе Гуменника: «Думаю, глобально рисунок всей программы останется тем же»

Авербух о смене музыки у Гуменника: рисунок программы останется тем же.

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что Петр Гуменник вынужден был поменять музыку в короткой программе на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна – саундтрек к российскому фильму «Онегин». 

«Программа у Петра подобрана таким образом, что весь контент, вся хореография попадала под все. Понятно, что смена музыки – это дискомфорт.

Болеем за Петра, и думаю, что глобально рисунок всей программы останется тем же. Да, это не добавляет спокойствия, но, может быть, раззадорит еще больше и добавит больше куража», – сказал Авербух. 

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Мне эта музыка нравится даже больше, чем Парфюмер. Но без сложностей не обойдётся, конечно,--накатать программу заново времени просто нет...
Остаётся пожелать Петру крепости духа и олимпийского спокойствия, пусть произошедшее придаст ему ещё больше ресурса, мобилизует внутренние силы, и пусть всё получится!
Хорошо еще, что это короткая программа. В ней хотя бы технических элементов и связок немного. А вот если бы возникли проблемы с произвольной, то вообще беда
Верно, поддерживаю комментарий.
Как бы, зная всю эту историю, судьи серьезно не занизили оценку за компоненты. Как бы то не было представление программы пострадает.
и что будет написано на экоане, когда он выйдет на лед?
ну типа название программы и музыка?

Парфюмер (в скобочках Вальс Акобяна?) или просто Вальс?
Хороший вопрос ..
Парфюмера жаль...В начале вообще не понравилась, а с платком так до сих пор и не свыклась. Но зато как вкусно она раскрылась по сезону, превратившись во вполне достойную ОИ программу. Пете сил и терпения, успешно переключиться и втянуться...Ну и главное, удачи конечно же, она точно не помешает.
жалко конечно... выход нашли это отлично, но Парфюмер как программа была очень запоминающейся!
Ну как так-то,что заранее нельзя было узнать об авторских правах? Сейчас Петя с платочком в кровавом костюме будет под вальс плясать.
Его тренер сказала, что он с собой разные костюмы взял на всякий случай. Так что в каком-то из старых костюмов выйдет. И из хореографии скорее всего уберут движения, которые являются явными отсылками к "Парфюмеру".
Костюм поменяют, конечно (их много с собой увезли!) Например, подойдёт белая рубашка из Онегина (без жилетки). А в ПП будет с жилеткой. Костюм--это гораздо меньшая проблема, чем новая музыка...
Пете сил, здоровья и удачи!
Кто виноват и что делать?
Оригинальные у Гуменника программы, на все случаи жизни! Чай, не Кагияма какой нибудь, который так под джаз отжигает, что другую под этот шедевр музыку даже представить не возможно! Раззадорит старый, забытый вальсок из 1805 года только судей, они с чистой совестью поставят самые низкие оценки за компоненты, чтобы другим не повадно было катать под любую музыку -любую программу, меняя ее на ходу ! Работать надо долго и упорно над передачей образа на льду!
То есть Авербух подтверждает такими образом, что музыка не особо то и важна, так как расстановка элементов одна и та же?
