Авербух о смене музыки в короткой программе Гуменника: «Думаю, глобально рисунок всей программы останется тем же»
Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что Петр Гуменник вынужден был поменять музыку в короткой программе на Олимпиаде.
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна – саундтрек к российскому фильму «Онегин».
«Программа у Петра подобрана таким образом, что весь контент, вся хореография попадала под все. Понятно, что смена музыки – это дискомфорт.
Болеем за Петра, и думаю, что глобально рисунок всей программы останется тем же. Да, это не добавляет спокойствия, но, может быть, раззадорит еще больше и добавит больше куража», – сказал Авербух.
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК
Остаётся пожелать Петру крепости духа и олимпийского спокойствия, пусть произошедшее придаст ему ещё больше ресурса, мобилизует внутренние силы, и пусть всё получится!
ну типа название программы и музыка?
Парфюмер (в скобочках Вальс Акобяна?) или просто Вальс?