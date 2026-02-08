Авербух о смене музыки в короткой программе Гуменника: «Думаю, глобально рисунок всей программы останется тем же»

Авербух о смене музыки у Гуменника: рисунок программы останется тем же.

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что Петр Гуменник вынужден был поменять музыку в короткой программе на Олимпиаде .

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна – саундтрек к российскому фильму «Онегин».

«Программа у Петра подобрана таким образом, что весь контент, вся хореография попадала под все. Понятно, что смена музыки – это дискомфорт.

Болеем за Петра, и думаю, что глобально рисунок всей программы останется тем же. Да, это не добавляет спокойствия, но, может быть, раззадорит еще больше и добавит больше куража», – сказал Авербух.

