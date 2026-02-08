Дайнеко о костюме к короткой программе Гуменника: «Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил»
Тренер рассказала, в каком костюме Гуменник выступит в короткой программе.
Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко ответила на вопрос, в каком костюме тот будет исполнять короткую программу на Олимпиаде.
Гуменник выступит в личном турнире в нейтральном статусе. Из-за проблем с авторскими правами он был вынужден отказаться от музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе.
Фигурист исполнит программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна – саундтрек к фильму «Онегин».
«Начнем на тренировках с костюма «Парфюмера», а там посмотрим. Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил», – сказала Дайнеко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Пете огромной удачи и везения!