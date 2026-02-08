98

Дайнеко о костюме к короткой программе Гуменника: «Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил»

Тренер рассказала, в каком костюме Гуменник выступит в короткой программе.

Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко ответила на вопрос, в каком костюме тот будет исполнять короткую программу на Олимпиаде.

Гуменник выступит в личном турнире в нейтральном статусе. Из-за проблем с авторскими правами он был вынужден отказаться от музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе.

Фигурист исполнит программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна – саундтрек к фильму «Онегин».

«Начнем на тренировках с костюма «Парфюмера», а там посмотрим. Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил», – сказала Дайнеко. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
logoОлимпиада-2026
Вероника Дайнеко
В случае чего, напишем либретто, что Онегин, до встречи с Татьяной, был маньячеллой, а потом светлое чувство любви сделало из него человека.😆
Ответ Anneta28
В случае чего, напишем либретто, что Онегин, до встречи с Татьяной, был маньячеллой, а потом светлое чувство любви сделало из него человека.😆
Зачем? Просто у нас будет другая музыка к истории про парфюмера . И костюмы менять не надо. Делов то. Пусть теперь локти кусают. Так бы Петя их проставил, а так канут в небытие со своими «шедеврами». Фигуристы бесплатно популяризируют музыку. А с них еще и деньги требуют) Ну и на Фик нам все это.
Ответ MariNika
Зачем? Просто у нас будет другая музыка к истории про парфюмера . И костюмы менять не надо. Делов то. Пусть теперь локти кусают. Так бы Петя их проставил, а так канут в небытие со своими «шедеврами». Фигуристы бесплатно популяризируют музыку. А с них еще и деньги требуют) Ну и на Фик нам все это.
Только эта "другая музыка" - саундтрек к фильму "Онегин".
Какой же сюр.
Пете огромной удачи и везения!
Ответ snowwings
Какой же сюр. Пете огромной удачи и везения!
Да это не сюр, а кринж
Ответ supirpupir
Да это не сюр, а кринж
Да не, это-треш!😁
Ну а что мы хотим, у Пети просто в распорядке дня с 8 до 10 - подвиг. Надо, значит надо.
Ответ Goga
Ну а что мы хотим, у Пети просто в распорядке дня с 8 до 10 - подвиг. Надо, значит надо.
Ага! То визы нет, то билет впритык, то музыки нет!!!
Петя стратег, вот бы ещё сейчас выяснилось, что он под вальс Акопяна запасную короткую накатал на всякий случай)))
Ответ HoratioH
Петя стратег, вот бы ещё сейчас выяснилось, что он под вальс Акопяна запасную короткую накатал на всякий случай)))
Не удивлюсь! Весь этот сыр-бор из-за музыки - старые новости, пиар.
ну, Милан - столица моды, как-никак. грешно было приезжать только с двумя костюмами. все сходится. все по плану. стратегия работает
Вот умница! Обожаю! Парень всё предусмотрел.
Ответ Адриана
Вот умница! Обожаю! Парень всё предусмотрел.
Но не предусмотрел главного, из-за чего сейчас весь сыр-бор!
Ответ Oleg152762
Но не предусмотрел главного, из-за чего сейчас весь сыр-бор!
Вы владеете всей информацией? Вы точно знаете, что у Петра не было согласования с правообладателями? Слишком много вчера было информации, не уверена, что достоверной.
Удачи Пете и чистых прокатов! Нестандартная конечно у него ситуация получается. Верю, что он и его команда смогут разобраться со всем. Как бы там ни было они делают что могут.
Ответ MashaV
Удачи Пете и чистых прокатов! Нестандартная конечно у него ситуация получается. Верю, что он и его команда смогут разобраться со всем. Как бы там ни было они делают что могут.
Ну как бы уже не разобрались во всем…
Самый настоящий стратег, чистых и красивых прокатов, все получится. Главное-свою работу сделать качественно.
Написали, что за два дня до отъезда сообщили. Значит, решали все до. В срочном порядке.
Стратег! Они решили не только музыку менять, но и показ костюмов устроить в Милане. )
