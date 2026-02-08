  • Спортс
  Юма Кагияма: «Понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна, и поэтому нервничал. Но поддержка публики помогла справиться»
Юма Кагияма: «Понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна, и поэтому нервничал. Но поддержка публики помогла справиться»

Японский фигурист Кагияма: нервничал перед короткой программой на Олимпиаде.

Японский фигурист Юма Кагияма прокомментировал свое выступление с короткой программой в командном турнире на Олимпиаде-2026.

Кагияма получил за прокат 108,67 балла. Он лидирует, опережая американца Илью Малинина (98,00).

«Я говорил себе, что буду наслаждаться Олимпиадой, и искренне верил в это. Но, если честно, поначалу я немного нервничал, потому что эти Игры отличаются от тех, что были четыре года назад.

На этот раз я участвую в командных соревнованиях, куда мы все выходим с четкой целью и твердой решимостью вместе завоевать медаль.

Команда США опережала нас всего на два очка, поэтому, думая о том, как сократить этот разрыв, я понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна.

Это была по-настоящему большая ответственность для меня, так что я определенно ощущал нервозность. Но это волнение помогла развеять поддержка миланской публики, всех зрителей и болельщиков команды Японии.

Эта поддержка действительно придала мне сил, и, думаю, я смог по-настоящему насладиться моментом и кататься свободно.

Что касается сложных элементов, таких, как четверные прыжки или тройной аксель – я был предельно сконцентрирован на них. Но вместе с тем, мне кажется, я смог выступить вполне естественно. В момент приземления с акселя я почувствовал огромное облегчение», – сказал Кагияма. 

А что с Малининым?

14 комментариев
Юма, ты отжег и справился на все 250!
Какие кренделя выделывал ногами!Суперский прокат!!!
Юма сегодня абсолютный +старт, даже не похоже было, что нервничал)
Видно, что японцы очень сильно сосредоточены на команднике и отдают всех себя. Дай бог, чтобы сил и вдохновения хватило на личку.
Весь сезон не смотрела МС, без наших не интересно, но читала результаты и комментарии. Решила посмотреть в команднике только мужчин и персонально Юму с его сумасшедшими грибами, как писали тут. Так вот его грибы оправданы, прыжки шикарны, но самое важное - он катается абсолютно в музыку, каждый жест, каждое движение. Это что-то невероятное.
Ответ Irina Kuznetsova
Весь сезон не смотрела МС, без наших не интересно, но читала результаты и комментарии. Решила посмотреть в команднике только мужчин и персонально Юму с его сумасшедшими грибами, как писали тут. Так вот его грибы оправданы, прыжки шикарны, но самое важное - он катается абсолютно в музыку, каждый жест, каждое движение. Это что-то невероятное.
Аналогично. После долгой паузы смотрела и не увидела никаких особых грибов.

Да и вообще японцы в этом команднике молодцы, они выходят и делают свою работу
Прокат был просто шикарный! Юма молодец.
В ПП его заменили, Сато будет катать.
Мне очень понравился прокат Юмы. Действительно было ощущение что он его буквально прожил. Волнения не ощущалось, чувствовалось единение с музыкой. Он сегодня справедливо выше Малинина.
Там одна только Каори болела как половина трибуны))) Так забавно было смотреть на ее реакцию
Юма - умничка! Достойно откатал!!! Поздравляем!
Железные нервы у японцев. Жаль, что такое мерзкое подсуживание идет американцев. Не должно было у них быть первого места в танцах, да и место Лью сомнительно. И это без россиян, не могут они честно выигрывать. Везде мухлеж
Рекомендуем