Юма Кагияма: «Понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна, и поэтому нервничал. Но поддержка публики помогла справиться»

Японский фигурист Кагияма: нервничал перед короткой программой на Олимпиаде.

Японский фигурист Юма Кагияма прокомментировал свое выступление с короткой программой в командном турнире на Олимпиаде-2026.

Кагияма получил за прокат 108,67 балла. Он лидирует, опережая американца Илью Малинина (98,00).

«Я говорил себе, что буду наслаждаться Олимпиадой , и искренне верил в это. Но, если честно, поначалу я немного нервничал, потому что эти Игры отличаются от тех, что были четыре года назад.

На этот раз я участвую в командных соревнованиях, куда мы все выходим с четкой целью и твердой решимостью вместе завоевать медаль.

Команда США опережала нас всего на два очка, поэтому, думая о том, как сократить этот разрыв, я понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна.

Это была по-настоящему большая ответственность для меня, так что я определенно ощущал нервозность. Но это волнение помогла развеять поддержка миланской публики, всех зрителей и болельщиков команды Японии.

Эта поддержка действительно придала мне сил, и, думаю, я смог по-настоящему насладиться моментом и кататься свободно.

Что касается сложных элементов, таких, как четверные прыжки или тройной аксель – я был предельно сконцентрирован на них. Но вместе с тем, мне кажется, я смог выступить вполне естественно. В момент приземления с акселя я почувствовал огромное облегчение», – сказал Кагияма.

А что с Малининым?