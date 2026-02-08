  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Малинин: «Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира»
Илья Малинин: «Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира»

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свое выступление с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2026.

Малинин занял второе место с 98,00 баллами, уступив японцу Юме Кагияме (108,67).

«Думаю, мне нужно собраться и улучшить свой результат в следующий раз. Мы со всем разберемся. Находясь здесь, я стараюсь наслаждаться каждым мгновением и быть благодарным за все, потому что в жизни может случиться много неожиданного, а я все воспринимаю близко к сердцу.

Я не обязательно рассчитывал стать здесь первым. Командные соревнования – также вопрос правильного распределения сил. Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира.

Впервые в истории исполнить сальто назад на Олимпиаде, когда это разрешено правилами – это здорово. Публика просто взревела, зрители были вне себя. И это действительно помогло мне почувствовать благодарность за возможность выступать на олимпийской арене.

Я смотрел выступление Юмы Кагиямы и был так за него счастлив. Он был так рад, было видно, что он наслаждается каждым мгновением. Это просто невероятно, что все мы здесь, на олимпийской сцене. Я действительно чувствую столько энергии, столько волнения от этой олимпийской атмосферы», – сказал Малинин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная США
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoИлья Малинин
командные соревнования
logoсборная Японии
logoЮма Кагияма
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А, ну ладно. Ахаха)
Надеюсь остальных о своих планах ты предупредил)
Чоки вроде тоже собирались становиться трехкратными))
С самого начала у меня была какая-то тактика и я её придерживался (с)
Ну такие заявления совсем ни к чему, получается плевал я на команду, мне личка нужна, а вы Чоки катайте без замен
Ответ Элен Карташова
Ну такие заявления совсем ни к чему, получается плевал я на команду, мне личка нужна, а вы Чоки катайте без замен
Он тоже будет катать без замен, хотя тут логичнее было бы ожидать только произволку вполсилы. А Чоки, похоже, сами были за репетицию произволки.
Вполсилы катался, ага. Выпендривался кто-то.
Уходил расстроенным с проката, там не менее. Расстроенным и растерянным.
Делает хорошую мину при плохой игре. Оправдания эти звучат честно говоря нелепо, все видели прокат.
Видно, как Юма, Каори и многие другие выкладываются ради команды на максимум.
А этот решил напешеходить вполноги - пусть Чоки и девки отдуваются.
Ответ PourContre
Видно, как Юма, Каори и многие другие выкладываются ради команды на максимум. А этот решил напешеходить вполноги - пусть Чоки и девки отдуваются.
А зачем ему напрягаться, когда золото гарантировано США. Это японцам надо из кожи лезть и то не поможет
Илья- выдающийся прыгун, но не катальщик от слова совсем. Если прыжки не идут/идут плохо, смотреть на него неинтересно.
По лицу в конце не скажешь, что это был план. И за Кагияму вряд ли был счастлив.
Главное было 4А-3Т заявить, чтобы все заранее попадали и в штабеля сами собой уложились. Не вышло.
Илья, ты обосрался)
