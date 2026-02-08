Илья Малинин: «Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира»

Малинин: сегодня я катался на 50% от своих возможностей.

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свое выступление с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2026.

Малинин занял второе место с 98,00 баллами, уступив японцу Юме Кагияме (108,67).

«Думаю, мне нужно собраться и улучшить свой результат в следующий раз. Мы со всем разберемся. Находясь здесь, я стараюсь наслаждаться каждым мгновением и быть благодарным за все, потому что в жизни может случиться много неожиданного, а я все воспринимаю близко к сердцу.

Я не обязательно рассчитывал стать здесь первым. Командные соревнования – также вопрос правильного распределения сил. Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира.

Впервые в истории исполнить сальто назад на Олимпиаде , когда это разрешено правилами – это здорово. Публика просто взревела, зрители были вне себя. И это действительно помогло мне почувствовать благодарность за возможность выступать на олимпийской арене.

Я смотрел выступление Юмы Кагиямы и был так за него счастлив. Он был так рад, было видно, что он наслаждается каждым мгновением. Это просто невероятно, что все мы здесь, на олимпийской сцене. Я действительно чувствую столько энергии, столько волнения от этой олимпийской атмосферы», – сказал Малинин.

