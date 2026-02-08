⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Чок и Бейтс выиграли произвольный танец в командном турнире, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Лажуа и Лага – 3-и
Чок и Бейтс выиграли произвольный танец в командном турнире на Олимпиаде.
В ночь на 8 февраля танцевальные дуэты представили произвольные танцы в командном турнире Олимпиады-2026. Победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Милан, Италия
Командные соревнования
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 133,23
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 124,22
3. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 120,90
4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 117,82
5. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 98,55
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 91,06
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 85,79
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,54
4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 78,97
5. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 68,64
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
545 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И ведь все равно будут делать, что хотят. Еще и в историю их введут трехкратными 🤦🏽♀️
Россия в свое время открыла портал в ад с этим командником. Хотели своих омедалить по максимуму, а в итоге омедаливаются все кроме наших.
2014- Плющенко
2018- Коляда
2022- Валиева
Отдельно позавил тот факт, что за весь танец не загорелось ни одного желтого значка 🤡 вот у всех они всегда появлялись, и у Мойров, и у ПС и у других топов... А тут видимо катаются величайшие гении конька, у них все всегда идеально 😏