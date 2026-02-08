⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Чок и Бейтс выиграли произвольный танец в командном турнире, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Лажуа и Лага – 3-и

  • Спортс
В ночь на 8 февраля танцевальные дуэты представили произвольные танцы в командном турнире Олимпиады-2026. Победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 133,23

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 124,22

3. Марджори ЛажуаЗакари Лага (Канада) – 120,90

4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 117,82

5. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 98,55

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 91,06

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 85,79

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,54

4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 78,97

5. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 68,64

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Гийом! Если по чесноку, нет у тебя тут соперников. Танец с юбкой - ну такое. Борись)
Не знаю, чем назначили Чоков золотыми. Постановка? - бывают и интереснее. Искусство и катают как дышат? - нет, это к ФБС. Скольжение? -Точно нет. Экстерьер? - Ну это на любителя все, есть и получше. Эмоции какие-то невероятные? - Тоже нет. Костюмы? - Вообще в этом сезоне спорно очень.

И ведь все равно будут делать, что хотят. Еще и в историю их введут трехкратными 🤦🏽‍♀️
Ответ Yasenka
Комментарий скрыт
Ответ LadaN
Комментарий скрыт
Кому что, как говорится. Кое-чего вообще нет, не то что «супер»
после Коляды пока не было Белого ворона, который хотя бы близко смог зацепить, как программа Миши
Ответ Vera Goncharova
после Коляды пока не было Белого ворона, который хотя бы близко смог зацепить, как программа Миши
Верно, поддерживаю комментарий.
Ответ Vera Goncharova
после Коляды пока не было Белого ворона, который хотя бы близко смог зацепить, как программа Миши
Зато после Миши Белого ворона постоянно кто-то берёт))
Какой же треш у Японии в танцах. И это будут минимум серебряные призеры.
Россия в свое время открыла портал в ад с этим командником. Хотели своих омедалить по максимуму, а в итоге омедаливаются все кроме наших.
Ответ Журэма
Не МОК, не ISU, а Россия?
Ответ Vir_Cotto
Не МОК, не ISU, а Россия?
На правах хозяев ОИ - 14 выбрали этот вид .... Видимо нервов и скандалов было мало
2014- Плющенко
2018- Коляда
2022- Валиева
Вообще не зашел этот танец Чоков 🤷‍♀️ Юбка эта бОльшую часть танца висела каким то куском тяжелой ткани
Отдельно позавил тот факт, что за весь танец не загорелось ни одного желтого значка 🤡 вот у всех они всегда появлялись, и у Мойров, и у ПС и у других топов... А тут видимо катаются величайшие гении конька, у них все всегда идеально 😏
Ответ Juliajulia
Завидуй молча
Юбка кринж. Вообще танец ЧБ мимо меня, итальянцы намного больше понравились
Как же мне хочется,чтобы у ГФ была медаль с ОИ,ну ведь заслужили
Итальянцы хоть и чуточку нафталиновые, но они живые и у них есть танец
Ответ Люсьена С
Итальянцы хоть и чуточку нафталиновые, но они живые и у них есть танец
Да, трогательный такой получился их последний произвольный танец.
Короче выдайте Сизерону золото, он выиграл эти ОИ и точка тут
Ответ Валерия Марченко
Короче выдайте Сизерону золото, он выиграл эти ОИ и точка тут
Вот дааа!
Ответ Валерия Марченко
Короче выдайте Сизерону золото, он выиграл эти ОИ и точка тут
Чоки трехкратные
Илюша налажал так, что погнали чоков с грибищами и пт катать?))
Ответ bezsugar
Илюша налажал так, что погнали чоков с грибищами и пт катать?))
А Сизерончик наш дорогой пусть пока отдохнет. Хотя в личке будет в 3 раза сложнее с "олимпийскими чемпионами в команде" бороться.
Ответ bezsugar
Илюша налажал так, что погнали чоков с грибищами и пт катать?))
Грибищи только у французов
Рекомендуем