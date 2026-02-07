146

Ника Эгадзе: «Командный турнир – это точно не мое. Я не справляюсь с этим»

Грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал результаты короткой программы в командном турнире Олимпиады-2026.

Эгадзе занял 6-е место, получив за прокат 84,37 балла.

– Первый выход на олимпийский лед. Это было сложнее, чем ты думал, или легче?

– Наверное, чуть сложнее. Психологически. 

– В каком настроении был весь день? Был готов физически?

– В нормальном, хорошем. Я очень хорошо готов, я так ни к одному старту в жизни не был готов. Были здесь прокаты короткой, произвольной – все идеально, все чисто. 

– Давит вот эта атмосфера?

– Мне кажется, командник – это не мое точно. Я в этом уже уверен. У меня уже второй командник, и я не справляюсь с этим. Индивидуально – это мое. Ответственность... я не могу. Мне хоть и говорят: не думай ни о чем, не надо думать о команде, думай о себе – но я так не могу. 

– Потому что для тебя это много значит.

– Да. Поэтому получилось, как получилось. 

– Что сказали ребята?

– Не разговаривал еще ни с кем, – сказал Эгадзе в комментарии для Okko. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko
logoОлимпиада-2026
logoНика Эгадзе
командные соревнования
сборная Грузии
мужское катание
Звучит как анекдот, но тут даже Малинин не справился… Не вини себя, Ника!
Ответ Анастасия Лукьянова
Звучит как анекдот, но тут даже Малинин не справился… Не вини себя, Ника!
Вот действительно 🤣
Ответ Анастасия Лукьянова
Звучит как анекдот, но тут даже Малинин не справился… Не вини себя, Ника!
Только у Малинина 98, а у Ники 84. Нике бы за счастье так не справиться.
Где-то один Михаил его очень понимает… Ника соберись. Нельзя так на пол пути сдаваться.
Ответ smoky eyes
Где-то один Михаил его очень понимает… Ника соберись. Нельзя так на пол пути сдаваться.
Как был ромашкой, так и остался. Одно случайное золото Евро не делает его хорошим фигуристом.
Грузинам надо Кондратюка натурализовать.
Ответ Cento per cento
Грузинам надо Кондратюка натурализовать.
Очередной купленный фигурист? Пусть своего фигуриста вырастят, хоть одного
Да, так и подумала, что такой тип личности. Есть командные игроки, кому проще, когда заряжаешься общей энергией (типа Кондратюка); а есть те, кого задавливает общая ответственность (вот Ника как раз такой).
Ответ spboksana
Да, так и подумала, что такой тип личности. Есть командные игроки, кому проще, когда заряжаешься общей энергией (типа Кондратюка); а есть те, кого задавливает общая ответственность (вот Ника как раз такой).
Даа, Марка, пользуясь случаем, хочется еще раз похвалить. Вот уж никто не ждал от него той феерии, а он выстоял, да еще как!
Ответ kate_ko
Даа, Марка, пользуясь случаем, хочется еще раз похвалить. Вот уж никто не ждал от него той феерии, а он выстоял, да еще как!
Марк мужик, до сих пор его добрым словом вспоминаю
плохая новость для Ники - ему ещё и завтра кататься
Ответ Vera Goncharova
плохая новость для Ники - ему ещё и завтра кататься
Плохая новость для Ники - ему еще потом на каток к Этери возвращаться, у которой опять доня без медали)
Возможно самое время просить политического убежища у какой-нибудь другой сборной))
Ответ Revery
Плохая новость для Ники - ему еще потом на каток к Этери возвращаться, у которой опять доня без медали) Возможно самое время просить политического убежища у какой-нибудь другой сборной))
Как едко, но не скрою - смешно)
Странно давать такие комментарии, когда ты знаешь точно, что замены нет и тебе ещё катать ПП. Да, сегодня не получилось, но завтра будет новый день.
Ответ Kritichnaya
Странно давать такие комментарии, когда ты знаешь точно, что замены нет и тебе ещё катать ПП. Да, сегодня не получилось, но завтра будет новый день.
И снова не получилось, увы и ах
Интересно, а кто там может предъявить претензии - Дэвисы, которые тоже шестые или Губанова, которая пятая?))
Ответ Anneta28
Интересно, а кто там может предъявить претензии - Дэвисы, которые тоже шестые или Губанова, которая пятая?))
Даже с такими результатами вчера, у Ники была сегодня возможность поднять команду на третье место.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Даже с такими результатами вчера, у Ники была сегодня возможность поднять команду на третье место.
Его сизен бест меньше, чем баллы Гоголева сегодня. Так что вряд-ли
Ладно, Ника, не отчаивайся. Закаляются в борьбе!!! Отличная команда, молодая, несколько Олимпиад назад представить нельзя было, что Грузия может бороться за серьезные места! А сейчас уже прогнозировали медали. Борьба не закончена!
Ответ Galinart
Ладно, Ника, не отчаивайся. Закаляются в борьбе!!! Отличная команда, молодая, несколько Олимпиад назад представить нельзя было, что Грузия может бороться за серьезные места! А сейчас уже прогнозировали медали. Борьба не закончена!
Хороша грузинская сборная! На всю сборную только два грузина)
Ответ Revery
Хороша грузинская сборная! На всю сборную только два грузина)
Три: Ника, Лука, Диана
Да, сегодня было видно, что Ника весь деревянный от страха. Не всем дано быть командными игроками, это правда: такая ответственность может задавить кого угодно. Нике удачи в произвольной, а турнир очень интересный, хотя мне фоново обидно, что нет наших великолепных ребятушек
Ответ kate_ko
Да, сегодня было видно, что Ника весь деревянный от страха. Не всем дано быть командными игроками, это правда: такая ответственность может задавить кого угодно. Нике удачи в произвольной, а турнир очень интересный, хотя мне фоново обидно, что нет наших великолепных ребятушек
Да, в этом сезоне короткую катал правда хорошо, а сегодня задеревенел обратно((. Ну хоть не нападал…
Ответ smoky eyes
Да, в этом сезоне короткую катал правда хорошо, а сегодня задеревенел обратно((. Ну хоть не нападал…
И я вместе с ним одеревенела вся и только и молилась: стой! не кладись на лёд! нинада! )) Сдюжил, не упал, и то хлеб. Могло быть хуже
Зачем себя так закапывать . Не смог чисто откатать. , ну и ладно . Слишком многое от его проката зависело. Тут может только спортсмен, который много раз прошел огонь воду и медные трубы . А у Ники только медаль Че . Адекватные люди не будут его винить .
