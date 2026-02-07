Ника Эгадзе: «Командный турнир – это точно не мое. Я не справляюсь с этим»

Ника Эгадзе: командный турнир – это не мое, я не справляюсь.

Грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал результаты короткой программы в командном турнире Олимпиады-2026.

Эгадзе занял 6-е место, получив за прокат 84,37 балла.

– Первый выход на олимпийский лед. Это было сложнее, чем ты думал, или легче?

– Наверное, чуть сложнее. Психологически.

– В каком настроении был весь день? Был готов физически?

– В нормальном, хорошем. Я очень хорошо готов, я так ни к одному старту в жизни не был готов. Были здесь прокаты короткой, произвольной – все идеально, все чисто.

– Давит вот эта атмосфера?

– Мне кажется, командник – это не мое точно. Я в этом уже уверен. У меня уже второй командник, и я не справляюсь с этим. Индивидуально – это мое. Ответственность... я не могу. Мне хоть и говорят: не думай ни о чем, не надо думать о команде, думай о себе – но я так не могу.

– Потому что для тебя это много значит.

– Да. Поэтому получилось, как получилось.

– Что сказали ребята?

– Не разговаривал еще ни с кем, – сказал Эгадзе в комментарии для Okko.