Арутюнян не сопровождает Малинина как тренер на Олимпиаде. Специалисту не выдали аккредитацию, так как его имени не было в заявке (RT)

Американский тренер Рафаэль Арутюнян, который принимает участие в подготовке двукратного чемпиона мира Ильи Малинина, не сопровождает фигуриста на Олимпиаде.

Как сообщает источник RT, Арутюняну отказали в выдаче аккредитации в связи с тем, что в заявке американской стороны его имени не оказалось. Специалист лишен возможности присутствовать на тренировках Малинина.

Арутюняну были предложены билеты, чтобы он мог посетить командный турнир как зритель. Но от этой возможности тренер отказался, так как посчитал, что его присутствие на трибуне в качестве зрителя лишено смысла.

