  Арутюнян не сопровождает Малинина как тренер на Олимпиаде. Специалисту не выдали аккредитацию, так как его имени не было в заявке (RT)
37

Тренер Рафаэль Арутюнян не сопровождает Илью Малинина на Олимпиаде.

Американский тренер Рафаэль Арутюнян, который принимает участие в подготовке двукратного чемпиона мира Ильи Малинина, не сопровождает фигуриста на Олимпиаде.  

Как сообщает источник RT, Арутюняну отказали в выдаче аккредитации в связи с тем, что в заявке американской стороны его имени не оказалось. Специалист лишен возможности присутствовать на тренировках Малинина.

Арутюняну были предложены билеты, чтобы он мог посетить командный турнир как зритель. Но от этой возможности тренер отказался, так как посчитал, что его присутствие на трибуне в качестве зрителя лишено смысла. 

Чье золото Милана-2026 так же предсказуемо, как у Ильи Малинина? Главные расклады

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoИлья Малинин
Рафаэль Арутюнян
logoОлимпиада-2026
logoсборная США
мужское катание
37 комментариев
Да что ты будешь делать,что за проблемные ОИ .Спортсмены меняют музыку из-;за авторских прав,тренеры не могут спортсменов сопровождать.Бардак
Ответ Алеся Ткаченко
Дак это же вроде по плану - писали что Малинин вписал и маму и папу, чтобы оба сидели с ним на ОИ, когда обычно мама не ездила с ним - но ОИ исключение. А кол-во тренерских мест ограничено, вот Рафа и не влез. Ну, это было в комментах написано под осенней новостью, что Арутюнян пропал из списка тренеров Ильи))
Ответ верю_в_волшебство)
Однако новость про это есть,значит не совсем по плану.Лучше бы Арутюнян был на ОИ,у него лучше получается спортсменов на прокат настраивать
Так Арутюнян Малинина не тренирует, поэтому и не внесли.Консультировал раньше, не знаю, как сейчас.
мстя за подготовку Пети))
Ну вот, оказывается, не только наша федерация плохо работает.
То, что его не будет с Малининым в Милане было понятно ещё в том году. С Самоделкиной, наверняка, прилетит.
Ответ Katerina Sunny
У него ещё Торгашев есть
Сложно согласовать того, кто не заявлен
Арутюнян уже говорил, что включён в списки как тренер Торгашева. Вроде, в интервью Вайцеховской они обсуждали этот момент.
Ответ Marya Y
Он точно должен быть включен как тренер Самоделкиной.
Ответ Anneta28
Как тренер Самоделкиной он не может стоять у бортика во время тренировки парней, так понимаю. А при Торгашеве спокойно может консультировать. Но раз не включили в список как тренера одиночников, на тренировках парней может сидеть только со зрителями.
Ладно Малинины, у них могло случиться головокружение от успехов.

Но федерация о чем думала? У родителей Ильи нет опыта олимпийских командников.
Так это ожидаемо. Илью тренируют родители, а Арутюнян больше выступает как консультант. Он и сам об этом еще в прошлом году говорил в интервью.
Малинин мандражит. Арутюнян, может и помог бы ему, хотя помнится Чен как фаворит свои первые ОИ тоже провалил. Непонятно почему буки давали 10:1, что Малинин станет чемпионом. Лед скользкий.
Рекомендуем