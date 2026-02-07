  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тренер Гуменника о замене музыки в короткой программе на ОИ: «Нашли решение. Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить»
142

Тренер Гуменника о замене музыки в короткой программе на ОИ: «Нашли решение. Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить»

Тренер Гуменника о замене музыки в короткой программе: нашли решение.

Вероника Дайнеко, тренер российского фигуриста Петра Гуменника, иронично высказалась о замене музыки для короткой программы на Олимпиаде.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026.

Теперь в разделе «Короткая программа» в профиле фигуриста на сайте ISU значится «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна. Эта композиция – саундтрек к российскому фильму «Онегин». 

«Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить. Поэтому, конечно, нашли решение», – сказала Дайнеко. 

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
музыка
Вероника Дайнеко
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoсборная России
142 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
я обожаю эту женщину
Ответ Vera Goncharova
я обожаю эту женщину
+
Вероника Анатольевна очень ироничная и умная. Пусть все её страдания отольются... медальным блеском
Ответ 4est
Вероника Анатольевна очень ироничная и умная. Пусть все её страдания отольются... медальным блеском
Комментарий удален пользователем
Ответ Дружба11
Комментарий удален пользователем
Во-первых, с моей стороны никакого визга про аранжировку не было, и напротив. Во-вторых и главных, вы знаете, как происходило ранее согласование музыки? Ни спортсмены, ни тренеры, ни даже функционеры федерации этим не занимались. 4 года по понятным причинам, до этого ОКР заведовал очисткой прав. Не оправдываю Ффкр, надеюсь, этот случай, конечно, внесет свои коррективы. А для первого международного старта можно и сделать поправку. Не волнуйтесь так, это вредно, а лучше почитайте интервью Дайнеко, она глубий и думающий человек.
нам всем нужен магний, который принимает Вероника Анатольевна)
Ответ aleksa.grand.ln
нам всем нужен магний, который принимает Вероника Анатольевна)
У меня есть подозрение, что секрет не в том, что она принимает, а в том, чем она эти препараты запивает. Потому что ни один препарат не даст её спокойствия в такой обстановке.
Ответ Michael1969
У меня есть подозрение, что секрет не в том, что она принимает, а в том, чем она эти препараты запивает. Потому что ни один препарат не даст её спокойствия в такой обстановке.
нам срочно нужен этот рецепт)))
Хорошо чувство юмора есть, значит всё хорошо 👍
Дайнеко на позитиве😁 это хорошо)
Ответ Katrin_Sur_0709
Дайнеко на позитиве😁 это хорошо)
Комментарий скрыт
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Сколько же в вас желчи, тяжело вам, наверно, живётся.
За чувство юмора - уважение Веронике Анатольевне! Но мои запасы валидола уже подходят к концу, а выступления наших ребят еще не начались...
Ответ kate_ko
За чувство юмора - уважение Веронике Анатольевне! Но мои запасы валидола уже подходят к концу, а выступления наших ребят еще не начались...
Мне "пустырник" начал помагать и корвалол. Рекомендую 😀
Ответ Superbazuka
Мне "пустырник" начал помагать и корвалол. Рекомендую 😀
Благодарю, коллега)))
Я послушал и новая музыка мне нравится даже больше, я не шучу👍
Посмотрим, что получится.
Ответ Роман Волков
Я послушал и новая музыка мне нравится даже больше, я не шучу👍 Посмотрим, что получится.
А где слушали?
Не, петь мы бы попросили главу мандариновой федерации. Вы, Верника Анатольевна, не забирайте хлеб у человека.
Ответ Элла Бурс
Не, петь мы бы попросили главу мандариновой федерации. Вы, Верника Анатольевна, не забирайте хлеб у человека.
вы думаете справится?
Ответ Понита
вы думаете справится?
Диджея пусть позовет
Петя с Пушкиным на одной ноге и под Онегина Парфюмера исполнит. Удачи и успеха !
Круто, конечно, что тренер Пети пытается шутить в непростой ситуации. Но хотелось бы все-таки знать , как же такая непростая ситуация возникла.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
35 минут назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
51 минуту назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем