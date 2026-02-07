Тренер Гуменника о замене музыки в короткой программе на ОИ: «Нашли решение. Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить»

Тренер Гуменника о замене музыки в короткой программе: нашли решение.

Вероника Дайнеко , тренер российского фигуриста Петра Гуменника , иронично высказалась о замене музыки для короткой программы на Олимпиаде .

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026.

Теперь в разделе «Короткая программа» в профиле фигуриста на сайте ISU значится «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна. Эта композиция – саундтрек к российскому фильму «Онегин».

«Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить. Поэтому, конечно, нашли решение», – сказала Дайнеко.

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК