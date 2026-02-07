Гуменник после запрета «Парфюмера» в короткой программе на Олимпиаде выступит под саундтрек к фильму «Онегин». В произвольной тоже «Онегин»
Гуменник поменял музыку для короткой программы.
Российский фигурист Петр Гуменник поменял музыку для короткой программы на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами.
Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026.
Теперь в разделе «Короткая программа» в профиле фигуриста на сайте ISU значится «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна.
Эта композиция является саундтреком к российскому фильму «Онегин». Под музыку из этого же фильма фигурист выступает в произвольной программе.
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
Петру сил.
Будем сами смотреть шедевры наших прекрасных фигуристов. Пете сил и удачи!