Гуменник после запрета «Парфюмера» в короткой программе на Олимпиаде выступит под саундтрек к фильму «Онегин». В произвольной тоже «Онегин»

Российский фигурист Петр Гуменник поменял музыку для короткой программы на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026.

Теперь в разделе «Короткая программа» в профиле фигуриста на сайте ISU значится «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Эта композиция является саундтреком к российскому фильму «Онегин». Под музыку из этого же фильма фигурист выступает в произвольной программе.

