  Гуменник после запрета «Парфюмера» в короткой программе на Олимпиаде выступит под саундтрек к фильму «Онегин». В произвольной тоже «Онегин»
Гуменник после запрета «Парфюмера» в короткой программе на Олимпиаде выступит под саундтрек к фильму «Онегин». В произвольной тоже «Онегин»

Гуменник поменял музыку для короткой программы.

Российский фигурист Петр Гуменник поменял музыку для короткой программы на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами. 

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026.

Теперь в разделе «Короткая программа» в профиле фигуриста на сайте ISU значится «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Эта композиция является саундтреком к российскому фильму «Онегин». Под музыку из этого же фильма фигурист выступает в произвольной программе. 

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
музыка
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Позор всем причастным.
Петру сил.
Ответ AtMOROSOk
Позор всем причастным. Петру сил.
Вас минусует Сихарулидзе, наверное.
Ответ AtMOROSOk
Позор всем причастным. Петру сил.
Позор нашей Федре, которая вообще ничем не занимается !
Ну и прекрасно, что нашли выход. Надеюсь, что Дайнеко принимает лучший в мире магний ✊😎 )))
Ответ Урагана Эриксен
Ну и прекрасно, что нашли выход. Надеюсь, что Дайнеко принимает лучший в мире магний ✊😎 )))
Я бы уже на местные вина перешла.
Ответ Урагана Эриксен
Ну и прекрасно, что нашли выход. Надеюсь, что Дайнеко принимает лучший в мире магний ✊😎 )))
Да уж, сейчас за оставшееся время они должны изобрести велосипед, вместо отработки прыжков и программ! Да, без магния и тем более без вина не обойтись! Сил и терпения, мы шлем лучики поддержки 💕
Этери Георгиевна говорила, что должны быть испытания перед Олимпиадой. Все по плану ✌.
Если мир и Олимпиада не увидят программу Парфюмер, то это проблема мира и Олимпиады.

Будем сами смотреть шедевры наших прекрасных фигуристов. Пете сил и удачи!
Петя, мочи их всех. Петросян - разозлиться вот как никогда просто и вынести всех толстух ультрасями.
Где-то взгрустнул один Лоза на плоту
Ответ pavrinas
Где-то взгрустнул один Лоза на плоту
Если медаль будет, обязан показательный под нее делать, в костюме трансформера.
Ответ Cento per cento
Если медаль будет, обязан показательный под нее делать, в костюме трансформера.
Это будет бомба 🤣🤣🤣
Очень красивая композиция! Хорошо, что нашли выход. Виктория, держитесь!
Не везет Петру. То свои запретили под Раммштайн катать, теперь вот это...
Ответ Yaroslove
Не везет Петру. То свои запретили под Раммштайн катать, теперь вот это...
Я тоже думала, что под Р будет катать кп в итоге, потому что Дюну нельзя, а Р был под русский кавер.. я в шоке если честно, получается Петя вообще будет новую программу катать.
Ответ Yaroslove
Не везет Петру. То свои запретили под Раммштайн катать, теперь вот это...
как говорится "Что нас не убивает... "
В России на каждого запрещённого Парфюмера всегда найдётся разрешённый Онегин) Удачи, Пётр!
Отличный выбор! Только что пересмотрела Петин прокат в Пекине с наложением этой музыки. Изумительно. Я бы даже сказала пронзительнее и душещипательнее, чем оригинал. Не знаю, чья была идея, но она замечательная. Петя, удачи тебе! С Богом! Болеем за тебя все!
Ответ Malvada
Отличный выбор! Только что пересмотрела Петин прокат в Пекине с наложением этой музыки. Изумительно. Я бы даже сказала пронзительнее и душещипательнее, чем оригинал. Не знаю, чья была идея, но она замечательная. Петя, удачи тебе! С Богом! Болеем за тебя все!
Оч круто наложилось, правда. И накал в нужных местах, и вращения. Круто.
Ответ Malvada
Отличный выбор! Только что пересмотрела Петин прокат в Пекине с наложением этой музыки. Изумительно. Я бы даже сказала пронзительнее и душещипательнее, чем оригинал. Не знаю, чья была идея, но она замечательная. Петя, удачи тебе! С Богом! Болеем за тебя все!
Дорожка хорошо вписалась в музыку. Мне нравится. Лишь бы у Пети настрой не сбился
