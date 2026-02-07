Петр Гуменник прибыл на олимпийскую арену в Милане

Фигурист Гуменник прибыл на олимпийскую арену в Милане.

Российский фигурист Петр Гуменник прибыл на олимпийскую арену Милана-2026, где собирается посмотреть короткие программы мужчин в командном турнире.

Фото фигуриста опубликовал телеграм-канал «Лапидарность».

«Петр Гуменник уже прибыл на арену для просмотра мужской короткой в команднике Милана! Говорят, Петруччо бодр и заряжен, несмотря на весь сегодняшний треш. Болеем за нашего парня!» – написал журналист Владислав Жуков.

Гуменник выступит в личном турнире Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. Фигурист должен был представить под эту музыку короткую программу.

