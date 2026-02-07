Фото
51

Петр Гуменник прибыл на олимпийскую арену в Милане

Фигурист Гуменник прибыл на олимпийскую арену в Милане.

Российский фигурист Петр Гуменник прибыл на олимпийскую арену Милана-2026, где собирается посмотреть короткие программы мужчин в командном турнире. 

Фото фигуриста опубликовал телеграм-канал «Лапидарность».

«Петр Гуменник уже прибыл на арену для просмотра мужской короткой в команднике Милана! Говорят, Петруччо бодр и заряжен, несмотря на весь сегодняшний треш. Болеем за нашего парня!» – написал журналист Владислав Жуков. 

Гуменник выступит в личном турнире Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. 

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. Фигурист должен был представить под эту музыку короткую программу. 

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Лапидарность
Там и музыка новая стала известна

P.S. Не плот 🤝🏻
Ответ pavrinas
Там и музыка новая стала известна P.S. Не плот 🤝🏻
А какая?
Ответ Tucha23pixei
А какая?
Edgar Hakobyan – Waltz 1805 (саундтрек к «Онегину»)
Шикарный Пётр. Классное фото. Удачи!!! Какой бы ни был результат, уже герой (как и Аделия, которая официально без тренеров)!
С Богом, родненький! Гладкого льда, не думай о проблемах, а просто сделай свое дело. Петр Первый!
Петя, вся Россия с тобой!
Петечка, не ешь там, пожалуйста ничего неупакованного, от всего уже страшно.
Петя солнце. Улыбается, улыбка ненатужная, искренняя, классно, когда человек в ладу с собой и окружающим миром. Удачи, Петруччо!)
Пётр, вся суббота с тобой! Выглядишь отлично!
Верю в тебя, с любой музыкой- харизма, стиль, высший класс.
( но очень рада, что это не плот🙊)
Петр, удачи! Пусть все препятствия закалят характер и всё получится !
Кстати на льду в костюмах Пётр смотрится старше, а здесь такой ещё совсем мальчишка)
Хорошего настроения, отличных тренировок и прокатов!
Новая музыка к КП Петра Гуменника:
Edgar Hakobyan – Waltz 1805 (саундтрек к «Онегину»)
Ответ Урагана Эриксен
Новая музыка к КП Петра Гуменника: Edgar Hakobyan – Waltz 1805 (саундтрек к «Онегину»)
Очень красивая композиция!
Ответ Урагана Эриксен
Новая музыка к КП Петра Гуменника: Edgar Hakobyan – Waltz 1805 (саундтрек к «Онегину»)
А костюм? Реквизит?
