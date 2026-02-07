Петр Гуменник прибыл на олимпийскую арену в Милане
Российский фигурист Петр Гуменник прибыл на олимпийскую арену Милана-2026, где собирается посмотреть короткие программы мужчин в командном турнире.
Фото фигуриста опубликовал телеграм-канал «Лапидарность».
«Петр Гуменник уже прибыл на арену для просмотра мужской короткой в команднике Милана! Говорят, Петруччо бодр и заряжен, несмотря на весь сегодняшний треш. Болеем за нашего парня!» – написал журналист Владислав Жуков.
Гуменник выступит в личном турнире Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.
Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. Фигурист должен был представить под эту музыку короткую программу.
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК
P.S. Не плот 🤝🏻
Верю в тебя, с любой музыкой- харизма, стиль, высший класс.
( но очень рада, что это не плот🙊)
Хорошего настроения, отличных тренировок и прокатов!
Edgar Hakobyan – Waltz 1805 (саундтрек к «Онегину»)