«Я получила страшное количество хейта». Гленн ограничит присутствие в соцсетях из-за угроз на фоне ее высказываний о событиях в США

Гленн: никогда не перестану использовать свой голос во имя того, во что я верю.

Американская фигуристка Эмбер Гленн ограничит присутствие в соцсетях из-за угроз на фоне ее высказываний о событиях, происходящих в США. 

«Когда я решила использовать одну из удивительных вещей, присущих Соединенным Штатам Америки (свободу слова), чтобы передать, что я чувствую как спортсмен, выступающий за команду США в трудное для многих американцев время, я получила страшное количество хейта и угроз. За то, что я использую свой голос, когда меня спрашивают, что я чувствую.

Я ожидала этого, но разочарована. Я пока ограничу время присутствия в соцсетях ради собственного благополучия. Но я никогда не перестану использовать свой голос во имя того, во что верю», – написала Гленн. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Эмбер Гленн
logoЭмбер Гленн
женское катание
logoсборная США
соцсети
Политика
Она бы хоть сказала, что она там вообще сказала. :)
Она бы хоть сказала, что она там вообще сказала. :)
Надеюсь, что даже ей стыдно за грибное проамериканское судейство на ОИ, где танцор Сизерон получает баллы ниже Чок-Бейтс;))
Она бы хоть сказала, что она там вообще сказала. :)
"It’s been a hard time for the community overall in this administration. It isn’t the first time that we’ve had to come together as a community and try and fight for our human rights. And now especially, it’s not just affecting the queer community, but many other communities, and I think that we are able to support each other in a way that we didn’t have to before, and because of that, it’s made us a lot stronger.

I know that a lot of people say you’re just an athlete, like, stick to your job, shut up about politics, but politics affect us all. It is something that I will not just be quiet about because it is something that affects us in our everyday lives. So of course, there are things that I disagree with, but as a community, we are strong and we support each other, and brighter days are ahead of us.”

Сказала это на пресске пару дней назад.
Не поняла? Хейтили её за то, что она американка? Умеют они сказать, не сказав ровным счётом ничего.
Не поняла? Хейтили её за то, что она американка? Умеют они сказать, не сказав ровным счётом ничего.
Нет, за то, что высказалась о политике. Она сказала, что несмотря на то, что она спортсменка, она будет использовать свой голос для защиты прав меньшинств в Америке, что политика - это жизнь и несмотря на то, что ей говорят, молчи и занимайся спортом, она будет использовать свой голос. Эмбер против притеснений меньшинств со стороны республиканцев, против того, что делает иммиграционная полиция и т.д. Сказала, что сейчас тяжелое время. Ну а после столкнулась с хейтом
Нет, за то, что высказалась о политике. Она сказала, что несмотря на то, что она спортсменка, она будет использовать свой голос для защиты прав меньшинств в Америке, что политика - это жизнь и несмотря на то, что ей говорят, молчи и занимайся спортом, она будет использовать свой голос. Эмбер против притеснений меньшинств со стороны республиканцев, против того, что делает иммиграционная полиция и т.д. Сказала, что сейчас тяжелое время. Ну а после столкнулась с хейтом
Спасибо) Вам можно журналистом на спортс идти, у вас информативнее получается)
А что она сказала?
А что она сказала?
Что любит Пепа Гвардиолу , как единомышленника и не только !
Спортсменам, тренерам, певцам и артистам лучше заниматься тем, что у них хорошо получается, а не тем, что получается у них плохо
Не Гленн ли там на Джей Ди Вэнса посвистела?;)
Или про какие страшные события связанные с США в эти пару дней мы еще не знаем? Все президенты вроде в своих странах пока, спят крепким сном по ночам.
Поискала, ничего не нашла. Видимо ничего такого вопиющего не сказала, раз этого не найти. Нашла только, что ТЩК её сильно пугали, и коньки были в шаге от гвоздя...Зато теперь всё хорошо) И вроде сочувствовала, но была не против отстранения. Ну это тоже понятно...
Поискала, ничего не нашла. Видимо ничего такого вопиющего не сказала, раз этого не найти. Нашла только, что ТЩК её сильно пугали, и коньки были в шаге от гвоздя...Зато теперь всё хорошо) И вроде сочувствовала, но была не против отстранения. Ну это тоже понятно...
Она активистка-борец за всякую шелуху. Для них важно быть обиженными даже если никто не обижал, иначе становится понятно, что человек просто паразитирует)
А что она сказала-то? Кто в курсе?
А я респектую, там ICE уже второго человека за месяц просто так застрелила, а у нее есть площадка для высказывания - так пусть говорит
У Эмбер были заявления про музыкальные права:

Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что даже когда фигуристы следуют правильным процедурам, окончательные решения могут быть вне их контроля.
«Мы изо всех сил старались все согласовать, сделать все, что в наших силах, и, честно говоря, продюсер может просто решить: нет, неважно. Мы не можем контролировать это на 100%», — сказала она на пресс-конференции в среду.
26-летний Гленн сказал, что угроза отмены решения в последнюю минуту часто висит над фигуристами на протяжении всего сезона.
«Я просто надеюсь и молюсь, чтобы мне не пришло электронное письмо со словами... о, кстати, они связались со мной и сказали, что не хотят, чтобы я этим пользовался».
Она добавила, что спортсмены в значительной степени полагаются на свои команды поддержки в этом процессе, в то время как сами они могут сосредоточиться на тренировках.
«Для многих из нас это был очень напряженный процесс, но у нас отличная команда, которая должна с этим справиться, потому что у нас есть работа, которую нужно выполнить, нам нужно кататься на коньках», — сказал Гленн.
«Поэтому я просто сосредотачиваюсь на том, что могу контролировать и что могу делать, а с этим разбираются окружающие меня люди».

Гленн, чья короткая программа сопровождается песней Мадонны "Like a Prayer", сказала, что она спокойно воспримет даже плохие новости.
«Если я получу сообщение от Мадонны, в котором она скажет, что не хочет, чтобы я катался на коньках под её музыку... я просто буду рад получить сообщение от Мадонны».
У Эмбер были заявления про музыкальные права: Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что даже когда фигуристы следуют правильным процедурам, окончательные решения могут быть вне их контроля. «Мы изо всех сил старались все согласовать, сделать все, что в наших силах, и, честно говоря, продюсер может просто решить: нет, неважно. Мы не можем контролировать это на 100%», — сказала она на пресс-конференции в среду. 26-летний Гленн сказал, что угроза отмены решения в последнюю минуту часто висит над фигуристами на протяжении всего сезона. «Я просто надеюсь и молюсь, чтобы мне не пришло электронное письмо со словами... о, кстати, они связались со мной и сказали, что не хотят, чтобы я этим пользовался». Она добавила, что спортсмены в значительной степени полагаются на свои команды поддержки в этом процессе, в то время как сами они могут сосредоточиться на тренировках. «Для многих из нас это был очень напряженный процесс, но у нас отличная команда, которая должна с этим справиться, потому что у нас есть работа, которую нужно выполнить, нам нужно кататься на коньках», — сказал Гленн. «Поэтому я просто сосредотачиваюсь на том, что могу контролировать и что могу делать, а с этим разбираются окружающие меня люди». Гленн, чья короткая программа сопровождается песней Мадонны "Like a Prayer", сказала, что она спокойно воспримет даже плохие новости. «Если я получу сообщение от Мадонны, в котором она скажет, что не хочет, чтобы я катался на коньках под её музыку... я просто буду рад получить сообщение от Мадонны».
«Если я получу сообщение от Мадонны, в котором она скажет, что не хочет, чтобы я катался на коньках под её музыку... я просто буду рад получить сообщение от Мадонны».

Аааааа, так наш мандариновый наверное также рассуждал;)))
У Эмбер были заявления про музыкальные права: Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что даже когда фигуристы следуют правильным процедурам, окончательные решения могут быть вне их контроля. «Мы изо всех сил старались все согласовать, сделать все, что в наших силах, и, честно говоря, продюсер может просто решить: нет, неважно. Мы не можем контролировать это на 100%», — сказала она на пресс-конференции в среду. 26-летний Гленн сказал, что угроза отмены решения в последнюю минуту часто висит над фигуристами на протяжении всего сезона. «Я просто надеюсь и молюсь, чтобы мне не пришло электронное письмо со словами... о, кстати, они связались со мной и сказали, что не хотят, чтобы я этим пользовался». Она добавила, что спортсмены в значительной степени полагаются на свои команды поддержки в этом процессе, в то время как сами они могут сосредоточиться на тренировках. «Для многих из нас это был очень напряженный процесс, но у нас отличная команда, которая должна с этим справиться, потому что у нас есть работа, которую нужно выполнить, нам нужно кататься на коньках», — сказал Гленн. «Поэтому я просто сосредотачиваюсь на том, что могу контролировать и что могу делать, а с этим разбираются окружающие меня люди». Гленн, чья короткая программа сопровождается песней Мадонны "Like a Prayer", сказала, что она спокойно воспримет даже плохие новости. «Если я получу сообщение от Мадонны, в котором она скажет, что не хочет, чтобы я катался на коньках под её музыку... я просто буду рад получить сообщение от Мадонны».
И в этой связи ее захейтили? :)
И правильно что не будет читать, во время Олимпиады лучше не распыляться на всяких неадекватов.
