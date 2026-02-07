«Я получила страшное количество хейта». Гленн ограничит присутствие в соцсетях из-за угроз на фоне ее высказываний о событиях в США

Гленн: никогда не перестану использовать свой голос во имя того, во что я верю.

Американская фигуристка Эмбер Гленн ограничит присутствие в соцсетях из-за угроз на фоне ее высказываний о событиях, происходящих в США.

«Когда я решила использовать одну из удивительных вещей, присущих Соединенным Штатам Америки (свободу слова), чтобы передать, что я чувствую как спортсмен, выступающий за команду США в трудное для многих американцев время, я получила страшное количество хейта и угроз. За то, что я использую свой голос, когда меня спрашивают, что я чувствую.

Я ожидала этого, но разочарована. Я пока ограничу время присутствия в соцсетях ради собственного благополучия. Но я никогда не перестану использовать свой голос во имя того, во что верю», – написала Гленн.