«Я получила страшное количество хейта». Гленн ограничит присутствие в соцсетях из-за угроз на фоне ее высказываний о событиях в США
Гленн: никогда не перестану использовать свой голос во имя того, во что я верю.
Американская фигуристка Эмбер Гленн ограничит присутствие в соцсетях из-за угроз на фоне ее высказываний о событиях, происходящих в США.
«Когда я решила использовать одну из удивительных вещей, присущих Соединенным Штатам Америки (свободу слова), чтобы передать, что я чувствую как спортсмен, выступающий за команду США в трудное для многих американцев время, я получила страшное количество хейта и угроз. За то, что я использую свой голос, когда меня спрашивают, что я чувствую.
Я ожидала этого, но разочарована. Я пока ограничу время присутствия в соцсетях ради собственного благополучия. Но я никогда не перестану использовать свой голос во имя того, во что верю», – написала Гленн.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Эмбер Гленн
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
I know that a lot of people say you’re just an athlete, like, stick to your job, shut up about politics, but politics affect us all. It is something that I will not just be quiet about because it is something that affects us in our everyday lives. So of course, there are things that I disagree with, but as a community, we are strong and we support each other, and brighter days are ahead of us.”
Сказала это на пресске пару дней назад.
Или про какие страшные события связанные с США в эти пару дней мы еще не знаем? Все президенты вроде в своих странах пока, спят крепким сном по ночам.
Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что даже когда фигуристы следуют правильным процедурам, окончательные решения могут быть вне их контроля.
«Мы изо всех сил старались все согласовать, сделать все, что в наших силах, и, честно говоря, продюсер может просто решить: нет, неважно. Мы не можем контролировать это на 100%», — сказала она на пресс-конференции в среду.
26-летний Гленн сказал, что угроза отмены решения в последнюю минуту часто висит над фигуристами на протяжении всего сезона.
«Я просто надеюсь и молюсь, чтобы мне не пришло электронное письмо со словами... о, кстати, они связались со мной и сказали, что не хотят, чтобы я этим пользовался».
Она добавила, что спортсмены в значительной степени полагаются на свои команды поддержки в этом процессе, в то время как сами они могут сосредоточиться на тренировках.
«Для многих из нас это был очень напряженный процесс, но у нас отличная команда, которая должна с этим справиться, потому что у нас есть работа, которую нужно выполнить, нам нужно кататься на коньках», — сказал Гленн.
«Поэтому я просто сосредотачиваюсь на том, что могу контролировать и что могу делать, а с этим разбираются окружающие меня люди».
Гленн, чья короткая программа сопровождается песней Мадонны "Like a Prayer", сказала, что она спокойно воспримет даже плохие новости.
«Если я получу сообщение от Мадонны, в котором она скажет, что не хочет, чтобы я катался на коньках под её музыку... я просто буду рад получить сообщение от Мадонны».
Аааааа, так наш мандариновый наверное также рассуждал;)))