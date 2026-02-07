23

Дюамель о проблемах Гуменника с музыкой на Олимпиаде: «Это уже третий подобный случай, о котором я слышала»

Дюамель о проблемах Гуменника с музыкой: уже слышала о подобных случаях.

Канадская фигуристка и тренер, двукратная чемпионка мира Меган Дюамель высказалась о проблемах Петра Гуменника с использованием музыки для короткой программы на Олимпиаде.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. 

«Это случилось уже с несколькими людьми на Олимпийских играх. Петр – уже третий подобный случай, о котором я слышала. К сожалению, это происходит из-за проблем с авторскими правами», – отметила Дюамель. 

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
23 комментария
В данном случае, пусть сожалеют сами правообладатели, что Петр не украсит эти Игры своей программой, и мир не увидит этот шедевр на льду
Это для них потеря, что не разрешили катать под Парфюмера и дать взглянуть миру на эту историю через Петра Гуменника
Я, кстати, погрузившись сегодня в этот беспредел, тоже об этом думала. Что мир не увидит такую завораживающую отточенную программу от Пети, где срослось всё, красота, техника, артистизм...музыка...Думаю любой композитор был бы рад такому прекрасному воплощению его произведения. В принципе он и не против, но детище уже в других руках, которые решают...
Посмотрим невероятного Малинина, ничего страшного🤷‍♂️
Искренне верим, что сожаление Меган в конкретно этом случае очень велико.
Нужно замерить уровень ее сожаления в данном случае и сравнить с уровнем сожаления в двух других случаях. И, если сейчас он меньше, то необходимо сильно возмутиться .
люди не меняются. Говорит одно, в душе другое
У Дюамель гормональный фон что ли нормализовался? Последнее время комментирует в нашу сторону без привычной уже от неё агрессии.
Агрессии, может, и нет (таблетками заглушила), но принизила значимость трагедии.
Просто давно не видела кадров из Одессы и Херсона🤷‍♂️
да но другие под эту музыку катали, а Петру запретили... так что тут все очень выборочно
Пора переходить на ИИ или классическую классику)) Алиса, напиши музыкальный трек в стиле "парфюмера".
Капитан очевидность.
Как Дюамель угораздило попасть в почётную базу наших фк-журналистов?)
Ее уже давно опрашивают журналисты наравне с Родниной и Тарасовой. Она просто раньше позволяла себе резкие высказывания и спортс любил их размещать у себя в постах, чтобы коиментариев, пусть и негативных, собрать. Сейчас Дюамель стала более спокойной, но привычка опрашивать по тем или иным вопросам у журналистов осталась.)
База обзвона у журналистов, конечно, очень сомнительная. Может больше никто трубку не берет.
Я понимаю что это не поможет. Но мой сын сейчас прислал фото с Петром. Не боятся спортсмены делать фото друг с другом.
