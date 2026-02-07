Дюамель о проблемах Гуменника с музыкой на Олимпиаде: «Это уже третий подобный случай, о котором я слышала»
Канадская фигуристка и тренер, двукратная чемпионка мира Меган Дюамель высказалась о проблемах Петра Гуменника с использованием музыки для короткой программы на Олимпиаде.
Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами.
«Это случилось уже с несколькими людьми на Олимпийских играх. Петр – уже третий подобный случай, о котором я слышала. К сожалению, это происходит из-за проблем с авторскими правами», – отметила Дюамель.
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Это для них потеря, что не разрешили катать под Парфюмера и дать взглянуть миру на эту историю через Петра Гуменника