Дюамель о проблемах Гуменника с музыкой на Олимпиаде: «Это уже третий подобный случай, о котором я слышала»

Дюамель о проблемах Гуменника с музыкой: уже слышала о подобных случаях.

Канадская фигуристка и тренер, двукратная чемпионка мира Меган Дюамель высказалась о проблемах Петра Гуменника с использованием музыки для короткой программы на Олимпиаде.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами.

«Это случилось уже с несколькими людьми на Олимпийских играх. Петр – уже третий подобный случай, о котором я слышала. К сожалению, это происходит из-за проблем с авторскими правами», – отметила Дюамель.

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК