У Аделии Петросян нет проблем с авторскими правами на музыку к программам перед Олимпиадой (РИА Новости)

У Петросян нет проблем с авторскими правами на музыку перед Олимпиадой.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян не испытывает проблем с авторскими правами на музыку к своим программам перед Олимпиадой-2026, сообщил источник РИА Новости.

Петросян выступит на Олимпийских играх в личном турнире. Короткую программу фигуристка исполняет под попурри треков Майкла Джексона, произвольную – под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Изменений в программах не предполагается.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. Гуменник должен был исполнять под эту музыку короткую программу.

