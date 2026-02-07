74

У Аделии Петросян нет проблем с авторскими правами на музыку к программам перед Олимпиадой (РИА Новости)

У Петросян нет проблем с авторскими правами на музыку перед Олимпиадой.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян не испытывает проблем с авторскими правами на музыку к своим программам перед Олимпиадой-2026, сообщил источник РИА Новости. 

Петросян выступит на Олимпийских играх в личном турнире. Короткую программу фигуристка исполняет под попурри треков Майкла Джексона, произвольную – под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Изменений в программах не предполагается.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. Гуменник должен был исполнять под эту музыку короткую программу. 

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
74 комментария
Позвонили Джексону на тот свет, Майкл не против.
"Если у вас нет проблем с музыкой - мы идём к вам с проверкой на допинг... Но потом, если возьмете медаль!"
Ответ Эдуардо Силва
"Если у вас нет проблем с музыкой - мы идём к вам с проверкой на допинг... Но потом, если возьмете медаль!"
Не придумаем "проблем" с допингом, попробуем придумать что-нибудь ещё.
Ответ Эдуардо Силва
"Если у вас нет проблем с музыкой - мы идём к вам с проверкой на допинг... Но потом, если возьмете медаль!"
А если не поймаем на допинге, проверим не пересекались ли с тренером, вдруг нарушили запрет, тогда все отобрать и выгнать, если не пересекались, еще можно что нибудь поискать. было быжелание
Пусть у этой девочки все сложится, все получится, пусть выдаст прокаты жизни! Ей и без авторских прав хватает проблем, но пусть они станут тем,что не убивает - то закаляет и помогает! Аделька, держись, девочка!
Ответ Narmi_na
Пусть у этой девочки все сложится, все получится, пусть выдаст прокаты жизни! Ей и без авторских прав хватает проблем, но пусть они станут тем,что не убивает - то закаляет и помогает! Аделька, держись, девочка!
Согласна 👍 но если и не получится предлагаю не судить, на ней как и на Пете слишком большая ответственность! Мы любим их несмотря ни на что 😉
Расскажите лучше, что там у Трусовой. Покакал ли Миша сегодня. Задолбали нагнетать
Ответ Den3Lo
Расскажите лучше, что там у Трусовой. Покакал ли Миша сегодня. Задолбали нагнетать
Тройной аксель на удочке со 100500 захода сделала. Странно, что еще нет новости.
Ответ Lennuci
Тройной аксель на удочке со 100500 захода сделала. Странно, что еще нет новости.
Супер. Я в ней даже не сомневался ))). Уж если и тренировать, то его )
"Нет проблем" или же "пока нет проблем"? Это принципиальная разница.
Ну так рано еще для проблем
Судя по ситуации с Гуменником , проблемы можно ждать числу к 15.
Тьфу ,тьфу ,тьфу конечно.
Ответ oldparakhod
Судя по ситуации с Гуменником , проблемы можно ждать числу к 15. Тьфу ,тьфу ,тьфу конечно.
Судя по всему, им одновременно разослали результаты проверок, как было с результатами проверок на нейтральность
Ответ Twenty2
Судя по всему, им одновременно разослали результаты проверок, как было с результатами проверок на нейтральность
Дай то бог. Кто же против то.
У Петра за 10 дней до старта тоже не было проблем
Там однако какие-то флюиды пошли⚡️ В МОК решили вернуть Россию в мировой спорт: в Милане состоялось заседание членов Международного олимпийского комитета, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов. Для этого МОК вскоре должен будет отменить приостановку членства ОКР: это позволит атлетам из России выступить с флагом и гимном на летних Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Кроме того, глава FIS – Элиаш из Швеции – указал на несправедливость санкций против России, напомнив о недавнем вторжении США в Венесуэлу и военных действиях Израиля в Газе — The New York Times t.me/pervsport
Ответ Любовь Потанина
Там однако какие-то флюиды пошли⚡️ В МОК решили вернуть Россию в мировой спорт: в Милане состоялось заседание членов Международного олимпийского комитета, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов. Для этого МОК вскоре должен будет отменить приостановку членства ОКР: это позволит атлетам из России выступить с флагом и гимном на летних Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Кроме того, глава FIS – Элиаш из Швеции – указал на несправедливость санкций против России, напомнив о недавнем вторжении США в Венесуэлу и военных действиях Израиля в Газе — The New York Times t.me/pervsport
Мне кажется это затишье перед бурей. Ждем "ух, честного судейства" в версии исушных судей))
Ответ Любовь Потанина
Там однако какие-то флюиды пошли⚡️ В МОК решили вернуть Россию в мировой спорт: в Милане состоялось заседание членов Международного олимпийского комитета, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов. Для этого МОК вскоре должен будет отменить приостановку членства ОКР: это позволит атлетам из России выступить с флагом и гимном на летних Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Кроме того, глава FIS – Элиаш из Швеции – указал на несправедливость санкций против России, напомнив о недавнем вторжении США в Венесуэлу и военных действиях Израиля в Газе — The New York Times t.me/pervsport
Ну вот не зря Валиева с Трусовой зашевелились, знаю там что-то.
У Валиевой тоже не было проблем вплоть до окончания КП.
