Юрий Лоза: «Я с удовольствием помогу Гуменнику с музыкой»

Композитор Лоза готов помочь Гуменнику с музыкой к короткой программе.

Композитор Юрий Лоза заявил, что готов помочь Петру Гуменнику с музыкой к программе.

Гуменник выступает в короткой программе под саундтрек из фильма «Парфюмер». Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать эту музыку на Олимпиаде -2026 из-за проблем с авторскими правами.

– Конечно, я готов помочь Петру. Эту музыку слушает большое количество человек, почему бы ее не показать на Олимпиаде? Поэтому я с удовольствием помогу, в случае чего.

– Какую песню предложили бы?

– Любую, которая подойдет ему под выступление. Вы же понимаете, что музыка подбирается под танец, а не танец под музыку.

– А как же ваша знаменитая песня «Плот»?

– Не знаю. Фигуристы же показывают целый комплекс элементов, и каждый из них может быть как медленным, так и быстрым. Ребята стараются подбирать более ритмичную музыку. А «Плот» монотонный и идет с одной скоростью. Можно, конечно, сделать какой‑то коллаж, поменять мелодии, – сказал Лоза.