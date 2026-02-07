Юрий Лоза: «Я с удовольствием помогу Гуменнику с музыкой»
Композитор Юрий Лоза заявил, что готов помочь Петру Гуменнику с музыкой к программе.
Гуменник выступает в короткой программе под саундтрек из фильма «Парфюмер». Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать эту музыку на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами.
– Конечно, я готов помочь Петру. Эту музыку слушает большое количество человек, почему бы ее не показать на Олимпиаде? Поэтому я с удовольствием помогу, в случае чего.
– Какую песню предложили бы?
– Любую, которая подойдет ему под выступление. Вы же понимаете, что музыка подбирается под танец, а не танец под музыку.
– А как же ваша знаменитая песня «Плот»?
– Не знаю. Фигуристы же показывают целый комплекс элементов, и каждый из них может быть как медленным, так и быстрым. Ребята стараются подбирать более ритмичную музыку. А «Плот» монотонный и идет с одной скоростью. Можно, конечно, сделать какой‑то коллаж, поменять мелодии, – сказал Лоза.
Зима - моя любимая песня.
Есть Одиночество, Мать пишет...
Немного не в тему, но обидны смешки: сделали автора заложником одной песни.
Взяв только сны и грезы, и детскую мечту,
Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь,
Чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу.
Ну и пусть будет нелегким мой путь,
Тянут ко дну боль и грусть,
Прежних ошибок груз.
Но мой плот, свитый из песен и слов,
Всем моим бедам назло
Вовсе не так уж плох
Ну а что, подходит)