Юрий Лоза: «Я с удовольствием помогу Гуменнику с музыкой»

Композитор Лоза готов помочь Гуменнику с музыкой к короткой программе.

Композитор Юрий Лоза заявил, что готов помочь Петру Гуменнику с музыкой к программе.

Гуменник выступает в короткой программе под саундтрек из фильма «Парфюмер». Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать эту музыку на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. 

– Конечно, я готов помочь Петру. Эту музыку слушает большое количество человек, почему бы ее не показать на Олимпиаде? Поэтому я с удовольствием помогу, в случае чего.

– Какую песню предложили бы?

– Любую, которая подойдет ему под выступление. Вы же понимаете, что музыка подбирается под танец, а не танец под музыку.

– А как же ваша знаменитая песня «Плот»?

– Не знаю. Фигуристы же показывают целый комплекс элементов, и каждый из них может быть как медленным, так и быстрым. Ребята стараются подбирать более ритмичную музыку. А «Плот» монотонный и идет с одной скоростью. Можно, конечно, сделать какой‑то коллаж, поменять мелодии, – сказал Лоза.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Юрий Лоза
мужское катание
logoМатч ТВ
музыка
Кто придумал позвонить Лозе, выдайте премию:)
Ответ Анастасия Лукьянова
Кто придумал позвонить Лозе, выдайте премию:)
а может он сам позвонил?
Ответ Анастасия Лукьянова
Кто придумал позвонить Лозе, выдайте премию:)
Лёд- плоский-его тема получается
Я прям вижу как Петя танцует парфюмера под «нааааа маленьком плотууу….»😂😂😂
Ответ Snegirochka
Я прям вижу как Петя танцует парфюмера под «нааааа маленьком плотууу….»😂😂😂
На маленьком платкеее
Ответ Snegirochka
Я прям вижу как Петя танцует парфюмера под «нааааа маленьком плотууу….»😂😂😂
Ну все лучше, чем без композиции остаться
Было бы смешно, если б не было так грустно…
Ответ naina
Было бы смешно, если б не было так грустно…
Вот действительно, что тренеры, что штаб, что федерация, вроде же, взрослые люди, они не в курсе, что в мире и в РФ происходит? Учитывая такую политическую ситуацию, что им уперлось катать именно под иностранное, неужели не могли под отечественное, или, как их там, из дружественеым стран,, чтобы не было вот таких сюрпризов
У Лозы , кстати, есть хорошие песни, из старых, но все знают только плот
Ответ steelhard
У Лозы , кстати, есть хорошие песни, из старых, но все знают только плот
Мне 40 лет назад нравилась "Я умею мечтать".
Ответ steelhard
У Лозы , кстати, есть хорошие песни, из старых, но все знают только плот
Я согласна с Вами.
Зима - моя любимая песня.
Есть Одиночество, Мать пишет...
Немного не в тему, но обидны смешки: сделали автора заложником одной песни.
А кстати уже забыли, как Петру у нас запретили выступать под Раммштайн ?)) Ни в коем случае ничего против Петра не имею, но это очередной щелчок по носу в первую очередь по руководству нашей федерации, что и им тоже может аукнуться ))
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы,
Взяв только сны и грезы, и детскую мечту,
Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь,
Чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу.
Ну и пусть будет нелегким мой путь,
Тянут ко дну боль и грусть,
Прежних ошибок груз.
Но мой плот, свитый из песен и слов,
Всем моим бедам назло
Вовсе не так уж плох

Ну а что, подходит)
Ответ kverigina
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, Взяв только сны и грезы, и детскую мечту, Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, Чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, Тянут ко дну боль и грусть, Прежних ошибок груз. Но мой плот, свитый из песен и слов, Всем моим бедам назло Вовсе не так уж плох Ну а что, подходит)
По смыслу идеальна
Ответ kverigina
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, Взяв только сны и грезы, и детскую мечту, Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, Чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, Тянут ко дну боль и грусть, Прежних ошибок груз. Но мой плот, свитый из песен и слов, Всем моим бедам назло Вовсе не так уж плох Ну а что, подходит)
Пропела вместе с Вами))
Петр садится на плот и машет платочком судьям. п п ц.
Юрий помощь предложил, а вы его высмеиваете (в комментариях) – нехорошо.
Ребята не надо хейта его спросили он ответил ).
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Ребята не надо хейта его спросили он ответил ).
Это уже нервное..
Уже какое-то издевательство началось
