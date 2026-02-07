Журналист Багрянцева: «Несколько федераций уверяют меня, что без подтверждения, что музыка согласована, спортсмен не может приехать на Олимпиаду»

Журналист рассказала о ситуации с авторскими правами на музыку на Олимпиаде.

Журналист Майя Багрянцева: по словам представителей федераций, фигуристы не могут приехать на Олимпиаду без подтверждения, что музыка для их выступлений согласована.

Российский фигурист Петр Гуменник выступает под саундтрек из фильма «Парфюмер». Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать эту музыку на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами.

«Отвечу про американскую часть истории с «Парфюмером» Петра Гуменника. Танцоры Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко тоже катают в Милане под этот саундтрек (под другие фрагменты, правда).

Поговорила с ними и их федерацией. Они музыку согласовали, этим много занималась федерация – по всем спортсменам до Олимпиады был получен правообладателей зеленый свет. Процесс был очень долгий, но в итоге в МОК были отправлены бумаги, что музыка согласована.

Несколько федераций меня уверяют, что без таких подписанных подтверждений спортсмен не может приехать на Игры», – написала Багрянцева в телеграм-канале «Всем лутц!»

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК