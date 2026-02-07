  • Спортс
  • Журналист Багрянцева: «Несколько федераций уверяют меня, что без подтверждения, что музыка согласована, спортсмен не может приехать на Олимпиаду»
Журналист Багрянцева: «Несколько федераций уверяют меня, что без подтверждения, что музыка согласована, спортсмен не может приехать на Олимпиаду»

Журналист рассказала о ситуации с авторскими правами на музыку на Олимпиаде.

Журналист Майя Багрянцева: по словам представителей федераций, фигуристы не могут приехать на Олимпиаду без подтверждения, что музыка для их выступлений согласована. 

Российский фигурист Петр Гуменник выступает под саундтрек из фильма «Парфюмер». Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать эту музыку на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. 

«Отвечу про американскую часть истории с «Парфюмером» Петра Гуменника. Танцоры Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко тоже катают в Милане под этот саундтрек (под другие фрагменты, правда).

Поговорила с ними и их федерацией. Они музыку согласовали, этим много занималась федерация – по всем спортсменам до Олимпиады был получен правообладателей зеленый свет. Процесс был очень долгий, но в итоге в МОК были отправлены бумаги, что музыка согласована.

Несколько федераций меня уверяют, что без таких подписанных подтверждений спортсмен не может приехать на Игры», – написала Багрянцева в телеграм-канале «Всем лутц!»

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
Пока американская Федра много занималась вопросами касаемых прав на музыку, чем занимались у нас?
Ответ Twenty2
Пока американская Федра много занималась вопросами касаемых прав на музыку, чем занимались у нас?
чемпионатом по прыжкам, кубками Дедов Морозов, рассматривали жалобы Рудковской на МамуИру
Ответ Twenty2
Пока американская Федра много занималась вопросами касаемых прав на музыку, чем занимались у нас?
Как будто в Америке трудно решить проблему с правами когда им это нужно. Hе смешите.
А как же замена музыки у Хендрикс?
Ответ Tucha23pixei
А как же замена музыки у Хендрикс?
Это другое.....
честно говоря пробежался по новостной сводке. интересно чем федерация все время до олимпиады занималась вообще. на русский авось надеялась что ли?

помню не так давно видел новость про то, что Гуменник недели 3 назад еще не был в курсе нужна ли ему виза

не удивлен что и тут такая "прекрасная" ситуация возникла. а федерация параллельно уже прикрывает свою задницу русофобией
Ответ Григорий Молотков
честно говоря пробежался по новостной сводке. интересно чем федерация все время до олимпиады занималась вообще. на русский авось надеялась что ли? помню не так давно видел новость про то, что Гуменник недели 3 назад еще не был в курсе нужна ли ему виза не удивлен что и тут такая "прекрасная" ситуация возникла. а федерация параллельно уже прикрывает свою задницу русофобией
А почему федерация должна чем-то заниматься вообще, если у нас фигуристы выступают как нейтральные атлеты. Ну, пусть сами все и утрясают.
Ответ Григорий Молотков
честно говоря пробежался по новостной сводке. интересно чем федерация все время до олимпиады занималась вообще. на русский авось надеялась что ли? помню не так давно видел новость про то, что Гуменник недели 3 назад еще не был в курсе нужна ли ему виза не удивлен что и тут такая "прекрасная" ситуация возникла. а федерация параллельно уже прикрывает свою задницу русофобией
Это тут на спортс комментаторы утверждали, что Петру нужно подать документы на визу. А он сразу сказал, что она ему не нужна. Потом тренер подтвердила, что у него виза электронная, но знатоки все равно твердили, что этого мало.
Я вас умоляю. У нас спортсменка без пробы приехала на Олимпиаду, а тут музыка.
Сейчас мандариновый момент истины:
1. Бумаги получены и вдруг их отозвали.
2. Бумаг не было и мы просто такие нарядные на Олимпиаду приехали.

Если вдруг второй вариант, поздравляем Антона Тариэльевича с главной ролью у Плющенко в сказке про Иванушку дурачка.
Ответ Элла Бурс
Сейчас мандариновый момент истины: 1. Бумаги получены и вдруг их отозвали. 2. Бумаг не было и мы просто такие нарядные на Олимпиаду приехали. Если вдруг второй вариант, поздравляем Антона Тариэльевича с главной ролью у Плющенко в сказке про Иванушку дурачка.
Если второе, то Сихарулидзе надо писать заявление по собственному и не позориться. Да и к тренеру при таком раскладе тоже много вопросов: надо же не только на других надеяться, но и самим вникать во все вопросы
Ответ Элла Бурс
Сейчас мандариновый момент истины: 1. Бумаги получены и вдруг их отозвали. 2. Бумаг не было и мы просто такие нарядные на Олимпиаду приехали. Если вдруг второй вариант, поздравляем Антона Тариэльевича с главной ролью у Плющенко в сказке про Иванушку дурачка.
а может быть вариант, что правообладатель сменился? А новому плевать на старые договоренности
ну и кто тут облажался? Любитель мандаринок?
Ответ refrabelle
ну и кто тут облажался? Любитель мандаринок?
А вы еще сомневаетесь? 😀
Но Гуменник же приехал)
Мандариновый и иже с ним были озабочены чемпионатом России по прыжкам. Музыку ещё предлагал с диджеем организовать к следующему турниру.. Какие авторские права , о чём вы ? Они своих обязанностей не знают, а если знают, то не выполняют.
Ответ Док Аксель
Мандариновый и иже с ним были озабочены чемпионатом России по прыжкам. Музыку ещё предлагал с диджеем организовать к следующему турниру.. Какие авторские права , о чём вы ? Они своих обязанностей не знают, а если знают, то не выполняют.
Они слишком заняты организацией «честного ух-судейства» на внутренних турнирах и продвижением питерско-плющенского лобби на соревнованиям…войной с ТШТ, имеющим наглость узурпировать еще и парное катание🤨
Ответ Cler
Они слишком заняты организацией «честного ух-судейства» на внутренних турнирах и продвижением питерско-плющенского лобби на соревнованиям…войной с ТШТ, имеющим наглость узурпировать еще и парное катание🤨
У вас Тутберидзе, наверное, и солнце по утрам включает
Наилучшим выходом для нашей Федерации будет - если в ближайшее время они продемонстрируют документ, что разрешение действительно было, просто его отозвали в последний момент. Пока только слова мамы и тимки, плюс невнятное бормотание Бобровой
Ответ Мурманчанин37
Наилучшим выходом для нашей Федерации будет - если в ближайшее время они продемонстрируют документ, что разрешение действительно было, просто его отозвали в последний момент. Пока только слова мамы и тимки, плюс невнятное бормотание Бобровой
Федерация не будет ничего демонстрировать, потому что наши спортсмены там в нейтральном статусе. Думаю, что федерация даже комментировать ничего не имеет права.
Ответ Дженифер
Федерация не будет ничего демонстрировать, потому что наши спортсмены там в нейтральном статусе. Думаю, что федерация даже комментировать ничего не имеет права.
А разве не ФФКР решали кто поедет на Олимпиаду?
"этим много занималась федерация – по всем спортсменам до Олимпиады был получен правообладателей зеленый свет. Процесс был очень долгий, но в итоге в МОК были отправлены бумаги, что музыка согласована" - Как говорится, у тебя была всего одна задача
