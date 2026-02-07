Лев Лазарев: «Желаю Петросян и Гуменнику, чтобы они смогли показать хорошие прокаты на Олимпиаде. На них сейчас такое давление оказывается»
Лазарев пожелал Петросян и Гуменнику хороших прокатов на Олимпиаде.
Фигурист Лев Лазарев заявил, что будет болеть за Петра Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийских играх-2026.
Россияне выступят в личном турнире Олимпиады в нейтральном статусе.
– На Олимпиаде будешь смотреть все виды?
– Хочу посмотреть все виды, и парное катание – его тоже люблю смотреть, и одиночное – буду очень болеть за Петра Гуменника и за Аделию Петросян.
Желаю им, чтобы они смогли показать хорошие прокаты, потому что на них сейчас, мне кажется, такое давление оказывается, – сказал Лазарев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Очень хочу, чтобы когда санкции сняли, Лазарев их там всех растоптал.
