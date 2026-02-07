  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лев Лазарев: «Желаю Петросян и Гуменнику, чтобы они смогли показать хорошие прокаты на Олимпиаде. На них сейчас такое давление оказывается»
1

Лев Лазарев: «Желаю Петросян и Гуменнику, чтобы они смогли показать хорошие прокаты на Олимпиаде. На них сейчас такое давление оказывается»

Лазарев пожелал Петросян и Гуменнику хороших прокатов на Олимпиаде.

Фигурист Лев Лазарев заявил, что будет болеть за Петра Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийских играх-2026.

Россияне выступят в личном турнире Олимпиады в нейтральном статусе. 

– На Олимпиаде будешь смотреть все виды?

– Хочу посмотреть все виды, и парное катание – его тоже люблю смотреть, и одиночное – буду очень болеть за Петра Гуменника и за Аделию Петросян.

Желаю им, чтобы они смогли показать хорошие прокаты, потому что на них сейчас, мне кажется, такое давление оказывается, – сказал Лазарев.

Шансы россиян на Олимпиаде-2026: награды только у фигуристов, лыжники – максимум в десятке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
мужское катание
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
logoЛев Лазарев
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень хочу, чтобы когда санкции сняли, Лазарев их там всех растоптал.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Авербух о россиянах на Олимпиаде: «Нет смысла считать медали, когда команда выступает не в полном объеме»
6 февраля, 20:13
Авербух о судействе на Олимпиаде: «Если ты катаешься на голову выше остальных, то победишь. Именно такая задача стоит перед нашими ребятами»
5 февраля, 18:22
Петросян, Гуменника и Сафонову проверили на допинг 22 раза в течение шести месяцев перед Олимпиадой
5 февраля, 15:48
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
34 минуты назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
50 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем