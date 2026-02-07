Композитор фильма «Парфюмер» о проблемах Гуменника с авторскими правами: «Я не могу влиять на то, как продюсерская компания будет распоряжаться моей музыкой»

Композитор «Парфюмера» не может помочь Гуменнику в ситуации с правами на музыку.

Автор музыки к фильму «Парфюмер: история одного убийцы» австралиец Джонни Клаймек заявил, что не может помочь фигуристу Петру Гуменнику в ситуации с музыкой к короткой программе.

Гуменник выступает под саундтрек из фильма «Парфюмер». Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать эту музыку на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами.

«К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините», – сказал Клаймек.

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой