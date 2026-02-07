Композитор фильма «Парфюмер» о проблемах Гуменника с авторскими правами: «Я не могу влиять на то, как продюсерская компания будет распоряжаться моей музыкой»
Композитор «Парфюмера» не может помочь Гуменнику в ситуации с правами на музыку.
Автор музыки к фильму «Парфюмер: история одного убийцы» австралиец Джонни Клаймек заявил, что не может помочь фигуристу Петру Гуменнику в ситуации с музыкой к короткой программе.
Гуменник выступает под саундтрек из фильма «Парфюмер». Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать эту музыку на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами.
«К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините», – сказал Клаймек.
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК
Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой
Она уж явно не юрист в авторских правах и с бытовым пониманием любых процессов.
Ни о каких авторских правах они и слыхом не слыхивали что ли?! Бери музыку любую и ничего тебе за это не будет ((.
Подлость состоит в том, что предупреждение пришло за день до выступления. Что- то мне всё ЭТО напоминает...........
Про "сейчас" я знаю: поехал в Милан зачем- то..... ((
Права у студии. Всё. Чего людей зря дергать.
Ну и пусть все знают
Автор и тут продал результат своего труда за деньги.
Им там в инсте уже накидал конечно, но думаю смысла нет.
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Film
В США и Западной Европе практика отчуждения интеллектуальной собственности от творца и превращения её в продукт, который может неоднократно перепродаваться и считаться активом, особенно типична.
Но здесь вопрос едва ли коммерческий, а скорее политический.