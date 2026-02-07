  • Спортс
  • Композитор фильма «Парфюмер» о проблемах Гуменника с авторскими правами: «Я не могу влиять на то, как продюсерская компания будет распоряжаться моей музыкой»
78

Композитор «Парфюмера» не может помочь Гуменнику в ситуации с правами на музыку.

Автор музыки к фильму «Парфюмер: история одного убийцы» австралиец Джонни Клаймек заявил, что не может помочь фигуристу Петру Гуменнику в ситуации с музыкой к короткой программе. 

Гуменник выступает под саундтрек из фильма «Парфюмер». Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать эту музыку на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами. 

«К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините», – сказал Клаймек.

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Odds
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
78 комментариев
А журналисты молодцы что докапываются) И спасибо за это. Если найдут откуда ноги растут и кто конкретно решил отозвать права, причем в самой последней момент, будет круто. Уже даже не на уровне спорта, а в целом.
Ответ Хорошее Настроение
А журналисты молодцы что докапываются) И спасибо за это. Если найдут откуда ноги растут и кто конкретно решил отозвать права, причем в самой последней момент, будет круто. Уже даже не на уровне спорта, а в целом.
весь день докапываются, только так и не докопались, а был ли мальчик, был ли контракт или офиц разрешение на использование
Ответ Хорошее Настроение
А журналисты молодцы что докапываются) И спасибо за это. Если найдут откуда ноги растут и кто конкретно решил отозвать права, причем в самой последней момент, будет круто. Уже даже не на уровне спорта, а в целом.
Да откуда вера в слова очередной "мамы Иры" про отзыв?
Она уж явно не юрист в авторских правах и с бытовым пониманием любых процессов.
Приятно, конечно, что композитор извинился, но, к сожалению, это никак не поможет Петру с решением этой проблемы 😭
Ответ Дарья Любезнова
Приятно, конечно, что композитор извинился, но, к сожалению, это никак не поможет Петру с решением этой проблемы 😭
Были бы его права. Тожн не дал бы и попросил бабки. Святого легко строить, когда реального отношения к делу не имеешь
Ответ Воскресенец
Были бы его права. Тожн не дал бы и попросил бабки. Святого легко строить, когда реального отношения к делу не имеешь
Ну всех то по себе не судите
Так мы вышли на правообладателя. За 2 дня до проката. Ура.
Ответ 4est
Так мы вышли на правообладателя. За 2 дня до проката. Ура.
Если учесть, что сегодня суббота, а завтра воскресенье, то самое время!
Такое впечатление, что Сихарулидзе и наши спортивные юристы вчера только на свет родились ((.
Ни о каких авторских правах они и слыхом не слыхивали что ли?! Бери музыку любую и ничего тебе за это не будет ((.
Подлость состоит в том, что предупреждение пришло за день до выступления. Что- то мне всё ЭТО напоминает...........
Ответ Лизавета Анна -Мария
Такое впечатление, что Сихарулидзе и наши спортивные юристы вчера только на свет родились ((. Ни о каких авторских правах они и слыхом не слыхивали что ли?! Бери музыку любую и ничего тебе за это не будет ((. Подлость состоит в том, что предупреждение пришло за день до выступления. Что- то мне всё ЭТО напоминает...........
ТШТ, видимо, сами занимались правами музыки
Ответ Скелет_Полишинеля
ТШТ, видимо, сами занимались правами музыки
Вот мне и интересно, чем занимается федерация?? И сейчас и тогда........
Про "сейчас" я знаю: поехал в Милан зачем- то..... ((
Сейчас весь состав "Парфюмера" обзвонят?

Права у студии. Всё. Чего людей зря дергать.
Ответ Zhuuuzhik
Сейчас весь состав "Парфюмера" обзвонят? Права у студии. Всё. Чего людей зря дергать.
Пресс-служба Л’Этуаль: «Мы вообще не в курсе, ребята!»
Ответ Zhuuuzhik
Сейчас весь состав "Парфюмера" обзвонят? Права у студии. Всё. Чего людей зря дергать.
там болельщики даже актеру главной роли Парфмера писали 😁
Ну и пусть все знают
Поймала себя на мысли, что Федре вот в таких вопросах - согласовать, найти лучших юристов - надо с журналистами сотрудничать. Только за сегодня в направлении решения вопроса они и их сарафан сделали больше, чем вся Федра за год
Кто мешал подписать договор с этой продюсерской компанией заранее, до Олимпиады?
Авторские права довели до полного абсурда в результате чего они перестали быть авторскими: сам автор не может ими распоряжаться.
Ответ riverman1980
Авторские права довели до полного абсурда в результате чего они перестали быть авторскими: сам автор не может ими распоряжаться.
Действительно, вот построил дом на продажу и продал, почему я жить теперь в нем не могу) С хрена ли, пустите!
Автор и тут продал результат своего труда за деньги.
Ответ riverman1980
Авторские права довели до полного абсурда в результате чего они перестали быть авторскими: сам автор не может ими распоряжаться.
Круче политологов спортса только правоведы спортса.
Права принадлежат Constantin Film. Немцы.
Им там в инсте уже накидал конечно, но думаю смысла нет.
Кажется, имеется в виду вот эта контора:
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Film
В США и Западной Европе практика отчуждения интеллектуальной собственности от творца и превращения её в продукт, который может неоднократно перепродаваться и считаться активом, особенно типична.
Но здесь вопрос едва ли коммерческий, а скорее политический.
Ответ Антон Сватковский
Кажется, имеется в виду вот эта контора: https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Film В США и Западной Европе практика отчуждения интеллектуальной собственности от творца и превращения её в продукт, который может неоднократно перепродаваться и считаться активом, особенно типична. Но здесь вопрос едва ли коммерческий, а скорее политический.
А что не так с практикой? Музыка сугубо под фильм писалась. Такая же работа, как любая другая
Ответ Антон Сватковский
Кажется, имеется в виду вот эта контора: https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Film В США и Западной Европе практика отчуждения интеллектуальной собственности от творца и превращения её в продукт, который может неоднократно перепродаваться и считаться активом, особенно типична. Но здесь вопрос едва ли коммерческий, а скорее политический.
Нет здесь никакой политики. За границей собственность есть собственность. У нас же право собственности не уважают.
