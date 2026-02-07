  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Отец Смолкина: «У Глеба и Дианы Дэвис боевой настрой на Олимпиаду, они рассчитывают на медали. Мы с Тутберидзе довольны их выступлением»
53

Отец Смолкина: «У Глеба и Дианы Дэвис боевой настрой на Олимпиаду, они рассчитывают на медали. Мы с Тутберидзе довольны их выступлением»

Дэвис и Смолкин рассчитывают на медаль Олимпийских игр, заявил отец фигуриста.

Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего за Грузию в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис, заявил, что у дуэта боевой настрой на Олимпийские игры в Пекине.

Дэвис и Смолкин заняли 6-е место в ритм-танце в командном турнире. 

«У них боевой настрой на эту Олимпиаду. Они готовились и рассчитывают на медали, а мы за них держим кулачки. Я буквально недавно закончил смотреть их выступление, еду с гастролей. Безумно переживал, как в первый раз. Ну как тут не переживать. Они молодцы. Уже созвонился с Этери [Тутберидзе], мы довольны их выступлением.

Они спокойно разместились в олимпийской деревне. Довольны гостиницей и условиями, кормят хорошо. На этой Олимпиаде уже не такие требования как в Пекине, там ковидные ограничения были.

Конечно, не получается на расстоянии поддерживать их как следует. Они готовились, как и все спортсмены, никаких секретов в подготовке не было. Мы не так часто видимся, но по возможности обязательно встречаемся. В последний раз виделись в Грузии в прошлом году. После Олимпиаду ребята не планируют приезжать в Россию», – сказал Борис Смолкин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: КП-Петербург
командные соревнования
logoЭтери Тутберидзе
logoОлимпиада-2026
logoГлеб Смолкин
танцы на льду
logoДиана Дэвис
сборная Грузии
Борис Смолкин
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Врёте, папенька! На условия ваша неблагодарная корзиночка уже успела пожаловаться)
Сколько нянек у такой посредственной пары
Ответ Арктический Лед
Сколько нянек у такой посредственной пары
Отец Смолкина и мать Дэвис - это вроде родители, их не больше чем у других людей;)))
Ответ Элла Бурс
Отец Смолкина и мать Дэвис - это вроде родители, их не больше чем у других людей;)))
Денег и админресурса больше
Ну какие же они все противные...
Ответ Девочка с севера
Ну какие же они все противные...
Нет ,этот папаша классный)
Ответ Девочка с севера
Ну какие же они все противные...
+1000
" После Олимпиады ребята приезжать в Россию не собираются.. ", так никто и не сомневался, у ребят нет понятия Родины, но хотя бы Смолкин мог родителей проведать, никто ему это не запрещает..
Ответ Westmoreland
" После Олимпиады ребята приезжать в Россию не собираются.. ", так никто и не сомневался, у ребят нет понятия Родины, но хотя бы Смолкин мог родителей проведать, никто ему это не запрещает..
Где-то рыдает Астраханский рыбинститут
Ответ Westmoreland
" После Олимпиады ребята приезжать в Россию не собираются.. ", так никто и не сомневался, у ребят нет понятия Родины, но хотя бы Смолкин мог родителей проведать, никто ему это не запрещает..
Конечно не планируют. На Олимпиаде соревнования не заканчиваются в сезоне. Потом идет чемпионат Мира, в котором они принимают участие. Думайте, прежде чем писать.
Так написано сухо – "отец Смолкина". Даже имя не указали. А это, между прочим, заслуженный артист РФ.
Ответ Vanek1411
Так написано сухо – "отец Смолкина". Даже имя не указали. А это, между прочим, заслуженный артист РФ.
Это еще ничего, когда в заголовках спорца супруги или родители друг друга ’’называют’’ по фамилии- вот где жесть
Ответ Vanek1411
Так написано сухо – "отец Смолкина". Даже имя не указали. А это, между прочим, заслуженный артист РФ.
После того что этот „заслуженный“ нёс про Россию и президента, то звание „отец Смолкина“, он только и заслуживает. Тем более этот заслуженный дворецкий проявил абсолютную солидарность и поддержал Хаматову в её спиче о том что звания заслуженного и народного артиста это ничто. Поэтому зачем старому и хамоватому старику отказывать в том, чтобы назвать его никем)
Ваш сын дистанировался от России, и мне теперь очень фиолетово на него.
Ответ Утренняя Аврора
Ваш сын дистанировался от России, и мне теперь очень фиолетово на него.
Комментарий скрыт
Судя по высказываним Смолкина-младшего, он дорого обходится Этери, капризная царица
Ответ 40-летний менеджер
Судя по высказываним Смолкина-младшего, он дорого обходится Этери, капризная царица
Конечно, если фраз из интервью надергать и каждую преподнести как отдельную статью с кликбейтным заголовком, то да.
Ответ 40-летний менеджер
Судя по высказываним Смолкина-младшего, он дорого обходится Этери, капризная царица
Ещё тот высокомерный нарцисс
ПапаБоря , учились бы у МамИры пиару , сплетни нужно не комментировать, а производить самим, та уже со своей теорией на Малахова вышла🤣 , а вы если комментируете, как Глебушка всем доволен,, так хоть спорт почитайте, на что деточки тут только не нажаловались. И сал им горький,и хлеб.
Папа, как нам Вас не хватало! 🤣. Смолкин-старший троль высшего уровня: всем довольны, ждут медалей😄
Ответ Ёжик_в_тумане
Папа, как нам Вас не хватало! 🤣. Смолкин-старший троль высшего уровня: всем довольны, ждут медалей😄
Папа живёт в мире розовых пони 😂
Нет, ну, а чо медали-то не хотеть с шестого места? Прям в самый раз!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. США победили в командном турнире, Япония – 2-я, Италия – 3-я
8 февраля, 21:48
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
«Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей». Журова дала совет фигуристке, которая пожаловалась на курящих в Олимпийской деревне
7 февраля, 09:56
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
34 минуты назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
50 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем