Отец Смолкина: «У Глеба и Дианы Дэвис боевой настрой на Олимпиаду, они рассчитывают на медали. Мы с Тутберидзе довольны их выступлением»

Дэвис и Смолкин рассчитывают на медаль Олимпийских игр, заявил отец фигуриста.

Отец фигуриста Глеба Смолкина , выступающего за Грузию в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис , заявил, что у дуэта боевой настрой на Олимпийские игры в Пекине.

Дэвис и Смолкин заняли 6-е место в ритм-танце в командном турнире.

«У них боевой настрой на эту Олимпиаду. Они готовились и рассчитывают на медали, а мы за них держим кулачки. Я буквально недавно закончил смотреть их выступление, еду с гастролей. Безумно переживал, как в первый раз. Ну как тут не переживать. Они молодцы. Уже созвонился с Этери [Тутберидзе ], мы довольны их выступлением.

Они спокойно разместились в олимпийской деревне. Довольны гостиницей и условиями, кормят хорошо. На этой Олимпиаде уже не такие требования как в Пекине, там ковидные ограничения были.

Конечно, не получается на расстоянии поддерживать их как следует. Они готовились, как и все спортсмены, никаких секретов в подготовке не было. Мы не так часто видимся, но по возможности обязательно встречаемся. В последний раз виделись в Грузии в прошлом году. После Олимпиаду ребята не планируют приезжать в Россию», – сказал Борис Смолкин.