Парсегова о выступлении в одиночном и парном турнирах: «Настраивалась как обычно, старалась на тренировках. Физически нелегко, но все хорошо»

Парсегова о выступлении в двух видах: мечта исполнилась, хочется работать дальше.

Фигуристка Арина Парсегова высказалась о том, что на первенстве России-2026 среди юниоров выступила и в одиночном, и в парном катании.

В женском одиночном катании Парсегова заняла 13-е место, а в паре с Матвеем Богдановым – 5-е.

«Я очень довольна, что у нас наконец-то все получилось. Как выдержала выступление в двух видах и как настраивалась? Настраивалась как обычно, работала над этим, старалась на тренировках по максимуму, чтобы наработать все.

Как удается так быстро перестраиваться с одного вида на другой? Не знаю, не замечаю разницы. Как чувствую себя физически? Нелегко, но все хорошо.

Мечта выступить в двух видах исполнилась? Мечта исполнилась, хочется работать дальше, чтобы занимать высокие места», – сказала Парсегова.