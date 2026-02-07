  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Парсегова о выступлении в одиночном и парном турнирах: «Настраивалась как обычно, старалась на тренировках. Физически нелегко, но все хорошо»
15

Парсегова о выступлении в одиночном и парном турнирах: «Настраивалась как обычно, старалась на тренировках. Физически нелегко, но все хорошо»

Парсегова о выступлении в двух видах: мечта исполнилась, хочется работать дальше.

Фигуристка Арина Парсегова высказалась о том, что на первенстве России-2026 среди юниоров выступила и в одиночном, и в парном катании. 

В женском одиночном катании Парсегова заняла 13-е место, а в паре с Матвеем Богдановым – 5-е. 

«Я очень довольна, что у нас наконец-то все получилось. Как выдержала выступление в двух видах и как настраивалась? Настраивалась как обычно, работала над этим, старалась на тренировках по максимуму, чтобы наработать все.

Как удается так быстро перестраиваться с одного вида на другой? Не знаю, не замечаю разницы. Как чувствую себя физически? Нелегко, но все хорошо.

Мечта выступить в двух видах исполнилась? Мечта исполнилась, хочется работать дальше, чтобы занимать высокие места», – сказала Парсегова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
пары
женское катание
Матвей Богданов
Арина Парсегова
logoсборная России
чемпионат России среди юниоров
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арина - маленький герой сегодняшних соревнований, и не просто тем, что выступила в двух видах. Они единственные откатали чисто! И это против уже опытных пар, которых изначально натаскивали на парные элементы.

Желаю удачи и реализации Арине, какой бы вид ни выбрала. На нее очень приятно смотреть
Ариша - достойная воспитанница ТШТ , не дрогнула в парном турнире , стойко выдержав две программы !
Ариша ты молодец большая, опора и поддержка для мамы, путь не простой, у хороших людей он всегда трудный, испытывают), но я за тебя и сама ЭГ свой самый человечный поступок,о котором я в курсе совершила относительно Вас с Мамой.Держитесь с мамой,конек пяточка попала в выбоину, как и у Насти Мишиной блин с выброса, бывает. желаю справится.Верю в будущую Чемпионку! Маме лучи поддержки!ЭГ и тренерам спасибо за путь Ариши под защитой.....
Арина ты нереальныя умничка, пусть тебе и в парах и в одиночном сопутствует удача! Здоровья тебе крепкого и хороших тренировок и выступлений, очень рада,что вы с Матвеем попали в сборную!
Арина ещё и в юниорский парный финал отобралась. Надеюсь, уж там-то их лояльнее отсудят? Сколько можно придерживать таких хороших и перспективных ребят!
Хрупкой девчушке Арине Парсеговой здоровья, сил, мастерства и удачи!
Аришка, ты герой этого первенства🔥
Арина, молодец. Жаль, что в кп сорвала каскад, были неплохие шансы отобраться в резерв
А чем там закончилась история с судом? Вроде не было новостей о каком-то окончательном итоге?
Ответ заблокированному пользователю
А чем там закончилась история с судом? Вроде не было новостей о каком-то окончательном итоге?
Согласно итогам суда, семья Арины должна была выплатить деньги. Тим Тутберидзе организовали мастер класс и эти деньги пошли как раз на это.
Ответ Aleksandra Gagarina
Согласно итогам суда, семья Арины должна была выплатить деньги. Тим Тутберидзе организовали мастер класс и эти деньги пошли как раз на это.
Я знаю что деньги собрали, но не видел новости что Тутберидзе передала собранные деньги на оплату долга.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Первенство России. Шешелева и Карнаухов победили, Сажина и Белкин – 2-е, Гусева и Овчинников – 3-и
7 февраля, 13:46
Евгений Плющенко: «Костылева – спортсмен с железным чемпионским характером, готовая идти на риск ради того, чтобы быть лучшей»
7 февраля, 11:00
Расписание первенства России среди юниоров в Саранске
7 февраля, 04:50
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
33 минуты назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
49 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем