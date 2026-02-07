135

Мама Гуменника о ситуации с музыкой к программе: «Успокою: найдено хорошее решение вопроса»

Мама Гуменника о ситуации с музыкой: найдено хорошее решение вопроса.

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, сообщила, что решение вопроса с музыкой для программы было найдено.

Музыку к короткой программе Гуменника «Парфюмер» запретил МОК из-за проблем с авторскими правами.

«Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай бог, чтобы все срослось!» – написала Елена Гуменник. 

Мужчины выступят с короткими программами на Олимпиаде 10 февраля.

Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал figurexing
Надо перестать заходить на спортс непосредственно до выступлений ребят. Иначе я поседею молодой
Ответ Sportsfan
Надо перестать заходить на спортс непосредственно до выступлений ребят. Иначе я поседею молодой
Я вспомнила, как обновляла спортс в 2022г. перед ПП командника, чтобы узнать будут ли замены, и пока была эта возня с положительной пробой, и допустят ли Камилу к личке🤦‍♀️
Ответ Лутц-Ритт
Я вспомнила, как обновляла спортс в 2022г. перед ПП командника, чтобы узнать будут ли замены, и пока была эта возня с положительной пробой, и допустят ли Камилу к личке🤦‍♀️
о блин, да(( Особенно после первых сообщений о положительной пробе - каждые пять минут в надежде на хоть какие-то новости.
Капец. Форс-мажоры на олимпиадах становятся уже привычной, но от этого не менее стрессовой реальностью(
Эх, на МОК бы маму Иру спустить — она бы уже пировала на руинах...
Ответ UserUser876
Эх, на МОК бы маму Иру спустить — она бы уже пировала на руинах...
Комментарий скрыт
Ответ UserUser876
Эх, на МОК бы маму Иру спустить — она бы уже пировала на руинах...
в 2030м году посмотрим на это
Где представитель федерации, работающий со СМИ. Что за бредятина, почему болельщики все узнают черт знает откуда?!
Ответ tanya_1111
Где представитель федерации, работающий со СМИ. Что за бредятина, почему болельщики все узнают черт знает откуда?!
В условиях, когда могут отстранить за подозрение в знакомстве со знакомым знакомого знакомого Путина, логично, что федерация стремится как можно меньше подчёркивать свои связи с фигуристами.
Ответ Антон Сватковский
В условиях, когда могут отстранить за подозрение в знакомстве со знакомым знакомого знакомого Путина, логично, что федерация стремится как можно меньше подчёркивать свои связи с фигуристами.
А раньше что им мешало? Как будто в ситуации с Валиевой они что-то сообщали, да они до сих пор по той ситуации ничего не сказали.
Кстати, прикиньте, как повезло, что произвольная у него Онегин, а не Дориан Грей, как тут многие хотели) было бы в 2 раза больше проблем.
Ответ Sincere
Кстати, прикиньте, как повезло, что произвольная у него Онегин, а не Дориан Грей, как тут многие хотели) было бы в 2 раза больше проблем.
Да, помню видела комментарии на спортсе, что под русскую музукк не нужно кататься
Ответ Sincere
Кстати, прикиньте, как повезло, что произвольная у него Онегин, а не Дориан Грей, как тут многие хотели) было бы в 2 раза больше проблем.
Просто может случиться, что до произвольной он не доберется, в связи с последними событиями. И все равно под какую музыку бы он ее катал. Но я верю в лучшее, только Петр и спасал хоть как то интересоваться этой олимпиадой
Может хватит есть мандарины и таращиться на мододых фигурсток, а ПОРА заняться фк? Неужели нельзя было согласовать с автором музыку.?
Позор, просто позор руководству.
Петру и всем нам крепких нервов.
Нашим спортсменам - сил и удачи!!!
Ответ Утренняя Аврора
Может хватит есть мандарины и таращиться на мододых фигурсток, а ПОРА заняться фк? Неужели нельзя было согласовать с автором музыку.? Позор, просто позор руководству. Петру и всем нам крепких нервов. Нашим спортсменам - сил и удачи!!!
как писала мама Гуменника, согласованные права были отозваны спецом за 3 дня до проката, он же в Пекине выступал и не было проблем
Ответ nata.balashova1337
как писала мама Гуменника, согласованные права были отозваны спецом за 3 дня до проката, он же в Пекине выступал и не было проблем
Да сколько можно говорить, что на остальные м/с ужесточенные правила на права не распространяются. То что у кого-то что-то прокатило в Пекине, на этапах, ещё где-то - не значит, что прокатит на ОИ, если лицензия не получена.
Не заходила сегодня на Спортс и лучше бы и дальше не заходила... Это просто треш какой-то, у меня волосы дыбом. Петенька, держись!
Спасибо маме,а где весь так называемый фигурнокатательный бомонд.Засунули свои языки в одно место?
Ответ Olga Tchistyakov
Спасибо маме,а где весь так называемый фигурнокатательный бомонд.Засунули свои языки в одно место?
"фигурнокатательный бомонд" весь здесь, за словом в карман не.....по 150-500 комментов в каждой новости...
Ответ Olga Tchistyakov
Спасибо маме,а где весь так называемый фигурнокатательный бомонд.Засунули свои языки в одно место?
Музыку сочиняют в срочном порядке
Вот не зря казалось, что как-то всё у Петра складывалось гладко. Пусть эта история окажется неприятной накладкой, которая быстро решится и всё закончится хорошим прокатом. Удачи! Как там - Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее!
Ответ Marya Y
Вот не зря казалось, что как-то всё у Петра складывалось гладко. Пусть эта история окажется неприятной накладкой, которая быстро решится и всё закончится хорошим прокатом. Удачи! Как там - Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее!
Как говорила Тутбертзе " когда все хорошо может быть плохо" не дословно
Ответ Мария С
Как говорила Тутбертзе " когда все хорошо может быть плохо" не дословно
Тоже вспомнила те слова.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Орешник ?
Чемоданчик с наличкой
Где Сиха..,, что он там делает на ОИ, почему мы получаем информацию от кого угодно, но только не от ФФКР, спасибо маме , хоть она немного успокоила 😳
Ответ Westmoreland
Где Сиха..,, что он там делает на ОИ, почему мы получаем информацию от кого угодно, но только не от ФФКР, спасибо маме , хоть она немного успокоила 😳
мандарины трескает
Ответ Westmoreland
Где Сиха..,, что он там делает на ОИ, почему мы получаем информацию от кого угодно, но только не от ФФКР, спасибо маме , хоть она немного успокоила 😳
Он наслаждается Миланом
