Мама Гуменника о ситуации с музыкой к программе: «Успокою: найдено хорошее решение вопроса»

Мама Гуменника о ситуации с музыкой: найдено хорошее решение вопроса.
Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, сообщила, что решение вопроса с музыкой для программы было найдено.
Музыку к короткой программе Гуменника «Парфюмер» запретил МОК из-за проблем с авторскими правами.
«Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай бог, чтобы все срослось!» – написала Елена Гуменник.
Мужчины выступят с короткими программами на Олимпиаде 10 февраля.
Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой
