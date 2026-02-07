Мама Гуменника о ситуации с музыкой к программе: «Успокою: найдено хорошее решение вопроса»

Мама Гуменника о ситуации с музыкой: найдено хорошее решение вопроса.

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника , сообщила, что решение вопроса с музыкой для программы было найдено.

Музыку к короткой программе Гуменника «Парфюмер» запретил МОК из-за проблем с авторскими правами.

«Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай бог, чтобы все срослось!» – написала Елена Гуменник.

Мужчины выступят с короткими программами на Олимпиаде 10 февраля.

