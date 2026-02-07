187

Британский пианист удалил комментарий, в котором предлагал помощь Гуменнику с музыкой

Британский пианист не поможет Гуменнику с музыкой на Олимпиаде.

Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт удалил из соцсети комментарий, в котором предлагал помощь Петру Гуменнику с музыкой для короткой программы «Парфюмер».

Музыку к короткой программе российского фигуриста запретил МОК из-за проблем с авторскими правами.

К Бартлетту обратилась болельщица с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки. 

«Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути», – ответил пианист.

Через некоторое время комментарий был удален.

Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Жукова
Если у Сихарулидзе есть хоть капля совести, он должен подать в отставку. То, что сейчас происходит с Петром, ненормальная ситуация. Это полная некомпетентность спортфункционеров, халатность, несоответствие занимаемой должности. Так быть не должно.
Ответ Тик-ток
Если у Сихарулидзе есть хоть капля совести, он должен подать в отставку. То, что сейчас происходит с Петром, ненормальная ситуация. Это полная некомпетентность спортфункционеров, халатность, несоответствие занимаемой должности. Так быть не должно.
Это вы смешно пошутили, про совесть.
Ответ Тик-ток
Если у Сихарулидзе есть хоть капля совести, он должен подать в отставку. То, что сейчас происходит с Петром, ненормальная ситуация. Это полная некомпетентность спортфункционеров, халатность, несоответствие занимаемой должности. Так быть не должно.
Причем здесь он, если правообладатели запретили, когда узнали, что под их музыку будет русский выступать?
Сам факт, что он хотел помочь, уже говорит о многом — это очень по-человечески. Но при этом странно ожидать, что он будет рисковать своей работой: запрет исходит от начальства, а не от него.

Вот и вся пресловутая свобода — такая же зависимость от системы, в которой живут. В этом смысле «свобода» на Западе мало чем отличается — люди так же зависят от вышестоящих.
Ответ Лиза Михайлова
Сам факт, что он хотел помочь, уже говорит о многом — это очень по-человечески. Но при этом странно ожидать, что он будет рисковать своей работой: запрет исходит от начальства, а не от него. Вот и вся пресловутая свобода — такая же зависимость от системы, в которой живут. В этом смысле «свобода» на Западе мало чем отличается — люди так же зависят от вышестоящих.
+100!
Ответ Лиза Михайлова
Сам факт, что он хотел помочь, уже говорит о многом — это очень по-человечески. Но при этом странно ожидать, что он будет рисковать своей работой: запрет исходит от начальства, а не от него. Вот и вся пресловутая свобода — такая же зависимость от системы, в которой живут. В этом смысле «свобода» на Западе мало чем отличается — люди так же зависят от вышестоящих.
Спасибо, кэп, просто открыл мне глаза на этот мир!
Видать, уже получил выговор от своих. На какое-то мгновение мир показался лучше, чем есть на самом деле. Петя, держись!!!
Ответ Galinart
Видать, уже получил выговор от своих. На какое-то мгновение мир показался лучше, чем есть на самом деле. Петя, держись!!!
нет, просто есть права на мелодию, а не на ее аранжировку))), правообладатель у музыкального произведения изначально один
Ещё один комментарий мамы Петра Гуменника (на этот раз радостный):

Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!
Ответ Дженифер
Ещё один комментарий мамы Петра Гуменника (на этот раз радостный): Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!
Спасибо огромное за хорошие новости!
Ответ Дженифер
Ещё один комментарий мамы Петра Гуменника (на этот раз радостный): Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!
Да всё там срастётся, эта тема никогда не была большой проблемой, и всё решалось.
Уверена, хотел искренне помочь человек. Удивляет, как быстро ему объяснили, что этого делать не надо …
Ответ smoky eyes
Уверена, хотел искренне помочь человек. Удивляет, как быстро ему объяснили, что этого делать не надо …
Все еще удивляет?
Ответ Спартаковец навсегда
Все еще удивляет?
К сожалению, да. Хочется жить в нормальном мире)
Думаю, ему популярно объяснили, что негоже помогать спортсмену из России🤷‍♀️
Но за попытку, спасибо
Ответ Лутц-Ритт
Думаю, ему популярно объяснили, что негоже помогать спортсмену из России🤷‍♀️ Но за попытку, спасибо
У него контракт с компанией-правообладателем. Скорее всего, из-за этого всё и отменилось
В оф.аккаунте просят не нагнетать вокруг ситуации. Петр в Милане, сохраняет хороший рабочий настрой. Близкие к нему люди поделились инфо, что решение вроде бы найдено. Естессно, пока без подробностей.
Будем надеяться, что Петр справится с очень неприятной ситуацией и покажет свои талант и характер на все 100%!
Пете удачи! ❤️ Пусть все получится у нашего любимого стратега! ))
Ответ Ева Майская
В оф.аккаунте просят не нагнетать вокруг ситуации. Петр в Милане, сохраняет хороший рабочий настрой. Близкие к нему люди поделились инфо, что решение вроде бы найдено. Естессно, пока без подробностей. Будем надеяться, что Петр справится с очень неприятной ситуацией и покажет свои талант и характер на все 100%! Пете удачи! ❤️ Пусть все получится у нашего любимого стратега! ))
А что за аккаунт?
Ответ Ева Майская
В оф.аккаунте просят не нагнетать вокруг ситуации. Петр в Милане, сохраняет хороший рабочий настрой. Близкие к нему люди поделились инфо, что решение вроде бы найдено. Естессно, пока без подробностей. Будем надеяться, что Петр справится с очень неприятной ситуацией и покажет свои талант и характер на все 100%! Пете удачи! ❤️ Пусть все получится у нашего любимого стратега! ))
Хотелось бы что бы такие новости сообщала федерация, а то как "болельщики купите билетики на прокаты так они все с улыбкой" , а как людям информацию давать нет никого.
свобода слова подъехала и объяснила)
В хорошем мире мы живем канеш .
Ответ NomerSports
В хорошем мире мы живем канеш .
В удивительном...
Ну вот как после этого не поверить, что Петю специально выключают из борьбы за высокие места? При чистых прокатах с его-то контентом он мог зацепить медаль. Аделии приготовиться.
