Британский пианист удалил комментарий, в котором предлагал помощь Гуменнику с музыкой

Британский пианист не поможет Гуменнику с музыкой на Олимпиаде.

Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт удалил из соцсети комментарий, в котором предлагал помощь Петру Гуменнику с музыкой для короткой программы «Парфюмер».

Музыку к короткой программе российского фигуриста запретил МОК из-за проблем с авторскими правами.

К Бартлетту обратилась болельщица с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки.

«Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути», – ответил пианист.

Через некоторое время комментарий был удален.

Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой