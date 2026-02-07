Британский пианист удалил комментарий, в котором предлагал помощь Гуменнику с музыкой
Британский пианист не поможет Гуменнику с музыкой на Олимпиаде.
Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт удалил из соцсети комментарий, в котором предлагал помощь Петру Гуменнику с музыкой для короткой программы «Парфюмер».
Музыку к короткой программе российского фигуриста запретил МОК из-за проблем с авторскими правами.
К Бартлетту обратилась болельщица с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки.
«Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути», – ответил пианист.
Через некоторое время комментарий был удален.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Жукова
