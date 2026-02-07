370

Гуменник не сможет использовать на Олимпиаде музыку к программе «Дюна» (РИА Новости)

Гуменник не сможет использовать на Олимпиаде-2026 музыку к программе «Дюна».

Фигурист Петр Гуменник не сможет выступить на Олимпиаде-2026 под музыку из фильма «Дюна». 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее стало известно, что музыку к короткой программе Гуменника под саундтрек из фильма «Парфюмер» запретил МОК из-за проблем с авторскими правами. После этого к СМИ появились сообщения, что Гуменник может вернуться к старой короткой «Дюна». 

«Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из «Дюны», так как нет времени на проверку (авторских прав) на использование», – сообщил источник.

Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
РИА Новости
370 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что, на ОИ надо приезжать со своим баянистом, блин. ?
Ответ Док Аксель
Ну что, на ОИ надо приезжать со своим баянистом, блин. ?
Похоже!)))))
Ответ Док Аксель
Ну что, на ОИ надо приезжать со своим баянистом, блин. ?
Балалайкой , водкой и медведем тоже.
Ожидаемо. Предлагаю поставить "Лето и арбалеты", показать фак и демонстративно покинуть заведение.
Ответ Den3Lo
Ожидаемо. Предлагаю поставить "Лето и арбалеты", показать фак и демонстративно покинуть заведение.
Пусть под Калинку выходит. Костюм подходит. И фак показать, да. И пусть толерантные делают вид, что ничего не было)
Ответ chepushilka_
Пусть под Калинку выходит. Костюм подходит. И фак показать, да. И пусть толерантные делают вид, что ничего не было)
калинка малинка, ладушки аладушки, матрешка березка..... А я вчера смеялся с этой песни у девочек. Зря
Господи, собирали всей страной одного Петра полгода на ОИ.
И опять влипли.
В прошлый раз талантливейшей девочки, которая могла стать двукратной ОЧ, не могли вовремя допинг тесты отследить, теперь вот с единственным одиночником история(((
Ответ TANITA
Господи, собирали всей страной одного Петра полгода на ОИ. И опять влипли. В прошлый раз талантливейшей девочки, которая могла стать двукратной ОЧ, не могли вовремя допинг тесты отследить, теперь вот с единственным одиночником история(((
А что господин Дегтярев скажет по этому поводу?
Ответ TANITA
Господи, собирали всей страной одного Петра полгода на ОИ. И опять влипли. В прошлый раз талантливейшей девочки, которая могла стать двукратной ОЧ, не могли вовремя допинг тесты отследить, теперь вот с единственным одиночником история(((
А как она могла стать 2ОИ с положительной допинг пробой?)
всегда должен быть план "б" -группа Дюна - привет с большого Бодуна.
Ответ atonce
всегда должен быть план "б" -группа Дюна - привет с большого Бодуна.
У меня нервный смех от вашего коммента)))
Ответ atonce
всегда должен быть план "б" -группа Дюна - привет с большого Бодуна.
А что, я поддерживаю, где подписать. Песенка веселая у них. Можно ещё группу Битрман к ним - Подбухну или Тони Старк
Что то, что что это в данной ситуации очень к месту и связано с Петей, а костюм можно взять от Железного человека
У меня два вопроса
1. кто-нибудь вообще запрашивал эти права от нашей стороны?
2. Что с Джексоном?
Ответ tanya_1111
У меня два вопроса 1. кто-нибудь вообще запрашивал эти права от нашей стороны? 2. Что с Джексоном?
1. А зачем? Авось и так пронесёт. Тут с непроверенными пробами ездили. А вы о каких то правах, о какой то музыке. Нашим чиновникам не до этого, у них праздник в Италию едут на Олимпиаду.
2. Будет такая же петрушка.
Ответ tanya_1111
У меня два вопроса 1. кто-нибудь вообще запрашивал эти права от нашей стороны? 2. Что с Джексоном?
Ой,да...про джексона вопрос. Там если что не заменишь вообще никак
Надо Парфюмера загнать в ИИ, чтобы сделали уникальный микс. Да, плагиат, но это на данный момент не запрещено законом и МОК
Ответ Sportsfan
Надо Парфюмера загнать в ИИ, чтобы сделали уникальный микс. Да, плагиат, но это на данный момент не запрещено законом и МОК
Этот комментарий повыше и донести до команды Петра
Ответ TheSettler
Этот комментарий повыше и донести до команды Петра
Я думаю, они и без меня это знают. Надеюсь, что все решится благополучно
Катай Петя под гимн России и х..н с ними
Ответ Элен Карташова
Катай Петя под гимн России и х..н с ними
😂😂😂
Ответ Элен Карташова
Катай Петя под гимн России и х..н с ними
👍
Глава Федерации останется на своём месте?
Ответ delM
Глава Федерации останется на своём месте?
кто ж его тронет? Сейчас съездит в Милан, пошопится, а потом обратно, делать вид усердной работы
Ответ Юркин Клоп
кто ж его тронет? Сейчас съездит в Милан, пошопится, а потом обратно, делать вид усердной работы
Ещё в Турцию, лысинку засадить надо
Какие же уроды руководят Федрой !
Параша какая то эта Олимпиада а не праздник .
