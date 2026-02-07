Гуменник не сможет использовать на Олимпиаде музыку к программе «Дюна» (РИА Новости)

Гуменник не сможет использовать на Олимпиаде-2026 музыку к программе «Дюна».

Фигурист Петр Гуменник не сможет выступить на Олимпиаде-2026 под музыку из фильма «Дюна».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что музыку к короткой программе Гуменника под саундтрек из фильма «Парфюмер» запретил МОК из-за проблем с авторскими правами. После этого к СМИ появились сообщения, что Гуменник может вернуться к старой короткой «Дюна».

«Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из «Дюны», так как нет времени на проверку (авторских прав) на использование», – сообщил источник.

