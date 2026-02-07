Гуменник не сможет использовать на Олимпиаде музыку к программе «Дюна» (РИА Новости)
Гуменник не сможет использовать на Олимпиаде-2026 музыку к программе «Дюна».
Фигурист Петр Гуменник не сможет выступить на Олимпиаде-2026 под музыку из фильма «Дюна».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что музыку к короткой программе Гуменника под саундтрек из фильма «Парфюмер» запретил МОК из-за проблем с авторскими правами. После этого к СМИ появились сообщения, что Гуменник может вернуться к старой короткой «Дюна».
«Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из «Дюны», так как нет времени на проверку (авторских прав) на использование», – сообщил источник.
Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
И опять влипли.
В прошлый раз талантливейшей девочки, которая могла стать двукратной ОЧ, не могли вовремя допинг тесты отследить, теперь вот с единственным одиночником история(((
Что то, что что это в данной ситуации очень к месту и связано с Петей, а костюм можно взять от Железного человека
1. кто-нибудь вообще запрашивал эти права от нашей стороны?
2. Что с Джексоном?
2. Будет такая же петрушка.