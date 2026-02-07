189

Британский пианист Бартлетт предложил Гуменнику использовать его запись «Парфюмера» на Олимпиаде-2026

Британский пианист Бартлетт предложил Гуменнику помощь с музыкой к программе.

Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил, чтобы Петр Гуменник использовал его аранжировку к музыке для короткой программы «Парфюмер». 

В соцсети к Бартлетту обратилась болельщица с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки. 

«Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути», – написал пианист.

Ранее стало известно, что музыку к короткой программе Гуменника запретил МОК из-за проблем с авторскими правами. 

Мужчины выступят с короткими программами на Олимпиаде в Милане 10 февраля.

Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Жукова
Будет интересно если проблему федерации решит болельщица и пианист.
Ответ tanya_1111
Будет интересно если проблему федерации решит болельщица и пианист.
Так и живём.😁😁😁
Ответ tanya_1111
Будет интересно если проблему федерации решит болельщица и пианист.
Если честно, на данный момент уже без разницы, как решат, лишь бы решили. Ибо сообщение «Какая в итоге у Пети будет короткая программа - на данный момент неизвестно» - это за гранью добра и зла.
Как бы там ни решили, это достойный жест! Плюс в карму и репутацию этого музыканта однозначно.

Хорошо, когда есть пример взаимопомощи, а то уже начинаешь терять веру в людей))
Ответ Yasenka
Как бы там ни решили, это достойный жест! Плюс в карму и репутацию этого музыканта однозначно. Хорошо, когда есть пример взаимопомощи, а то уже начинаешь терять веру в людей))
Ещё и британец. Чтобы не говорили, что англичанка только гадит
Ответ EgorArefev
Ещё и британец. Чтобы не говорили, что англичанка только гадит
Уже удалил он свое предложение
Спасибо, о добрый человек!!!
Спасибо. Да наверное так и надо сделать. Пока болельщицы сами не обратятся, ничего же не сдвинется. Все заметили, что нет комментариев от Федерации ФК и её представителей. И помощи от них тоже нет.
Ответ Кура - Лисица
Спасибо. Да наверное так и надо сделать. Пока болельщицы сами не обратятся, ничего же не сдвинется. Все заметили, что нет комментариев от Федерации ФК и её представителей. И помощи от них тоже нет.
Уверена, что все сейчас решают этот вопрос. Что вы хотите от них услышать сейчас?
Ответ Кура - Лисица
Спасибо. Да наверное так и надо сделать. Пока болельщицы сами не обратятся, ничего же не сдвинется. Все заметили, что нет комментариев от Федерации ФК и её представителей. И помощи от них тоже нет.
Если они молчат, это не значит, что никто ничего не делает. Наверняка сейчас на ушах стоят все и ищут пути решения.
Оооооо моя вера в человечество восстановлена. Это очень мило! Респект пианисту!
Вообще многие болельщики прям писали всем, кому можно, из правообладателей. Да и хештэги повсюду разошлись. Я сама ради этого установила впн и впервые за 4 года в инстаграм зашла.
Ответ Inka90
Вообще многие болельщики прям писали всем, кому можно, из правообладателей. Да и хештэги повсюду разошлись. Я сама ради этого установила впн и впервые за 4 года в инстаграм зашла.
такой вот он - любимый русский народ) или российский, кому как нравится)
----------------
Ответ Inka90
Вообще многие болельщики прям писали всем, кому можно, из правообладателей. Да и хештэги повсюду разошлись. Я сама ради этого установила впн и впервые за 4 года в инстаграм зашла.
жалко сюда нельзя скрины прислать, с удовольствием посмотрела, как люди пытаются помочь. Спасибо вам!
Если именно так все сложится, то блин, не зря болельщики подняли вой в социальных сетях
Петя, бери! Пусть утрутся те, кто так тебя боится!
Ответ Narmi_na
Петя, бери! Пусть утрутся те, кто так тебя боится!
а кто его там боится? да ещё так? Кстати - а как "так"?))) Не у одного него такие проблемы там с авторскими. Высасываете из пальца то, чего нет.
Мир не без добрых людей.
