Британский пианист Бартлетт предложил Гуменнику использовать его запись «Парфюмера» на Олимпиаде-2026

Британский пианист Бартлетт предложил Гуменнику помощь с музыкой к программе.

Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил, чтобы Петр Гуменник использовал его аранжировку к музыке для короткой программы «Парфюмер».

В соцсети к Бартлетту обратилась болельщица с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки.

«Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути», – написал пианист.

Ранее стало известно, что музыку к короткой программе Гуменника запретил МОК из-за проблем с авторскими правами.

Мужчины выступят с короткими программами на Олимпиаде в Милане 10 февраля.

