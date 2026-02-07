Британский пианист Бартлетт предложил Гуменнику использовать его запись «Парфюмера» на Олимпиаде-2026
Британский пианист Бартлетт предложил Гуменнику помощь с музыкой к программе.
Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил, чтобы Петр Гуменник использовал его аранжировку к музыке для короткой программы «Парфюмер».
В соцсети к Бартлетту обратилась болельщица с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки.
«Может, он возьмет мою запись? Помощь уже в пути», – написал пианист.
Ранее стало известно, что музыку к короткой программе Гуменника запретил МОК из-за проблем с авторскими правами.
Мужчины выступят с короткими программами на Олимпиаде в Милане 10 февраля.
Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Жукова
Хорошо, когда есть пример взаимопомощи, а то уже начинаешь терять веру в людей))
