Петросян на Олимпиаде-2026 будет выступать без тренеров, ее будет сопровождать Артюхов

Аделия Петросян на Олимпиаде-2026 будет выступать без тренеров.

Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпийских играх в Милане будет выступать без поддержки тренеров. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Планируется, что Петросян будет сопровождать старший тренер ФФККР по парному катанию Валерий Артюхов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Очень надеюсь, что это последние соревнования, куда наши согласились поехать на таких унизительных условиях. Послать к черту все федерации, вады и Моки. Наши спортсмены не должны терпеть эти унижения.
Ответ fada
Очень надеюсь, что это последние соревнования, куда наши согласились поехать на таких унизительных условиях. Послать к черту все федерации, вады и Моки. Наши спортсмены не должны терпеть эти унижения.
Согласна. Нафиг такие соревнования. Пусть на своих кобыл на льду смотрят. Раз нормальные атлеты им не милы
Ответ fada
Очень надеюсь, что это последние соревнования, куда наши согласились поехать на таких унизительных условиях. Послать к черту все федерации, вады и Моки. Наши спортсмены не должны терпеть эти унижения.
Расскажи это спортсменам, которые всю жизнь посвятили любимому спорту
У кого-то ОИ праздник, Малинин супер звезда, Алиса счастливая, а наши как собаки побитые, нахрена такое надо.
Ответ fada
У кого-то ОИ праздник, Малинин супер звезда, Алиса счастливая, а наши как собаки побитые, нахрена такое надо.
Кругом у нас куда ни посмотри за Малинина радуются, за грузин, еще за кого-то. Настроение приподнятое в общем. Ну а то, что наших дискриминируют по полной, начиная с того, что допустили всего двух фигуристов - это просто маленькая ложка дегтя в огромной бочке меда. Такое у меня ощущение складывается.
Ответ fada
У кого-то ОИ праздник, Малинин супер звезда, Алиса счастливая, а наши как собаки побитые, нахрена такое надо.
+
Что-то от сегодняшних новостей совсем грустно стало... Уже не очень интересны эти соревнования
Ответ Наташа Уханова
Что-то от сегодняшних новостей совсем грустно стало... Уже не очень интересны эти соревнования
Это было ожидаемо.
Если кто-то ждёт от Аделии медаль, то он либо сумасшедший, либо жестокий. Любой результат для нее отличный, выступать ей в ужасных условиях
Ответ Raya
Если кто-то ждёт от Аделии медаль, то он либо сумасшедший, либо жестокий. Любой результат для нее отличный, выступать ей в ужасных условиях
Да и у Гуменника ситуация не лучше...
Ответ Raya
Если кто-то ждёт от Аделии медаль, то он либо сумасшедший, либо жестокий. Любой результат для нее отличный, выступать ей в ужасных условиях
Я жду от Аделии медаль и я не сумасшедшая и совсем не жестокая. Уверена и сама Аделия ставит цель завоевать медаль, её конкуренты не сильнее её, какую же цель ей ставить. Да, ей очень трудно, неимоверно трудно, поэтому, если же медали не будет большинство таких как я ждущих медаль уж точно к Аделии ничего предъявлять не будут, а поддержат её. Скорее жестоки к ней будут здесь в комментах те, кто не медаль ждёт, а пророчит ей место даже за шестеркой.
Это был нам урок, чтобы больше на такие условия никогда не соглашаться. Я больше всех ратовала за то, чтобы спортсмены ехали, но с учетом всех этих унижений, нужно было слать всех куда подальше. Отношение как к скоту.
Ответ Sportsfan
Это был нам урок, чтобы больше на такие условия никогда не соглашаться. Я больше всех ратовала за то, чтобы спортсмены ехали, но с учетом всех этих унижений, нужно было слать всех куда подальше. Отношение как к скоту.
К сожалению, с Сочи прошло 11 лет, а мы по-прежнему соглашаемся на подачки и продолжаем платить. Без символики страны, спортсменов, тренеров и музыки. Не знаю, что еще должно произойти чтобы наши чинуши от спорта наконец вышли из спячки и начали отстаивать права российских спортсменов.
Ответ TanKiri
К сожалению, с Сочи прошло 11 лет, а мы по-прежнему соглашаемся на подачки и продолжаем платить. Без символики страны, спортсменов, тренеров и музыки. Не знаю, что еще должно произойти чтобы наши чинуши от спорта наконец вышли из спячки и начали отстаивать права российских спортсменов.
Гнать их всех в шею со своих мест. Они виновники того, что у сборной России нет ни флага, ни гимна. Да и самой сборной нет тоже.
Зачем нам эта олимпиада вообще? Мы для них не люди - ну понятно же.
Ответ Fleur-de-Liss
Зачем нам эта олимпиада вообще? Мы для них не люди - ну понятно же.
Видимо кто то в федерации хорошо на этом зарабатывает. Уж точно не ради олимпийской мечты 13ти котлетов это делается. Дело всегда в деньгах и только в них
Ответ Fleur-de-Liss
Зачем нам эта олимпиада вообще? Мы для них не люди - ну понятно же.
А когда-то было по другому, со времен Светослава ничего не изменилось
Уже страшно заходить на sports и читать новости, как и на прошлых ОИ 2022 в Пекине (там из-за положительных ковид тестов🤦🏻‍♀️). Удачи Петросян и Гуменнику! Какой бы не был результат, они большие молодцы 😎
я всегда была за то ,чтобы спортсмены выступали ....но такие унижения терпеть не надо точно. обожаю спорт ,с детства смотрю олимпиады ,и как все эти чувства убило лицемерие всех этих толерантных
Ответ Ксения Сычева
я всегда была за то ,чтобы спортсмены выступали ....но такие унижения терпеть не надо точно. обожаю спорт ,с детства смотрю олимпиады ,и как все эти чувства убило лицемерие всех этих толерантных
Поддерживаю 👏
Адель без тренеров, Пётр - без музыки, ну ё-моё... 😐
Ответ Jylia Veer
Адель без тренеров, Пётр - без музыки, ну ё-моё... 😐
Взяли бы вещи и демонстративно уехали - не, слабо? Будут дальше унижаться...
Ответ chepushilka_
Взяли бы вещи и демонстративно уехали - не, слабо? Будут дальше унижаться...
в идеале взять бы медали и утереть всем нос
Господи, как же боятся маленькой хрупкой девочки. Все делают, чтобы поиздеваться побольше и выбить из колеи. Позорище! Так пусть гладкого льда не будет ни у кого, кроме Адельки!
Ответ Narmi_na
Господи, как же боятся маленькой хрупкой девочки. Все делают, чтобы поиздеваться побольше и выбить из колеи. Позорище! Так пусть гладкого льда не будет ни у кого, кроме Адельки!
Аделька сильная девочка, справится
