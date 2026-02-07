Петросян на Олимпиаде-2026 будет выступать без тренеров, ее будет сопровождать Артюхов

Аделия Петросян на Олимпиаде-2026 будет выступать без тренеров.

Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпийских играх в Милане будет выступать без поддержки тренеров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Планируется, что Петросян будет сопровождать старший тренер ФФККР по парному катанию Валерий Артюхов.