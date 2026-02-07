«Фигурист ответственен за согласование музыки». В МОК и ISU высказались о проблеме Гуменника с авторскими правами перед Олимпиадой

МОК и ISU высказались о проблеме Гуменника с авторскими правами на музыку.

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о проблемах российского фигуриста Петра Гуменника с авторскими правами на музыку на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сообщалось, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона, если музыку не удастся согласовать в экстренном порядке.

«Я уже слышал об этом, очевидно, что это проблема между ним и его национальной федерацией. Вам нужно обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU). В моем понимании фигурист ответственен за согласование музыки», – заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Позже ситуацию также прокомментировали в ISU.

«Как и остальные спортсмены, Гуменник ответственен за соблюдение авторских прав на музыку, связанную с его выступлением», – сообщили в пресс-службе ISU.

Гуменник выступит с короткой программой на Олимпиаде в Милане 10 февраля.

