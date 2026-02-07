  • Спортс
«Фигурист ответственен за согласование музыки». В МОК и ISU высказались о проблеме Гуменника с авторскими правами перед Олимпиадой

МОК и ISU высказались о проблеме Гуменника с авторскими правами на музыку.

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о проблемах российского фигуриста Петра Гуменника с авторскими правами на музыку на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сообщалось, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона, если музыку не удастся согласовать в экстренном порядке.

«Я уже слышал об этом, очевидно, что это проблема между ним и его национальной федерацией. Вам нужно обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU). В моем понимании фигурист ответственен за согласование музыки», – заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Позже ситуацию также прокомментировали в ISU.

«Как и остальные спортсмены, Гуменник ответственен за соблюдение авторских прав на музыку, связанную с его выступлением», – сообщили в пресс-службе ISU.

Гуменник выступит с короткой программой на Олимпиаде в Милане 10 февраля.

Круговорот программ Гуменника: «Парфюмер» был спасением Олимпиады, но стал проблемой

Так Петр же нейтральный спорсмен
К какой федерации?)))
Вы уж там определитесь
Ответ Ирина Ларина
Так Петр же нейтральный спорсмен К какой федерации?))) Вы уж там определитесь
Наверное, к той, которая подавала списки. Не сам же Пётр заявлялся на отбор.
Ответ Katerina Sunny
Наверное, к той, которая подавала списки. Не сам же Пётр заявлялся на отбор.
Тут противоречие на противоречии.
Федерация как бы есть, но страны, к которой она принадлежит как бы нет в их головах.
На свете нет более импотентной и бездарной организации, чем ISU, которой управляют альтернативно одаренные гении. Вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, с которыми их фигуристы сталкиваются целый год, они сидят чешут свои лысеющие репы и думают «а что же нам делать, чтобы привлечь внимание к нашему спорту? О, давайте уберем прыжки!». Уже и возраст подняли, и русских забанили, и медали раздали своим, а популярность спорта почему-то не растет, а только снижается. Осталось только список музыки урезать до классики, чтобы уж наверняка.
Ответ Sportsfan
На свете нет более импотентной и бездарной организации, чем ISU, которой управляют альтернативно одаренные гении. Вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, с которыми их фигуристы сталкиваются целый год, они сидят чешут свои лысеющие репы и думают «а что же нам делать, чтобы привлечь внимание к нашему спорту? О, давайте уберем прыжки!». Уже и возраст подняли, и русских забанили, и медали раздали своим, а популярность спорта почему-то не растет, а только снижается. Осталось только список музыки урезать до классики, чтобы уж наверняка.
Это наша федра бездарная
Ответ Sportsfan
На свете нет более импотентной и бездарной организации, чем ISU, которой управляют альтернативно одаренные гении. Вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, с которыми их фигуристы сталкиваются целый год, они сидят чешут свои лысеющие репы и думают «а что же нам делать, чтобы привлечь внимание к нашему спорту? О, давайте уберем прыжки!». Уже и возраст подняли, и русских забанили, и медали раздали своим, а популярность спорта почему-то не растет, а только снижается. Осталось только список музыки урезать до классики, чтобы уж наверняка.
Импотент и бездарность в данном случае Сихарулидзе
Класс. Ну в принципе ничего иного от них ожидать не приходится. Осталось забанить Онегина так как представляет русскую культуру.
Ответ Daria Kurko
Класс. Ну в принципе ничего иного от них ожидать не приходится. Осталось забанить Онегина так как представляет русскую культуру.
А что они еще могут сказать, они что ли должны музыку за фигуристов согласовывать? Это было известно, кому надо тот согласовал, а наши и так под ударом, могли бы и подумать, мне интересно почему федра опять молчит, как и на тех играх при истории с Валиевой.
Ответ Daria Kurko
Класс. Ну в принципе ничего иного от них ожидать не приходится. Осталось забанить Онегина так как представляет русскую культуру.
а что вы хотите от МОК и ИСУ, чтобы они решали проблемы Гуменника? При том, что остальные фигуристы занимались этим сами по ходу сезона
Хотела бы поспорить, но нет оснований. Все так. Фигурист-тренер-федра, в основном федра конечно, очистка музыки - это абсолютно административно-юридическая задача. Все повели себя крайне безответственно, Сих особенно. 2 фигуриста всего ехали на ОИ! Так ждали этот разбан и не справились с очисткой музыкальных прав. Честно говоря, уже нет сил ни злиться ни расстраиваться. Что там у Адель с правами на Джексона?
Ответ garovatat
Хотела бы поспорить, но нет оснований. Все так. Фигурист-тренер-федра, в основном федра конечно, очистка музыки - это абсолютно административно-юридическая задача. Все повели себя крайне безответственно, Сих особенно. 2 фигуриста всего ехали на ОИ! Так ждали этот разбан и не справились с очисткой музыкальных прав. Честно говоря, уже нет сил ни злиться ни расстраиваться. Что там у Адель с правами на Джексона?
Предлагаю всем нашим атлетам отозвать права вообще на любую музыку! А то ишь, еще и под музыку хотят выступать. Тренеров забанили, это - следующий шаг))
Ответ garovatat
Хотела бы поспорить, но нет оснований. Все так. Фигурист-тренер-федра, в основном федра конечно, очистка музыки - это абсолютно административно-юридическая задача. Все повели себя крайне безответственно, Сих особенно. 2 фигуриста всего ехали на ОИ! Так ждали этот разбан и не справились с очисткой музыкальных прав. Честно говоря, уже нет сил ни злиться ни расстраиваться. Что там у Адель с правами на Джексона?
Ну вот что они наделали, своим равнодушием и бездействием. Ничего не могут делать, хотя сидели бы тихо или самоустранились в связи с проф.непригодностью.
Интересно, а если бы он под Шамана выступал, "Я - русский", ISU и МОК претензий не было бы?))
Ответ Yaroslove
Интересно, а если бы он под Шамана выступал, "Я - русский", ISU и МОК претензий не было бы?))
Комментарий скрыт
Ответ Кура - Лисица
Комментарий скрыт
стыдно это когда один может прилюдно делать то, за что другого подвергают наказанию
Осталось сделать ход конём и выступить под "Матушка земля", чтобы уж наверняка набить оскому тварям из МОК.
Ситуация конечно ужас, подлость за подлость. Петру сил моральных
Ответ Ivan Durak
Осталось сделать ход конём и выступить под "Матушка земля", чтобы уж наверняка набить оскому тварям из МОК. Ситуация конечно ужас, подлость за подлость. Петру сил моральных
Никакой подлости нет другим фигуристам из стран тоже запретили правообладатели_ головой надо было думать , Луна заменила музыку
Ответ Diana1324
Никакой подлости нет другим фигуристам из стран тоже запретили правообладатели_ головой надо было думать , Луна заменила музыку
"Матушкам" не дано это понять. Им все должны почему то). Не понимают, что где то права интеллектуальной собственности охраняются
Ух ты сколько стрелочников образовалось :) Как много директоров по коммуникациям и как мало тех, кто реально что-то делает и решает.
Очень жду хоть какой-то комментарий от нашей ФФКР,например,что конфликт интересов в стадии урегулирования.
Ответ atmosfera
Очень жду хоть какой-то комментарий от нашей ФФКР,например,что конфликт интересов в стадии урегулирования.
У них выходной они на даче, в Апьпах, в Кортине на горнолыжке, в Милане на шопинге в бутиках. А Тарпищев вообще теннисист. Он не понимает в чём проблема ведь в теннисе в тишине играют.
Ответ atmosfera
Очень жду хоть какой-то комментарий от нашей ФФКР,например,что конфликт интересов в стадии урегулирования.
Ждите от Родниной комменты и Журовой
вообщем чинуши в очередной раз облажались наши. Сих , ну ты вовремя поехал)) это не мандарины кушать, пора и поработать
Ответ refrabelle
вообщем чинуши в очередной раз облажались наши. Сих , ну ты вовремя поехал)) это не мандарины кушать, пора и поработать
Куда это он поехал?
Я только однотне могу понять-на "Дюну" что ли есть разрешение? Раз пишут про такой вариант
Ответ Кристина Q
Я только однотне могу понять-на "Дюну" что ли есть разрешение? Раз пишут про такой вариант
Говорят, что нет
Ответ Кристина Q
Я только однотне могу понять-на "Дюну" что ли есть разрешение? Раз пишут про такой вариант
Тут оказалось, что правообладатель может передумать хоть за сутки до проката. И МОК ничего не могут с этим сделать. Нет гарантий, что правообладатель Дюны не напишет письмо 9-го числа с требованием запретить использование музыки.
