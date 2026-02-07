  • Спортс
Юрист Добровинский: «Гуменнику нужно немедленно договариваться с правообладателями на музыку, потому что действительно может получиться нехорошо»

Юрист Александр Добровинский прокомментировал ситуацию вокруг Петра Гуменника и прав на музыку к его короткой программе на Олимпиаде-2026.

«Не думаю, что Гуменнику придется менять программу. Но с обладателями прав на музыку, конечно, надо договариваться. Петр, конечно, может прокататься под эту мелодию, если правообладатель не запретит произведение к публичному проигрыванию. Но могут и запретить — тогда Гуменник останется без музыки.

Нужно немедленно договариваться, потому что действительно может получиться нехорошо. Менять программу нет смысла, но в крайнем случае, если договориться не выйдет, придется подобрать другую мелодию, если это возможно.

Ответить, возможно ли договориться за такое время, сложно. Это как спросить, сколько стоит квартира в Москве», — сказал Добровинский.

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Помог,чем мог юрист западного образца
Комментарий Добровинского ни о чём, пустой выхлоп.
спасибо, мистер очевидность
Этот тот старый п.рдун, у которого давеча на два года лицензию отобрали и одновременно персональный юрист яны александровны?
Насколько я понимаю, правообладатель - это какая-то фирма с немаленьким капиталом. Если так и она приняла такое решение, то приняла его по принципиальным соображениям. И в этом случае изменить свое решение они смогут только если будут предложены суммы, сопоставимые с размером их капитала, то есть договориться, вряд ли, получится.
Это он Валиеву защищал, наверное
Он защишал рудковскую в деле с Парсеговой.
Правообладатели видимо действуют по принципу видишь деньги - не теряй времени, куй железо, не отходя от кассы))
Договориться там можно только одним способом - солидной суммой денег. На это и сделан расчет
Для частного лица и 50000 долларов - солидная сумма, для крупной фирмы и миллион - пыль, ради которой и шевелиться нет смысла.
"Нужно немедленно договариваться, потому что действительно может получиться нехорошо"
Какое тонкое наблюдение...
Ну, точно Гуменнику сейчас не до этого! Пусть Добровинский и займется вопросом, он же юрист.
