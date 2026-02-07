Юрист Добровинский: «Гуменнику нужно немедленно договариваться с правообладателями на музыку, потому что действительно может получиться нехорошо»

Юрист: Гуменнику нужно немедленно договариваться с обладателями прав на музыку.

Юрист Александр Добровинский прокомментировал ситуацию вокруг Петра Гуменника и прав на музыку к его короткой программе на Олимпиаде-2026.

«Не думаю, что Гуменнику придется менять программу. Но с обладателями прав на музыку, конечно, надо договариваться. Петр, конечно, может прокататься под эту мелодию, если правообладатель не запретит произведение к публичному проигрыванию. Но могут и запретить — тогда Гуменник останется без музыки.

Нужно немедленно договариваться, потому что действительно может получиться нехорошо. Менять программу нет смысла, но в крайнем случае, если договориться не выйдет, придется подобрать другую мелодию, если это возможно.

Ответить, возможно ли договориться за такое время, сложно. Это как спросить, сколько стоит квартира в Москве», — сказал Добровинский.

