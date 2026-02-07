  • Спортс
  Авербух о Костылевой: «Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы»
Авербух о Костылевой: «Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы»

Илья Авербух пожелал Елене Костылевой сохранить сложный контент до взрослых соревнований. 

Накануне Костылева победила на первенстве России среди юниоров, исполнив пять ультра-си в произвольной программе. 

«Костылева — талантливейшая и одаренная девочка. Сложно давать комментарии по человеку, которому 14 лет, кроме того, что он одарен и способен исполнить сложнейший контент.

Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы», — сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
женское катание
Спортс, какая Костылева? Хватит ленту спамить
Авер, а ничего, что все те, у кого это ушло к 17 годам, у тебя в шоу? копеечку тебе зарабатывают
А в чем проблема? Должны были оставаться в большом спорте и биться об подростковый контент?
Как куда? Авербух мог бы у жены узнать, что такое пубертат у девушек
Илья, иди скорее музыку новую Петру ищи лучше.
Вот правда, хоть конкурс самописных произведений среди болельщиков устраивай. Наше сообщество за ночь шедевр напишет совместными усилиями. И без авторских прав!
А при чем Илья?
Он Онегина выбрал,это Глейхенгауз подобрал
Глейхенгауз тоже пусть ищет. Всем миром, так сказать
Куда уходят детские прыжки на крутке? В какие пубертаты? И где найти нам средства, чтоб маму Иру в Италию отправить?
Так у мамыры со средстави проблем нет. Зять- плантатор только и ждет, когда бесноватая родственница почтит его своим визитом.
"Мы видели это не раз"? Ну и сказочник Авербух.
А где сказки?! Первый кейс- Липницкая… после ОИ 14 года пубертат уничтожил все ее прыжки… на ее выступления у Урманова больно было смотреть. Потом- Туктамышева, потом Стася Константинова… Из недавнего- Мая Хромых и Соня Акатьева… А у зарубежных- Алису Лью с ее 3А и 4Л по юниорам помните? Так посмотрите на нее сейчас
Туктамышева - неудачный пример. Она смогла восстановить триксель и часто исполняла его на соревнованиях уже будучи совершеннолетней.
Можно тогда подробнее , где и когда он видел у юниоров 6 ультра си на две программы ? Пока только Трусова на открытых прокатах была и все. На Олимпиаде она чисто не откатала
Маргорита Базылюк делала в прошлом сезоне
Ну хоть кто то из «фк бомонда» трезвый взгляд на это все творящееся в женской юниорской одиночке озвучил… Вы бы Тарасовой что ли позвонили… а то она в таком романтичном восхищении пребывает по поводу «гения Леночки», что забыла напрочь что сама будучи тренером и комментатором сотни раз озвучивала
Что будет, то и будет. И нечего каркать.
Согласна.
Илюха, если можешь, то пожелай.
