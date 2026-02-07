Авербух о Костылевой: «Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы»

Авербух о Костылевой: мы видели это не раз, но к 17 годам контент куда-то уходит.

Илья Авербух пожелал Елене Костылевой сохранить сложный контент до взрослых соревнований.

Накануне Костылева победила на первенстве России среди юниоров, исполнив пять ультра-си в произвольной программе.

«Костылева — талантливейшая и одаренная девочка. Сложно давать комментарии по человеку, которому 14 лет, кроме того, что он одарен и способен исполнить сложнейший контент.

Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы», — сказал Авербух.