Авербух о Костылевой: «Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы»
Накануне Костылева победила на первенстве России среди юниоров, исполнив пять ультра-си в произвольной программе.
«Костылева — талантливейшая и одаренная девочка. Сложно давать комментарии по человеку, которому 14 лет, кроме того, что он одарен и способен исполнить сложнейший контент.
Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы», — сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Вот правда, хоть конкурс самописных произведений среди болельщиков устраивай. Наше сообщество за ночь шедевр напишет совместными усилиями. И без авторских прав!
Он Онегина выбрал,это Глейхенгауз подобрал