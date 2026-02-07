46

Губерниев о Гуменнике: «А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Что за раздолбайство?»

Губерниев о Гуменнике: а можно было заранее продумать вопрос авторских прав?.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о проблемах Петра Гуменника с правами на музыку к короткой программе на Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона, если музыку не удастся согласовать в экстренном порядке.

«Никогда такого не было, и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» – написал Губерниев.

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
Как можно писать такие комментарии, когда не знаешь всей ситуации… что за раздолбайство
Ага, пусть нераздолбай попробует снять с себя санкции.
И сюда влез ... Изыди !
Так ты же вроде "советник министра спорта"? И ФК уже своей вотчиной считаешь. Вот и занялся бы решением вопроса!
При всей неприятности Губерниева, тут абсолютно прав. Канадцы почему-то заранее готовились. Понятно, что в России на бытовом уровне про авторские права даже не думают, но должны же быть люди, которые за таким следят на профессиональном уровне. Не на словах же про использование договариваются
Какие канадцы?🤔
Так разрешение было, но его в последний момент отозвали. Оказывается, так можно было.
а Губерниев может задать этот вопрос напрямую Сиху и Когану?
Вряд ди
странно, что вопрос всплыл сейчас... Петя под эту музыку уже выступал на отборе! По мне так сознательное вредительство. Вообще вся эта суматоха с авторскими правами... это ведь не коммерческое использование музыки. Скоро одних лебедей народ катать будет, включая мужчин.
"Я вчера у тебя машину брал покататься, пока ты не видел, почему сегодня нельзя?"
Такие вопросы надо оформлять сразу юридически.
Коммерческое ровно с того самого времени, как вы продаете права на трансляцию.
Выбрали заморский музон и удивляются....надо было катать под Шамана ))
там жена его донос написать может, и тогда Петю вообще посадят
Этому чего надо хоть! Пусть следит за биатлоном!
Не все такие умно-хитропопые, как ты. Ты же успел, задолго заранее, вывести свой скарб с Запада.
Дима, тебя лишили звания "Голос биатлона". Тебя не пригласили комментировать на Окко. Дима не молчи. Будь и оставайся голосом спорта и спортсменов. Скажи громко всю правду. Давай Дима на тебя вся надежда !!!!
Вчера он на матче вел программу про футбол)))) какой же у него был умный вид.ведь умеет прослыть
Ну иногда футбольных аналитиков почти всех не возможно слушать. Моё удивление было бесконечным, когда самый толковый среди них Андрей Аршавин. У Губерниева есть сильные стороны. А здесь комбо он хочет получить свой биатлон обратно, хочет комментировать ОИ, хочет напомнить о себе, он неравнодушен к ФК, хочет быть с Загитовой на одной волне или поближе к её спонсорам, так что пусть включает свой профессионализм (умный вид) и кричит громко:
купите Пете права на музыку на кону честь сборной, где всего два фигуриста из 13 олимпийцев
Больше от него ничего не требуется. Текст и посыл понятен. Дима справится.
