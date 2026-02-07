Губерниев о Гуменнике: «А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Что за раздолбайство?»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о проблемах Петра Гуменника с правами на музыку к короткой программе на Олимпиаде-2026.
Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона, если музыку не удастся согласовать в экстренном порядке.
«Никогда такого не было, и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» – написал Губерниев.
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК
