Губерниев о Гуменнике: «А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Что за раздолбайство?»

Губерниев о Гуменнике: а можно было заранее продумать вопрос авторских прав?.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о проблемах Петра Гуменника с правами на музыку к короткой программе на Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона, если музыку не удастся согласовать в экстренном порядке.

«Никогда такого не было, и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» – написал Губерниев.

