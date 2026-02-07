  • Спортс
22

Авербух о проблемах Гуменника с правами на музыку «Невозможно понять, как такая информация может быть донесена до спортсмена только за такой короткий срок»

Авербух о проблемах Гуменника из-за авторских прав: состояние шока.

Илья Авербух высказался о возможном запрете фигуристу Петру Гуменнику выступать под музыку из фильма «Парфюмер» в короткой программе.

Сообщалось, что из-за проблем с авторскими правами на Олимпиаде-2026 в Милане команда Гуменника может вернуться к «Дюне» – постановке прошлого сезона.

— Удивляет ли, что сказали об этом за несколько дней до выступления?

— Да, безусловно, даже некое состояние шока, потому что невозможно понять, как такая информация может быть донесена до спортсмена только за такой короткий срок.

Я думаю, что в стрессовых ситуациях бывает даже лучше. Точно уверен, что команда справится с этим. Но, безусловно, это очень неприятный прецедент вообще. И хотелось бы, конечно, более четкого пояснения и больше информации, как такое могло произойти, — сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я писала уже, напишу и тут. Мы живем в эпоху дилетантов, где на каждом шагу люди не выполняют свою работу должным образом и в срок. Просто в данном случае это высокий уровень и соответствующий резонанс.

Надеюсь, что решение найдется, потому что нашим спортсменам итак достаточно поводов для беспокойства и сложностей (( нет слов уже.
Конкретнее можете написать, кто дилетант, кто не выполняет свою работу должным образом и срок? А то у вас обтекаемые фразы, как у какого-то чиновника.
Да пусть уволят уже всех этих не компетентных специалистов. Чем выше должность, тем менее специальнее человек. В последнее время почти повсеместно. Увольняют обычно самого младшего специалиста и на него всё валят, а вальяжный главный остаётся в теплом кресле и дальше надувать щёки. Пусть почистят ряды чиновников ФК только пусть с самого верха начнут. Уже они там окончательно зарвались.
погоди, Авербух, у них еще пробирочки наготове — а вдруг Гуменник чонить завоюет непозволительное) тоже сообщат в определенный срок
Выступал бы под Матушку и не было бы проблем)
Как раз были бы проблемы. Кто ему разрешит под такое кататься
Просто мелодия без слов. Слова да, провокационные.
Как всё это подозрительно "вовремя"...
очень напоминает одну историю 4 года назад... там тоже придержали информацию
Сейчас уже вопрос, как из этого достойно выйти. То, что Петр справится с нервами, верю.
Ну что ж , почуяли все таки конкурента в Гуменнике.
Боброва там записала кружок и кое что прояснила. Спортс принесите это тоже
Невозможно понять другое - немалый коллектив задействован в подготовке Петра к ОИ, а юриста среди них нет?!
Илюша, ты автоштрафы оплатил ?
дурачком обернулся...
