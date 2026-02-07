Авербух о проблемах Гуменника с правами на музыку «Невозможно понять, как такая информация может быть донесена до спортсмена только за такой короткий срок»

Авербух о проблемах Гуменника из-за авторских прав: состояние шока.

Илья Авербух высказался о возможном запрете фигуристу Петру Гуменнику выступать под музыку из фильма «Парфюмер» в короткой программе.

Сообщалось, что из-за проблем с авторскими правами на Олимпиаде-2026 в Милане команда Гуменника может вернуться к «Дюне» – постановке прошлого сезона.

— Удивляет ли, что сказали об этом за несколько дней до выступления?

— Да, безусловно, даже некое состояние шока, потому что невозможно понять, как такая информация может быть донесена до спортсмена только за такой короткий срок.

Я думаю, что в стрессовых ситуациях бывает даже лучше. Точно уверен, что команда справится с этим. Но, безусловно, это очень неприятный прецедент вообще. И хотелось бы, конечно, более четкого пояснения и больше информации, как такое могло произойти, — сказал Авербух.